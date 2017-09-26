 "Методы конспирации, шифрования и отслеживания агентов НКВД": Минобразования рекомендует провести урок об УПА в школах

Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Методические рекомендации были разработаны Украинским институтом национальной памяти (УИНП).
"В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях рекомендуем провести по случаю Дня защитника Украины и 75-летия начала формирования Украинской повстанческой армии урок защитников, экскурсии в исторические, краеведческие и другие мемориальные музеи, места памяти, связанные с Украинским освободительным движением", - сказано в рекомендациях.
Также советуют провести в школах встречи с ветеранами УПА или участниками АТО, просмотр кинофильмов, воспитательные часы, дискуссионные площадки и другие тематические мероприятия.
Минобразования рекомендует такие формы проведения урока: фестиваль мультимедийных презентаций "Мы боремся за Украину: истории воинов УПА и АТО"; повстанческая платформа "Воля дороже жизни" (мысленная подготовка и утверждение главных идейных документов УПА); урок-реконструкция "В тренировочном лагере" (воспроизведение обучения в лагере старшинской подготовки); школа выживания "Задача - выдержать и не предать" (исследования методов психологической и физической подготовки, конспирации, шифрования, передачи информации, разведка и отслеживание агентов НКВД и гестапо).
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Більше того - не забудьте розповісти , що ті НКВДшники що воювали з УПА (аж до 50-х років) й досі живі - і "ветеранами ІІ-ї світової" прикидаються , на 9 травня вітання приймають !
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так что я 9 мая тоже не праздную
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..Нескорені - YouTube
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Можно проще отследить - включаем НьюсВан и смотрим выступление кого-нить из оппоблока типа Бойко или Вилкула. И половины БПП
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Гарна ідея, підтримую!
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Те тоже проводят в Севастополе уроки борьбы с сепаратизмом.
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Урок памяти-ДА
Урок истории Украины-ДА
Изучение способов и методов диверсионной и контрдиверсионной работы, основы оперативно-розыскной деятельности и конспирации.......... ????????
Да еще в исполнении наших пересичных учителей, да по методичкам минстеця????
Я-бы не хотел и не рекомендовал........
Любое. Даже самое хорошее и доброе дело можно довести до абсурда(((((((
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