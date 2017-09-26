 Введение миротворцев на Донбасс не противоречит предоставлению Украине оборонительного оружия, - Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV", об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.
"Я не стал бы связывать предоставление оборонительного оружия с миротворческой операцией. Это все инструменты, которые должны принести ключевое, - это мир. Это то, к чему стремится президент", - подчеркнул он.
По его словам, нельзя говорить о том, что что-то будет, а чего не будет
"Мы стараемся использовать все возможности, которые на сегодня есть, чтобы политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе", - отметил Елисеев.
Он также рассказал о том, что в команде президента пока нет плана "Б" на случай отказа ООН от размещения миротворцев на Донбассе. Чиновник считает, что миссия обязательно будет действовать в зоне конфликта на приемлемых для Украины условиях, поскольку во время закрытой части "переломных" переговоров Петра Порошенко с Дональдом Трампом стороны пришли к согласию относительно всех особенностей работы миссии.
"Были обсуждены определенные параметры (работы миротворцев - ред.), даже временные рамки. Результаты этих переговоров были позитивными для украинской стороны", - сообщил Елисеев.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Что не вышло отмазать в соседней ленте Угорского прикацапленого преза, то позел сюда?
Так за братцев оккупантов переживаешь? Ну безвиз уже не дали и ассоциация с ЕС не прошла...
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Никто никогда не говорил о безвизе "что бы учиться и работать" никогда! Даже когда Витя Овощь ещё был тут и вернул носом от ассоциации. И все укрианцы об этом прекрасно знают. И только кацапорылые троли с 0! друзей, здесь распинаются на форуме!
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- Україна сама виробляє ефективні протитанкові ракети, тому ми не говоримо зі США про постачання "Джавелінів", - Порошенко
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