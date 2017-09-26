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Все про:Киевская область (1749) Нацполиция (8879) разбой (229) убийство (5196)

 В полиции озвучили основную версию убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного

полывяный

По мнению полиции основной версией нападения на руководителя ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного является ограбление с целью наживы.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В карманах убитого главы "Киевоблэнерго" была 21 тыс. грн - больше, чем у него украли, - полиция

"Основная версия - ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем. Возможно, конфликт из-за того, что он был должен кому-то деньги, возможно, связано со служебной деятельностью. Все эти версии мы будем отрабатывать", - сказал Жукович.

В то же время пресс-секретарь проинформировал, что жена погибшего не обращалась в полицию с просьбой о предоставлении ей охраны.

Как сообщалось, руководителя ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного неизвестные убили в его доме в с. Белогородка Киево-Святошинского района.
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так алкали наживы, что даже карманы не проверили(((
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Ну, возможно, по сравнению с тем, что реально забрали, 21 тысяча - это такая мелочь, за которой даже нагибаться не хотелось.
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Мда... а пусть полиция поинтересуется, сколько стоит в Киевской области подключение новых мощностей к общей сети!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там речь идет о сотнях тысяч долларов с одного объекта..... и куда стекались все эти взятки????? неужели пан Полывяный об этих деньгах не знал ???????????????? или полиции не хочется этим заниматься, слишком стремно.....
Ну ничего, зато другим керивникам областных и городских енергокомпаний наглядная наука будет - нельзя устанавливать сумму взятки больше, чем гонорар киллеру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Классика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кацапа,да шо вы все о нас ,да о нас...как вы там?что с тарифами?со жратвой?ягелю то позаготавливали?
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ти шо в дврі головою вдарився, який я тобі кацап? Чи може ти з тих, що будують собі замки з тих тарифів?
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ти не мені...ти собі кацап...та й будувати не виієш
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ти тіпа собі жертву знайшов, олень? Ти не там кацапів шукаєш, де вони є. Звинувачувати людей, обзивати кацапами, бо тарифи драконівські? Сам ти кацап, якщо тебе влаштовує, як українців грабують.
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Ты думаешь его убили агенты Путина? Ну надо же. Ты в полицию уже сообщил?
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Если бы каждый день по десятку-другому таких упырей отправляли бы в пекло ,то это было бы совсем неплохо.
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Ты всех кто больше тебя зарабатывает упырями называешь? Коммуняка что ли?
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Это никакого отношения к главе Киевоблэнерго не имеет. Он что электроэнергию воровал?
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Нет, он свою хатынку на одну зарплату построил. Кредит наверно взял, да?
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Да все очень просто - много знал. Вот и зачищают следы в случае потери власти. Слабое звено.
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разборка между ахметовской и григорашинской ОПГ. других версий тут нет и быть не может.
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частное акционерное общество.совет директоров.председатель.
эти слова вам о чем то говорят?
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Говорит...
VS Energy подконтрольны "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго", группа также имеет долю в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".
Бенефициарами VS Energy являются несколько российских предпринимателей, в том числе ее связывают с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым.
http://interfax.com.ua/news/economic/322938.html
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В полиции озвучили основную версию убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного. Это две причины: дальнорукость и близозоркость покойного.
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Мы стремительно превращаемся в какой то епучий бантустан. Перемога вже близько, бля!
Невідомі пограбували та вбили голову правління "Київобленерго" у власному будинку"
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Ну юридические безграмотные бармены - разбой с целью наживы, а не ограбление.
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Основная версия,сильно много "сала" он нагулял.
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Жена осталась жива, как свидетель потому, что заказчик оплатил одну жертву!
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Женщины сами по себе живучие как кошки. Их можно только дверью придавить.
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Киевенерго это частная компания Ахметова...
Этот чмурик погиб за миллиарды Ахметова. Да и сам этот чмурик нажился нехило
Оно ему надо было?
Сдохнуть ради денег, тем самым похерить семью, детей... Так могут делать только шоколадные самоубийцы.Этим шоколадным ворам вообще тогда нет никакого смысла жить.
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Тут 99% комментаторов разницы между "Киевэнерго" и "Киевоблэнерго" не видят.
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Київобленерго належить російській VS Energy. VS Energy за три роки з моменту початку приватизації стала лідером за кількістю активів. Ця група належить російським бізнесменам на чолі з Михайлом Спектором, до неї також входять Євген Гінер, Михайло Воєводін і колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков.

Корочше кажучи, один хєр, він загинув за олігархів, та щє й москальських.
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Сам факт того, что представителям страны-агрессора напрямую принадлежит десяток "облэнерго" - это, как по мне, просто лютый п.ц.
И чем больше людей будет это знать и осознавать - тем лучше.
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Да педерасты они все. Туда им и дорога. Таскать как говорится, не перетаскать.
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Досить нетипове "вбивство заради наживи"...26.09.17 16:24 У кишенях убитого глави "Київобленерго" було 21 тис. грн - більше, ніж у нього вкрали, - поліція.Правду,мабуть,так і не взнаємо.
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Отъезжающие цены на коммуналку наверное, нет? Лозунг: " грабь награбленное " сейчас обретает второе дыхание. Быть счастливым в море несчастья обрушившемся на Украину мало у кого получится. Но пусть пробуют. Коррупционеров низшего и среднего звена защитить от физической расправы не реально.

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Кто там против легального оружия? Бы бы на его месте Пашинский не повезло бы грабителям...
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Ему бы это легальное оружие в жопу засунули и нажали на курок. Пашинский псих, какой смысл приводить его в пример?
В полиции озвучили основную версию убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного - Цензор.НЕТ 9428
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Зато без него с ним обошлись на много гуманней?
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Да, да, верим, верим. Банальный грабёж, аякже. Впрочем - насрать. Нормальный человек на такую должность попасть бы не смог.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ полиции озвучили основную версию убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного
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