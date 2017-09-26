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 Введение миротворцев на Донбасс не противоречит предоставлению Украине оборонительного оружия, - Елисеев

елисеев

Одобрение Советом безопасности ООН заявки на размещение миротворцев в зоне боевых действий на Донбассе не противоречит поставкам Украине американского оборонительного вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV", об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

"Я не стал бы связывать предоставление оборонительного оружия с миротворческой операцией. Это все инструменты, которые должны принести ключевое, - это мир. Это то, к чему стремится президент", - подчеркнул он.

По его словам, нельзя говорить о том, что что-то будет, а чего не будет

"Мы стараемся использовать все возможности, которые на сегодня есть, чтобы политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе", - отметил Елисеев.

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Он также рассказал о том, что в команде президента пока нет плана "Б" на случай отказа ООН от размещения миротворцев на Донбассе. Чиновник считает, что миссия обязательно будет действовать в зоне конфликта на приемлемых для Украины условиях, поскольку во время закрытой части "переломных" переговоров Петра Порошенко с Дональдом Трампом стороны пришли к согласию относительно всех особенностей работы миссии.

"Были обсуждены определенные параметры (работы миротворцев - ред.), даже временные рамки. Результаты этих переговоров были позитивными для украинской стороны", - сообщил Елисеев.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Ну к чему этот бред ,пока власть в Украине принадлежит ворам,никто никакого летального оружия не давал,не даёт и не даст !!!
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Опять ты, кацап, тут.
Что не вышло отмазать в соседней ленте Угорского прикацапленого преза, то позел сюда?

Так за братцев оккупантов переживаешь? Ну безвиз уже не дали и ассоциация с ЕС не прошла...
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безвиз? А разве его дали?)) По крайней мере тот безвиз которого все хотели. Чтобы ездить работать и учиться. А то что дали- хорошо для тех, кто ездит отдыхать и деньги тратить... Много у нас таких осталось? Кинули всех с этим безвизом жестко... Только такие как ты шокоботы и поют хвалу своему хозяину... Шоколадные чупачупсы зарабатываете...
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Опять кацап вылез. Знаешь, вы кацапы очень сильно палитесь своей тупостью.
Никто никогда не говорил о безвизе "что бы учиться и работать" никогда! Даже когда Витя Овощь ещё был тут и вернул носом от ассоциации. И все укрианцы об этом прекрасно знают. И только кацапорылые троли с 0! друзей, здесь распинаются на форуме!
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ану напомни нам когда это обещали безвиз для работы и учёбы! Ты ещё ляпни, шо обещали ещё и доплачивать за поездку по безвизу, но и тута всех жестко кинули.
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Похоже на то! Многим странам дают или продают,не важно,оружие, а Украине почему то нет!
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южному Судану не продают потому, что там миротворцы.
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Украине , вообще ничего не противоречит унижтожать окупантов
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"От подарков их сурово отвернись: Мол, у самих добра такого завались!"

- Україна сама виробляє ефективні протитанкові ракети, тому ми не говоримо зі США про постачання "Джавелінів", - Порошенко
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Фигня. Миротворцы вводятся вводятся в зоны внутренних конфликтов и сразу же накладывается эмбарго. Скандал с наружением эмбарго на поставки оружия в Южный Судан как правительственным войскам так и метежникам служат тому примером.
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Сами подумайте, где логика: страна посылает миротворцев и продаёт оружие, это сразу расценивается оппонентом как военная помощь, а не миротворческая деятельность. Страны в которые введены миротворцев хотят как можно более демилитаризировать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение миротворцев на Донбасс не противоречит предоставлению Украине оборонительного оружия, - Елисеев
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