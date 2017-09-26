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 Канада серьезно воспринимает российскую угрозу, - министр обороны Саджан

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Канада очень серьезно относится к любым угрозам в отношении собственного суверенитета со стороны России и принимает меры для защиты своих союзников.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Цензор.НЕТ.

"Наше правительство воспринимает российскую агрессию очень серьезно и ответственно относится к суверенитету над северными территориями. Из-за этого мы не только продлили нашу миссию в Украине на два года, но и делаем многое другое, например, возглавили многонациональный батальон в Латвии", - сказал Саджан.

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По его словам, батальон войск НАТО в полном боевом снаряжении в Латвии "является показательным для России". "Мы также увеличили свое взаимодействие с Альянсом, присоединившись к авиапатрулированию над Румынией. Кроме того, возле побережья Западной Европы находится наш боевой фрегат", - сказал глава оборонного ведомства Канады.

"Канада хочет быть ответственным партнером в мире и уменьшить агрессивность России. Кто-то сказал, что Канада - это самое украинское государство после самой Украины. Для нас это так и есть", - подчеркнул Саджан.

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Он добавил, что канадцы также хотят играть позитивную роль на мировой арене. "Мы - народ, который хорошо понимает свою ответственность и роль на мировой арене. Поэтому мы заняли очень решительную и ответственную позицию в вопросе поддержки Украины", - сказал глава оборонного ведомства Канады.

Также в начале марта правительство Канады объявило о своем решении на два года, до 31 марта 2019 года, продолжить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими. За это время канадцы провели 130 учебных курсов, которые прошли более 5580 украинских военных.
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Канада - это самое украинское государство после самой Украины. Для нас это так и есть", - подчеркнул Саджан
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