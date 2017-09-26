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Все про:Шредер (27) Роснефть (22)

 Правительство РФ утвердило Шредера кандидатом на должность председателя совета директоров "Роснефти", - российский "Интерфакс"

шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал кандидатом на пост председателя совета директоров "Роснефти".

Как передает Цензор.НЕТ, его кандидатуру утвердило правительство РФ, сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Соответствующее решение объясняется тем, что он "авторитетный политик мирового масштаба, который обладает исключительными компетенциями и опытом".

Кроме Шредера, в список вошли 10 человек, среди которых министр энергетики России Александр Новак, исполнительный директор проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, а также главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.


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пора уже сделать нефть этим гэбистским гнидам по $20 за барель,тем более,что войной с Украиной карлик запустил countdown
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Прикольно,скоро то и Роснефти не будет,будет Китайнефть,но зиц председатель уже есть,как оно Германией руководило?
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І за це його не позбавлять німецького громадянства.
Бо нічого особистого- лише бізнес.
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В країнах з нормальним правосуддям злочинців не позбавляють громадянства,а судять і карають відповідно до злочину.
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Я тебя про Шрёдера спросил, не включай дурака. Твой президент не считает зазорным иметь бизнес в стране, с которой он воюет, а чем хуже Шрёдер? Тем более, что его страна не воюет с Россией.
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а потом через несколько ультраправые радикалы и пророссийское население Германии потребует восстановить "незаконно" ликвидированную ГДР и назначить Герхарда Шредера главой "Российской Германской Народной Республики" и потребуют 50% территории ..
Нельзя заигрывать с российским сифилисом, не заразившись ним!
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****
Маски сорваны- верить некому.
Разбиваются птицы об лёд.
Поспешили к новому, светлому -
оборвался беспечный полёт.
Кто у власти - все куплены-проданы,
наши сотни ложатся в ряд.
Вместо аистов - в небе вороны.
Души светлые не горят.
Навсегда мы с тобой свободные.
Мы с тобой - молодые ветра.
Нас шакалы пасут голодные,
полосатая их чума.
Мы восстанем все миллионами -
бесконечный один отряд.
Мы пойдем вперёд батальонами,
мы за всех отомстим ребят.
Маски сорваны, суки лживые,
грады, мины, за боем бой.
Только мы уже не игривые.
Теперь хищники мы с тобой.


Анастасия Дмитрук, 2014г.
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Наконец-то это произошло - немец во главе китайской компании.

Правительство РФ утвердило Шредера кандидатом на должность председателя совета директоров "Роснефти", - российский "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 4067
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Немцев на царство уже приглашают... Гейропу с педерастами зовут, как-то неправославно это..
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чему удивляемся,народ? возвращение резидента на Родину......
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... А на должность его секретарей - Бибока и Рокстеди.
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ну фсё - Германия жопу порвет на немецкий крест, за снятие санкций с пидоРашки!..)))
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Проститутка-кандидат на должность проститутки? Это что-курсы повышения квалификации?
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А каково немцам осознавать, что их канцлером было беспринципное существо, ставшее дорогой валютной проституткой?
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А разве нет конфликта интересов? Ведь этого подхуйловника недавно руководителем грязьПрёма назначили, вроде.
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а ну понятно теперь почему он булькал про Крым.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство РФ утвердило Шредера кандидатом на должность председателя совета директоров "Роснефти", - российский "Интерфакс"
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