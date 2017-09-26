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 Политика Украины, Экономика
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 Сейчас нет оснований говорить, что в следующем году доллар будет стоить 30 грн, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2018 год курс доллара на уровне 29,3 гривень является технической цифрой и он не видит причин для такого падения национальной валюты.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Это чисто техническая цифра, такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос", - отметил глава правительства.

В то же время Гройсман подчеркнул, что курс валют зависит от темпов реформ и экономического роста. По его словам, если парламент примет "десяток-полтора необходимых законов", это позволит ускорить развитие экономики и обеспечить стабильность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин: 30,10 грн за доллар - это не окончательный курс, в Госбюджет закладывают консервативный прогноз

"Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 гривень, сейчас нет оснований", - подчеркнул Гройсман.

Напоминаем, 15 сентября Кабинет министров на заседании одобрил проект закона о государственном бюджете на 2018 год и внес документ в парламент. 18 сентября текст законопроекта был обнародован на сайте Верховной Рады.

Также читайте: Данилюк о проекте Госбюджета-2018: Рост ВВП 3%, инфляция 7%, курс 29,3 грн/долл. и минимальная зарплата в размере 3 723 грн
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Сейчас нет оснований говорить, что в следующем году доллар будет стоить 30 грн, - потому, что планируем 50 грн?
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Да уже порыгали))Это тот фонд что 5007000 миллионов на армию потратил))
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трусельман, как плохая примета.. лучше бы оно молчало..
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Так четыре года назад тоже не было оснований говорить что будет по 25. Но пришли барыги к власти и появились основания.
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:D
Девушка с арбузами. Работа кисти художника Петициана.
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А по чем будут кавуны с баржи?Этот клоун так вошел в роль вершителя судеб,а на самом деле тупое чмо.
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М-да... Американцам баржей угля гройсмановскую эпосную баржу никогда не переплюнуть...
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А когда им нужны были основания? Достаточно патологической жадности!
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***
-Я готов уйти в отставку! - заявил Гройсман и приковал себя наручниками к корыту.
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дело останется за малым - наполнить корыто цементом и испытать на плавучесть...
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Готовит речь,ночью сходняк,водовку с Барыгой и Югиком жрать будет))Интересно что оно подарит шефу?
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Что-то вспомнилось:
"В то же время, глава НБУ отметила, что экономических предпосылок для нынешнего курса гривны в размере 13 грн за доллар нет. Сбалансированный курс на сегодня, по словам Гонтаревой, - 11,50 - 11,90 грн за доллар."
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Вы ему Верите вот и Все просто пожали плечами, реформаторы по новому уже просто не воспринимаются со своими лозунгами догоним и перегоним попередников по беспределу такого цинического и воровства как при них просто еще страна не знала


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гнойсман так старается, что скоро сам себе верить начнет.
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грося, а де дешевеющее мясо, о котором ты неделю назад трепался?
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А какие были основания безграмотному,без образования ,вору ,лжецу,подлецу и приспособленцу Гройсману становиться премьером ???
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надо запускать туристическую баржу и повышать ввп на 10%, угадал? :D
при этом громко звать: инвестиции!
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И что по 8 грн за доллар тоже нет оснований говорить.Пидорги.
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Гройсман, ты же помнишь свое обещание, нет 1 октября пенсионной реформы и подаешь в отставку?
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Максим Гольдарб

Президент, как человек торговый, знает, что именно пересчёт выручки в кассе отражает реальную ситуацию на рынке, в городе, в районе. В стране. Выторг для торговца - показатель состояния покупателя в той или иной местности. Покупатели - это мы, народ Украины, её главный инвестор.
За полгода 2013 объём розничной торговли 70 млрд $;
за 8 мес 2016 - 29 млрд;
за 8 мес 2017 - 19...
Вот абсолютно наглядный результат проводимых им и его командой "реформ" ЖКХ, банковской, пенсионной и социальной сфер, экономики. У людей просто изъяли сбережения. Люди становятся неплатёжеспособными.
Каждый день пребывания торговцев у власти приближает всю страну и каждого из нас, её граждан, к банкротству.
Ps. Не поздравляю и не желаю
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Значит будет. Гривны в доллары, доллары в банки, банки в землю. Самое надежное средство от инфляция это банка...
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"понты и голуби"четвёртый сезон ,новая серия онлайн.
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Действительно, наступит 1 января, тогда мы вам настроение и подпортим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас нет оснований говорить, что в следующем году доллар будет стоить 30 грн, - Гройсман
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