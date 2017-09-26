EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Политика Украины
  470  4
Материалы по теме:
Все про:ВМС (586) Одесса (6012) помощь (3435) США (13494)

 Военные моряки Украины и США провели сканирование глубин в прибрежной зоне Одессы

вмс

Более 90 кв. км морского дна отсканировала совместная украинско-американская экспедиция по обследованию акватории Черного моря и порта Одесса помощью специального катера "Мадбег Миссисипи" гидрографической службы ВМС США.

Об этос информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Работы продолжались два месяца, по истечении которых американская сторона предоставила Центру навигации и гидрометеорологии ВМС Украины 3D-карту. На ней обозначены опасные глубины и мелководные участки побережья, безопасные и другие глубины, пригодные для судоходства. Также американские коллеги поделились с украинскими моряками опытом проведения промерных работ, современным программным обеспечением.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Корвет "Винница" проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС. ФОТОрепортаж

"В условиях ведения необъявленной войны с российским агрессором, изучение глубин в прибрежной зоне Одессы, в заливах, бухтах и ​​на подходах к ним, способствует эффективному применению минного оружия. В будущем, в данном районе украинские военные моряки не исключают плавание отечественных подводных лодок, которые планируется принять на вооружение", - говорится в сообщении.

В следующем году подобные работы запланированы в порту Очаков.

Смотрите также: "Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"В будущем, в данном районе украинские военные моряки не исключают плавание отечественных подводных лодок, которые планируется принять на вооружение"
уже представил истерику в рос. сми)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я ТАК ПОНИМАЮ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ВИЗИТЫ ВМФ США НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
НЕ ДАРОМ НАЧАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВМФ США В ОЧАКОВЕ.
ГОТОВ СВОЙ ДВОР СДАТЬ В АРЕНДУ ПОД ТОМАГАВКИ, БЕСПЛАТНО
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенные моряки Украины и США провели сканирование глубин в прибрежной зоне Одессы
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти