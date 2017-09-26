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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2985) коалиция (3827) Меркель (1486) Бундестаг (79)

 Новое правительство Германии не изменит отношения к "украинскому вопросу", - советник Меркель по вопросам внешней политики

германия бундестаг фрг

Политики из партий, которые с большой долей вероятности составят будущую правительственную коалицию – ХДС/ХСС, СвДП и Зеленые, не предвидят существенных изменений в политике ФРГ по украинскому вопросу.

Об этом они сказали Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что в отношении Украины политика будущего правительства изменится. Канцлер останется канцлером, как это представляется сегодня. Ее политика очень четкая и я не вижу никаких причин, почему ей не продолжать эту политику", - заявил Кристоф Хойсген, советник Ангелы Меркель (Христианско-демократический союз) по вопросам внешней политики.

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При этом он предложил дождаться переговоров по созданию коалиции и формирования нового правительства. Политик напомнил, что социал-демократы отказались продолжать нынешнюю коалицию, "которая с математической точки зрения" могла бы состояться. Альтернативный вариант - сотрудничество с Зелеными и либералами (так называемая "Ямайка" - ред). "В том, что касается украинской политики, то и в такой коалиции я не предвижу серьезных изменений", - говорит Хойсген. Он отмечает, что и раньше ХДС/ХСС тесно сотрудничали с Зелеными по вопросу Украины, члены этой партии активно помогают в проведении реформ в Украине.

Член той же партии, ХДС, а также европарламентарий Эльмар Брок согласен с коллегой. "Не будет принципиальных изменений. Меркель получила мандат, она будет продолжать свою внешнюю политику", - говорит политик. Он так же, как и Хойсген, обращает внимание на то, что партия Зеленых "оказывает очень большую поддержку нашей политике в отношении Украины".

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Председатель самих Зеленых Джем Оздемир напомнил, что и будучи в оппозиции Зеленые поддерживали курс предыдущего федерального правительства в политике в отношении Украины, что означает четкое следование антироссийским санкциям. Подчеркнув, что военного решения конфликта быть не может, он четко заявил, "что мы не будем молча наблюдать за тем, как Россия дестабилизирует Украину, и будем удерживать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства".
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Значит всё будет,как сейчас ? Но только вряд-ли это устраивает народ Украины.
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угу не изменится,так и будут высказывать разные степени озобочености и торговать с рашкой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое правительство Германии не изменит отношения к "украинскому вопросу", - советник Меркель по вопросам внешней политики
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