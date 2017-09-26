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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (466) нацменьшинства (54) Климкин (1422)

 "Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", - Климкин

Украина работает над вопросом обеспечения максимального комфорта соотечественников венгерского происхождения ввиду вступления в силу нового закона об образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского МИД Павел Климкин написал в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник.

"Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", - написал он.


Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине, - Климкин 01Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине, - Климкин 02 Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Министр образования Украины Лилия Гриневич высказала разочарование позицией МИД Венгрии и призвала выслушать аргументы Украины касательно статьи о языке преподавания.

Гава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев назвал заявлений Венгрии шантажом и подчеркнул, что Украина готова к зеркальным мерам в отношении Будапешта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Знание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин

25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.


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пусть уябывают, если им здесь не комфортно..
проходили уже, очередное Хуйло будет вводить войска...
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Все заботятся о своих. Венгры,поляки...И только на украинцев правительству насрать.
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Если будут вонять,пускай комфортно чувствуют себя в ЕС
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Всё бла-бла-бла...
Нужно пригласить Чувака.
Пара сеансов и все венгры уже хотят учить украинский язык.

"Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", - Климкин - Цензор.НЕТ 8345
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Я "работать" і не збираюсь для їх комфорту! Ти ба які балувані!!!
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ну чому? можна ж прийняти спеціальний закон, який буде забороняти їм перебувати на території України більше, ніж 90 днів на півроку(так, як нам в Європі) ну так, щоб гандони свою історічєсткую родіну не забули - 90 днів тут, 90 днів там і так до тих пір, поки не визначаться, з яким паспортом вони хочуть жити
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Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
Держава забезпечує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.
Особам, які належать до корінних народів і національних меншин України, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти. Це право реалізується через окремі заклади освіти, класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини та корінного народу України поряд з українською мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на заклади освіти, класи (групи) з навчанням українською мовою. Особам, які належать до корінних народів і національних меншин України, також гарантується правона вивчення рідної мови в державних і комунальних закладах освітиабо через національні культурні товариства.
Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.
2. Закладами освіти забезпечується обов'язкове вивчення державної мови, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Особам, які належать до національних меншин, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.
4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами -державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
5. За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови національної меншини як дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.
7. Особливості використання мов в окремих видах та рівнях освіти визначаються спеціальними законами.
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Мадьярские районы в Украине останутся украинскими, цена их присоединения к Венгрии оказалась бы непомерно высокой, да и не нужно это венграм, для них укро-венгры - 3й сорт.
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нехай спробують.... але може вийти так, що в Україні зявиться Будапештська область
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Громадяни України повинні вивчати і знати українську мову. Все.
Ніякі мадяри, кацапи, тут не мають права слово вякнуть.
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Зачем надо было сраться с Венгрией, Польшей, Румынией и Болгарией? И кто это этого выиграл?

Кроме Сраной Рашки и В.В Пыни?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы работаем над тем, чтобы граждане Украины венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно и в ЕС, и в Украине", - Климкин
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