 Канада серьезно воспринимает российскую угрозу, - министр обороны Саджан

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан, передает Цензор.НЕТ.
"Наше правительство воспринимает российскую агрессию очень серьезно и ответственно относится к суверенитету над северными территориями. Из-за этого мы не только продлили нашу миссию в Украине на два года, но и делаем многое другое, например, возглавили многонациональный батальон в Латвии", - сказал Саджан.
По его словам, батальон войск НАТО в полном боевом снаряжении в Латвии "является показательным для России". "Мы также увеличили свое взаимодействие с Альянсом, присоединившись к авиапатрулированию над Румынией. Кроме того, возле побережья Западной Европы находится наш боевой фрегат", - сказал глава оборонного ведомства Канады.
"Канада хочет быть ответственным партнером в мире и уменьшить агрессивность России. Кто-то сказал, что Канада - это самое украинское государство после самой Украины. Для нас это так и есть", - подчеркнул Саджан.
Он добавил, что канадцы также хотят играть позитивную роль на мировой арене. "Мы - народ, который хорошо понимает свою ответственность и роль на мировой арене. Поэтому мы заняли очень решительную и ответственную позицию в вопросе поддержки Украины", - сказал глава оборонного ведомства Канады.
Также в начале марта правительство Канады объявило о своем решении на два года, до 31 марта 2019 года, продолжить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими. За это время канадцы провели 130 учебных курсов, которые прошли более 5580 украинских военных.
719 6
26 сентября в Киев прибудет министр обороны Канады Саджан, - Полторак(7)
Елисеев анонсировал визит министра обороны Канады в Украину(36)
Министр обороны Канады Саджан посетит Украину в конце сентября(12)
Канада передаст Украине очередную партию нелетального военного оборудования, - министр обороны Саджан(26)
Помощь Канады Украине - это очень мощный сигнал для России, - министр обороны Саджан(20)
Поддержка Канадой Украины - непоколебима: мы будем продолжать содействовать экономической стабилизации и росту, - министр обороны Саджан(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить