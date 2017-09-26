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 Политика Украины
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 Законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса практически готов, - Елисеев

елисеев

Законопроект о реинтеграции отдельных районов Донбасса является "практически готовым".

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект практически готов, мы провели консультации с ключевыми партнерами, поэтому для них это не является сюрпризом. Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе - поскольку мы не хотим, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Мы должны на законодательном уровне закрепить этот процесс", - рассказал чиновник.

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"Я считаю, что он должен быть представлен и в парламенте и как можно быстрее проголосован", - сказал Елисеев, при этом он не уточнил, когда этот законопроект могут представить на рассмотрение в Верховную Раду.

Представитель Администрации президента считает, что документ отвечает обязательствам Украины в соответствии с Минским соглашениями и это будет способствовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе.

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Напоминаем, 30 августа секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что закон о реинтеграции оккупированных частей Донбасса уже вполне готов к внесению на рассмотрение Верховной Рады, но еще продолжаются консультации по нему с зарубежными партнерами Украины.
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Партнерам уже известен (правда каким хрен его кто знает) а парламенту и народу не известен держат в тайне до победного конца! интересно почему? что там такое страшное?!!
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Значит как всегда мутево есть.И когда они ставили в известность народ?Не барское это дело.
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іпать - копать ...гадюшнік зі зрадниками "реинтегрировать" ПРИЩЕПИТИ РАКОВУ ПУХЛИНУ ДЛЯ ХВОРОЇ КРАЇНИ ...
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Согласовывать, а лучше разрешать, должен лишь один партнер - США. Остальным не доверяю.
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Можно пускать на подтирку,рядом с Будапештским и Минскими повесить.
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Це як вибухне, то вже вибухне! Аби Україну не зачепило.
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Должен быть закон не о реинтеграции, а о оккупации. Порошенко и К протаскивают под другой оберткой путинские хотелки
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Уверен, что этот говнозакон (при этой власти он другим быть не может) будет сплошным задабриванием предателей-дамбазов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса практически готов, - Елисеев
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