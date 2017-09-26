 Следствие изучает хронологию событий во время пожара в лагере "Виктория": назначены 6 экспертиз, - прокуратура

Об этом в эфире "112 Украина" заявила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, передает Цензор.НЕТ.
"Изложены обстоятельства дела, которые в настоящее время основываются на показаниях свидетелей и сотрудников санатория. Информация о поминутном ходе событий и непосредственных действиях каждого человека также является предметом исследования правоохранительных органов в ходе досудебного следствия. Следствие ждет еще выводов ряда обязательных экспертиз", - сказала она.
Верба также добавила, что на данный момент назначено около шести экспертиз.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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