 Правительство РФ утвердило Шредера кандидатом на должность председателя совета директоров "Роснефти", - российский "Интерфакс"

российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.го кандидатуру утвердило правительство РФ, сообщает
Соответствующее решение объясняется тем, что он "авторитетный политик мирового масштаба, который обладает исключительными компетенциями и опытом".
Кроме Шредера, в список вошли 10 человек, среди которых министр энергетики России Александр Новак, исполнительный директор проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, а также главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
Читайте также: Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти"
609 38
Шредер подрывает санкции ЕС против России, - Меркель(48)
"Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"(144)
"Шредер становится российским наемником", - лидер ХСС о выдвижении экс-канцлера в совет директоров Роснефти(120)
В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild(138)
Почему назначение Шредера в совет директоров "Роснефти" – тревожный сигнал(0)
Депутат Европарламента Бютикофер о Шрёдере: "Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики"(102)
Правительство России выдвинуло экс-канцлера Германии Шредера в совет директоров "Роснефти"(99)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бо нічого особистого- лише бізнес.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нельзя заигрывать с российским сифилисом, не заразившись ним!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Маски сорваны- верить некому.
Разбиваются птицы об лёд.
Поспешили к новому, светлому -
оборвался беспечный полёт.
Кто у власти - все куплены-проданы,
наши сотни ложатся в ряд.
Вместо аистов - в небе вороны.
Души светлые не горят.
Навсегда мы с тобой свободные.
Мы с тобой - молодые ветра.
Нас шакалы пасут голодные,
полосатая их чума.
Мы восстанем все миллионами -
бесконечный один отряд.
Мы пойдем вперёд батальонами,
мы за всех отомстим ребят.
Маски сорваны, суки лживые,
грады, мины, за боем бой.
Только мы уже не игривые.
Теперь хищники мы с тобой.
Анастасия Дмитрук, 2014г.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить