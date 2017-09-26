EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Происшествия
  2353  43
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (466) Елисеев (251) образование (1666) язык (3544)

 "Истерические заявления Венгрии связаны с выборами", - АП о реакции Будапешта на образовательный закон

елисеев

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что реакция Венгрии на принятый закон Украины об образовании связана с парламентскими выборами в этой стране и желанием отвлечь внимание от проблем во взаимоотношениях Будапешта с ЕС.

"Эти все истерические заявления венгерской стороны связаны, прежде всего, с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от нынешних проблем в отношениях с ЕС, в частности, в контексте миграционных вопросов", - сказал он в эфире "Радио Свобода" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К.Елисеев отметил, что Украине нужно действовать спокойно и взвешенно, но при этом не ущемлять свои национальные интересы. "Мы должны продемонстрировать, что мы большая европейская нация, у нас есть свои национальные интересы и у нас есть свой позвоночник. И нас на этом пути не сломать", - заявил он.

Замглавы АП указал, что Венгрия не захотела решать возникшие вопросы в двустороннем формате. "Мы готовы к двусторонним консультациям, привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и отвечает как интересам венгерского национального меньшинства, так и интересам украинской стороны", - пояснил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Знание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин

25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все заявления венгров связаны с тем, что они считали Закарпатье своей вотчиной! Киев - далеко, слаб и незаметен в этих краях. На Закарпатье людей, говорящих по-венгерски столько, что ощущение будто ты уже в Венгрии!! Венгерские депутаты питали надежды, что еще чуть-чуть и этот регион сможет требовать культурной, экономической и политической автономии от Украины, а, в идеале, организовать референдум и примкнуть к близкой культурно Венгрии!

А тут такой облом - Киев сам решает!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"этот закон соответствует лучшим европейским стандартам".
А что будет говорить когда ЕСПЧ скажет обратное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, кацапыдлам и прочим говноедам хотелось бы, как и тебе, чтоб не в пользу Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поддержать в чем?Стучать потом в закрытую дверь ЕС?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возмущены ВСЕ без исключения страны, граничащие с Украиной (в т.ч. Румыния и Польша).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все и даже Польша? Есть заявления по этому поводу?

Пока было только это.
"В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. Это правильно, что те, кто проживает в другой стране знать ее язык. По его словам, все кто живет в Польше сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском."

Польша не присоединялась к письму стран, высказавшихся против Закона "Об образовании". Ждем встречи с Гриневич, - посол Пекло.
Источник: https://censor.net.ua/n456853
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в его случае поддержать порошенко, шобы и дальше получать соевый шоколад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мадяры там че двери открывают, типа консьержа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
О! Кацапыдло Крот уже пропагандосит хуйловской дрисней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда вякают мелкие чмошники,это одно,а когда это позиция АП,совсем другое,куда Барыга рулит?Кацапские "культурные" центры развивает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
что-то Баба Йуля, Гадя Савченко, Вомбат Семенченко и гопник Парасючка в истериках не бьются и не защищают наш закон "Про образование".. и Мишке Хачапурику тоже безразличны наши национальные образовательные интересы.. и Сакварелидзе где-то тихо жарит шашлыки и пьет вино "Минасцали"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я дивлюся, що найбільше зло для демократії- це вибори!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тупая власть на ровном месте создала себе проблему. Хз кому мешали несколько сельских венгерских школ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и 150 тыщ нашего населения ,у которых на руках венгерские паспорта...
Наша власть, конкретно в этом случае, правильно делает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100% именно в этом пункте закона
В остальном это говнюки ... уж точно !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть власть разбирается с ними, лишает гражданства, выдворяет из страны. А дети, которые учатся в школах паспортов не имеют. Эти дети - граждане Украины и ТОЛЬКО Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
власть уже разобралась и приняла правильный закон.. потому что эта проблема складывалась 25 лет, и её (эту проблему) нельзя решить по чапаевски: шашкой рубануть и усё...
Закон должен плавно решить эту проблему в течении 5 - 10 следующих лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
По переписи 2001 года, на Украине насчитывалось 156 600 венгров

В 2017 году на Украине действовала 71 школа с преподаванием на венгерском языке

Так, почти 95 % венгров назвали родным языком венгерский (149 431 чел.), 5 367 чел. - украинский (3,4 %) и 1513 чел. - русский язык (1,6 %).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что? В Венгрии украинцы не живут в таких количествах, поэтому там украинских школ нет. А в Канаде, например, живут. И там есть украинские школы и никто их не закрывает. 71 школа по украинским масштабам - это ничто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За справедливость - в Википедии сведений об украинских школах в Венгрии нет.... Нет их там...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У НАС В УКРАИНЕ ТОЖЕ 1ГОД ОСТАЛСЯ ДО ВЫБОРОВ

ЭТО ТО ВРЕМЯ КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ

СКОРО МЫ МНОГО ЧЕГО УЗНАЕМ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я - зрадофил до мозга костей, эталонный можно сказать - колерованный и калиброванный, в данном случае считаю что государственная политика, направленная на МОНОПОЛИЮ образования , которое ведется ДЕРЖАВНЫМ КОШТОМ в Украине, нужно вести исключительно на украинском языке.
Так что тут - отмечу свой первый голос в защиту ненавидимого мною Порошенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина была есть и будет,а разные там министры,всяких разных стран ,пришли и ушли в небытье и о них никто даже не вспомнит! Так шо как то пофиг! Украина будет в ЕС и в НАТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина должна защищать свои интересы и не надо идти ни на какие уступки, закон правильный и подстраиваться под тех кому закон не нравится не будем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лео Кот
Пиши правильно В Украине! Уважай свою страну и не повторяй за кацапами,если ты конечно украинец,а не троллина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине нет проблем с языками нацменшинств . Их доля значительно больше , чем доля украинского языка в Украине .

Идёт борьба за право жить в Украине и не знать вообще украинского языка . Не уметь на нём писать и плохо читать , не вести документацию на украинском , не читать техническую и научную литературу на украинском .
Чтобы ждало подростка - этнического венгра , если бы он получил среднее образование на венгерском , а украинский бы учил как второй язык на уроках литературы и языка ?!
В Украине такого гражданина ждала бы "карьера" простого работяги или землепаца .
Т.е. этот молодой человек мог бы дальше учиться и работать только в Венгрии . А в Украине получить высшее или специальное образование разве что только переводчиком с венгерского .
Закон даёт широкие возможности как знать свой национальный язык , так и государственный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Истерические заявления Венгрии связаны с выборами", - АП о реакции Будапешта на образовательный закон
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти