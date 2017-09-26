 За 20 дней изъято более 600 единиц незаконного оружия и около 18 тонн взрывчатки, - Аброськин

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции.
Всего за указанный период задокументировано почти 2 тыс. уголовных производств в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатки. Из указанного количества противоправных посягательств раскрыто каждое пятое.
По словам А.Аброськина, в рамках мер, направленных на недопущение утечки оружия из зоны проведения антитеррористической операции, на блокпостах и стационарных постах сотрудники полиции проверили почти 211 тыс. транспортных средств, изъяли 441 единицы боеприпасов, 6 взрывных устройств, 6 единиц огнестрельного оружия и 1 кг взрывчатых веществ.
Также за время проведения мероприятий по изъятию из незаконного оборота оружия по месту жительства проверено 122,5 тыс. владельцев оружия и 997 объектов разрешительной системы.
По фактам нарушения правил хранения огнестрельного оружия почти 5 тыс. граждан привлечены к административной ответственности и 3,3 тыс. единиц оружия изъято.
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