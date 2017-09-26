 Законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса практически готов, - Елисеев

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ.
"Законопроект практически готов, мы провели консультации с ключевыми партнерами, поэтому для них это не является сюрпризом. Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе - поскольку мы не хотим, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Мы должны на законодательном уровне закрепить этот процесс", - рассказал чиновник.
"Я считаю, что он должен быть представлен и в парламенте и как можно быстрее проголосован", - сказал Елисеев, при этом он не уточнил, когда этот законопроект могут представить на рассмотрение в Верховную Раду.
Представитель Администрации президента считает, что документ отвечает обязательствам Украины в соответствии с Минским соглашениями и это будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.
Напоминаем, 30 августа секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что закон о реинтеграции оккупированных частей Донбасса уже вполне готов к внесению на рассмотрение Верховной Рады, но еще продолжаются консультации по нему с зарубежными партнерами Украины.
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