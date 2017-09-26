 Кравцов инициировал создание совместной рабочей группы для строительства путепровода в г. Вишневое

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов непосредственно на объекте обсудил с местными властями детали сооружения путепровода на месте железнодорожного переезда почти в центре Вишневого. Представители местной власти сетуют, что из-за большой интенсивности движения поездов переезд часто закрыт для проезда автотранспорта. Это приводит к скоплению автомобилей в ожидании открытия шлагбаумов", - отмечается в сообщении.
Кравцов отметил, что указанный переезд - самой высокой категории, с дежурным работником, автоматической сигнализацией и четырьмя шлагбаумами, что соответствует требованиям безопасности. Для разгрузки города от автотранспорта именно городские власти Вишневого должны привлекать источники финансирования для строительства путепровода.
"С точки зрения работы железной дороги нет вопросов к функционированию этого железнодорожного переезда. Это вопрос дорожной инфраструктуры и приспособленности к нуждам города. Поэтому предлагаю ходатайствовать о привлечении на строительство путепровода средств государственного дорожного фонда Украины, обратиться в Министерство инфраструктуры с просьбой включить этот объект в перечень. Со следующего года средства дорожного фонда будут направляться на программу повышения безопасности дорожного движения в Украине. Строительство путепровода в Вишневом может стать ярким примером такой программы в действии и сотрудничества Министерства инфраструктуры, Укрзализныци и власти. На этом объекте реально показать, как работает дорожный фонд", - сообщил в.о. "Укрзализныци".
Руководитель ОАО "Укрзализныця" подчеркнул, что компания всеми способами будет способствовать подготовке необходимых документов и выполнении работ.
Евгений Кравцов также напомнил, что общество уже инициировало перед Мининфраструктуры направить средства из государственного дорожного фонда Украины на строительство 4 путепроводов вместо железнодорожных переездов. "Это наиболее социально значимые объекты с повышенным риском из-за интенсивности движения автотранспорта. Мы предложили выделить из государственного дорожного фонда 710 млн грн на строительство путепроводов вместо переездов", - сообщил и.о. председателя правления общества
В пресс-службе "УЗ" напомнили, что с начала 2017 года на ж/д переездах и путях уже произошло порядка 60 случаев ДТП. 14 сентября в Харьковской области водитель КАМАЗа выехал на ж/д переезд, несмотря на запрещающие сигналы звуковой и светофорной сигнализации. В результате произошло столкновение с пригородным поездом сообщением Купянск - Волчанск. В итоге ДТП поврежден автомобиль, кабину локомотива, частично тепловоз сошел с рельсов, работник железной дороги, пассажир поезда и водитель КАМАЗа обратились за медицинской помощью.
Напомним, что на месте железнодорожного переезда на перегоне Марганец-Никополь, где в 2010 году произошло масштабное ДТП с участием водителя автобуса, железнодорожники построили путепровод без привлечения дополнительных источников финансирования.
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там лишнюю копейку не уронят.. а тут комиссии на комиссиях
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