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 Следствие изучает хронологию событий во время пожара в лагере "Виктория": назначены 6 экспертиз, - прокуратура

пожар детский виктория лагерь

Следствие изучает хронологию событий во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе в ночь на 16 сентября, уже назначено около 6 экспертиз.

Об этом в эфире "112 Украина" заявила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, передает Цензор.НЕТ.

"Изложены обстоятельства дела, которые в настоящее время основываются на показаниях свидетелей и сотрудников санатория. Информация о поминутном ходе событий и непосредственных действиях каждого человека также является предметом исследования правоохранительных органов в ходе досудебного следствия. Следствие ждет еще выводов ряда обязательных экспертиз", - сказала она.

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Верба также добавила, что на данный момент назначено около шести экспертиз.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


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Записывайте хренологию:
1. Пєйсик перерізав лєнточку
2. Піарився, аж гай шумів
ну, з цього й почалося...
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Хронологію проектування та будівництва потрібно вивчати, як змогли побудувати пожежонебезпечний корпус дитячого санаторію? Влада вже фальсифікує кримінальне провадження! Замість справжніх винуватців намагаються все списати на випадкових свідків пожежі які вчасно не зателефонували в 101. Винні не ті хто не змогли дозвонитись в 101, а ті хто побудував це лайно, хто давав дозвіл на проектування двоповерхового корпусу з дерева, який заборонений СНіП та ДБН в дитячих закладах! Винні ті хто розробляв той клятий проект, ті хто проводив експертизу того проекту і давав схвальні висновки!!!!!! То саме ДСНС!!!! Винні ті хто будував з порушеннями проекту та технології!!!!! Винні ті хто приймав проект та будівництво у підрядників!!!!! Ті хто виділяв гроші на заборонене будівництво! Тепер всі вони мають сісти на довічне! Корупція вбила трьох дітей і влада не зможе зам'яти цю трагедію!
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Когда они заговаривают про хронологию....Так и знайте - прячут концы в воду.
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Все понятно,дело потихоньку заминают,нахрен нужна хронология?Главное причина возгорания,а её только эксперты не видят))))
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Если с домом профсоюзов уже три года не могут разобраться (и видео есть и свидетели) - то тут вообще ничего похожего на правду не будет и подавно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие изучает хронологию событий во время пожара в лагере "Виктория": назначены 6 экспертиз, - прокуратура
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