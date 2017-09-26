 Военные моряки Украины и США провели сканирование глубин в прибрежной зоне Одессы

Об этос информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Работы продолжались два месяца, по истечении которых американская сторона предоставила Центру навигации и гидрометеорологии ВМС Украины 3D-карту. На ней обозначены опасные глубины и мелководные участки побережья, безопасные и другие глубины, пригодные для судоходства. Также американские коллеги поделились с украинскими моряками опытом проведения промерных работ, современным программным обеспечением.
"В условиях ведения необъявленной войны с российским агрессором, изучение глубин в прибрежной зоне Одессы, в заливах, бухтах и на подходах к ним, способствует эффективному применению минного оружия. В будущем, в данном районе украинские военные моряки не исключают плавание отечественных подводных лодок, которые планируется принять на вооружение", - говорится в сообщении.
В следующем году подобные работы запланированы в порту Очаков.
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уже представил истерику в рос. сми)))
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НЕ ДАРОМ НАЧАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВМФ США В ОЧАКОВЕ.
ГОТОВ СВОЙ ДВОР СДАТЬ В АРЕНДУ ПОД ТОМАГАВКИ, БЕСПЛАТНО
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