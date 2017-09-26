 "Истерические заявления Венгрии связаны с выборами", - АП о реакции Будапешта на образовательный закон

"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны, прежде всего, с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности, в контексте миграционных вопросов", - сказал он в эфире "Радио Свобода" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
К.Елисеев отметил, что Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не ущемлять свои национальные интересы. "Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать", - заявил он.
Замглавы АП указал, что Венгрия не захотела решать возникшие вопросы в двустороннем формате. "Мы готовы к двусторонним консультациям, привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", - пояснил он.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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А тут такой облом - Киев сам решает!!
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А что будет говорить когда ЕСПЧ скажет обратное?
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Пока было только это.
"В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. Это правильно, что те, кто проживает в другой стране знать ее язык. По его словам, все кто живет в Польше сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском."
Польша не присоединялась к письму стран, высказавшихся против Закона "Об образовании". Ждем встречи с Гриневич, - посол Пекло.
Источник: https://censor.net.ua/n456853
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то через час.
У кого все таки выборы?
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Наша власть, конкретно в этом случае, правильно делает
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В остальном это говнюки ... уж точно !!!
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Закон должен плавно решить эту проблему в течении 5 - 10 следующих лет
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В 2017 году на Украине действовала 71 школа с преподаванием на венгерском языке
Так, почти 95 % венгров назвали родным языком венгерский (149 431 чел.), 5 367 чел. - украинский (3,4 %) и 1513 чел. - русский язык (1,6 %).
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ЭТО ТО ВРЕМЯ КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ
СКОРО МЫ МНОГО ЧЕГО УЗНАЕМ!!!
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Так что тут - отмечу свой первый голос в защиту ненавидимого мною Порошенка.
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Пиши правильно В Украине! Уважай свою страну и не повторяй за кацапами,если ты конечно украинец,а не троллина!
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Идёт борьба за право жить в Украине и не знать вообще украинского языка . Не уметь на нём писать и плохо читать , не вести документацию на украинском , не читать техническую и научную литературу на украинском .
Чтобы ждало подростка - этнического венгра , если бы он получил среднее образование на венгерском , а украинский бы учил как второй язык на уроках литературы и языка ?!
В Украине такого гражданина ждала бы "карьера" простого работяги или землепаца .
Т.е. этот молодой человек мог бы дальше учиться и работать только в Венгрии . А в Украине получить высшее или специальное образование разве что только переводчиком с венгерского .
Закон даёт широкие возможности как знать свой национальный язык , так и государственный.
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