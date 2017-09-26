 Сейчас нет оснований говорить, что в следующем году доллар будет стоить 30 грн, - Гройсман

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Это чисто техническая цифра, такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос", - отметил глава правительства.
В то же время Гройсман подчеркнул, что курс валют зависит от темпов реформ и экономического роста. По его словам, если парламент примет "десяток-полтора необходимых законов", это позволит ускорить развитие экономики и обеспечить стабильность.
"Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 гривень, сейчас нет оснований", - подчеркнул Гройсман.
Напоминаем, 15 сентября Кабинет министров на заседании одобрил проект закона о государственном бюджете на 2018 год и внес документ в парламент. 18 сентября текст законопроекта был обнародован на сайте Верховной Рады.
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надо брать)))
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Девушка с арбузами. Работа кисти художника Петициана.
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-Я готов уйти в отставку! - заявил Гройсман и приковал себя наручниками к корыту.
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"В то же время, глава НБУ отметила, что экономических предпосылок для нынешнего курса гривны в размере 13 грн за доллар нет. Сбалансированный курс на сегодня, по словам Гонтаревой, - 11,50 - 11,90 грн за доллар."
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при этом громко звать: инвестиции!
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Президент, как человек торговый, знает, что именно пересчёт выручки в кассе отражает реальную ситуацию на рынке, в городе, в районе. В стране. Выторг для торговца - показатель состояния покупателя в той или иной местности. Покупатели - это мы, народ Украины, её главный инвестор.
За полгода 2013 объём розничной торговли 70 млрд $;
за 8 мес 2016 - 29 млрд;
за 8 мес 2017 - 19...
Вот абсолютно наглядный результат проводимых им и его командой "реформ" ЖКХ, банковской, пенсионной и социальной сфер, экономики. У людей просто изъяли сбережения. Люди становятся неплатёжеспособными.
Каждый день пребывания торговцев у власти приближает всю страну и каждого из нас, её граждан, к банкротству.
Ps. Не поздравляю и не желаю
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