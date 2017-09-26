 В полиции озвучили основную версию убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает Цензор.НЕТ.
"Основная версия - ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем. Возможно, конфликт из-за того, что он был должен кому-то деньги, возможно, связано со служебной деятельностью. Все эти версии мы будем отрабатывать", - сказал Жукович.
В то же время пресс-секретарь проинформировал, что жена погибшего не обращалась в полицию с просьбой о предоставлении ей охраны.
Как сообщалось, руководителя ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного неизвестные убили в его доме в с. Белогородка Киево-Святошинского района.
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Ну ничего, зато другим керивникам областных и городских енергокомпаний наглядная наука будет - нельзя устанавливать сумму взятки больше, чем гонорар киллеру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Классика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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эти слова вам о чем то говорят?
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VS Energy подконтрольны "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго", группа также имеет долю в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".
Бенефициарами VS Energy являются несколько российских предпринимателей, в том числе ее связывают с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым.
http://interfax.com.ua/news/economic/322938.html
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Невідомі пограбували та вбили голову правління "Київобленерго" у власному будинку"
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Этот чмурик погиб за миллиарды Ахметова. Да и сам этот чмурик нажился нехило
Оно ему надо было?
Сдохнуть ради денег, тем самым похерить семью, детей... Так могут делать только шоколадные самоубийцы.Этим шоколадным ворам вообще тогда нет никакого смысла жить.
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Корочше кажучи, один хєр, він загинув за олігархів, та щє й москальських.
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И чем больше людей будет это знать и осознавать - тем лучше.
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