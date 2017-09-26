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 Политика Украины
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 "Методы конспирации, шифрования и отслеживания агентов НКВД": Минобразования рекомендует провести урок об УПА в школах

школа

Министерство образования рекомендовало школам 9-13 октября провести урок, посвященный истории Украинской повстанческой армии (УПА). На уроках могут изучать методы конспирации и отслеживания агентов НКВД. Рекомендуется провести в школах встречи с ветеранами УПА или участниками АТО.

Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Методические рекомендации были разработаны Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

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"В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях рекомендуем провести по случаю Дня защитника Украины и 75-летия начала формирования Украинской повстанческой армии урок защитников, экскурсии в исторические, краеведческие и другие мемориальные музеи, места памяти, связанные с Украинским освободительным движением", - сказано в рекомендациях.

Также советуют провести в школах встречи с ветеранами УПА или участниками АТО, просмотр кинофильмов, воспитательные часы, дискуссионные площадки и другие тематические мероприятия.

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Минобразования рекомендует такие формы проведения урока: фестиваль мультимедийных презентаций "Мы боремся за Украину: истории воинов УПА и АТО"; повстанческая платформа "Воля дороже жизни" (мысленная подготовка и утверждение главных идейных документов УПА); урок-реконструкция "В тренировочном лагере" (воспроизведение обучения в лагере старшинской подготовки); школа выживания "Задача - выдержать и не предать" (исследования методов психологической и физической подготовки, конспирации, шифрования, передачи информации, разведка и отслеживание агентов НКВД и гестапо).
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Давай петрушка именинная превращай Украину в чучхе,пусть дети на переменах учаться резать чучела чэкистов...
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Помятай москаль чужинец тут господарь украинец!
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Все правильно !
Більше того - не забудьте розповісти , що ті НКВДшники що воювали з УПА (аж до 50-х років) й досі живі - і "ветеранами ІІ-ї світової" прикидаються , на 9 травня вітання приймають !
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не згоден,мій дід не був НКВДшником,але був червоноармійцем і все життя святкував 9 травня,,тоді було зомбування не менше ніж зараз,все роблять аби розділити,посварити,зламати,обгадити....позитивного повний 0
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Перечитайте ще раз написане вище - треба відрізняти справжніх ветеранів , від старих НКВДшників !
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Мой то же не был ссученым, был дважды в плену и дважды приходилось какого-то "ганса" тащить за собой, что бы не сеть. Ибо был в Развед роте. Его уже нет в живых, НКВДшники еще живы.
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А мой на 9 говорил: " Что празднуем? Куча погибших и искалеченных". Выпивал стакан водки за помин погибших и занимался работой. Воевал с 42 по 45 в артиллерии. Был ранен.
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и я скажу даже больше: если бы во 2й мировой сначала Гитлер победил Сталина,а потом бы США нас освободили-это было бы гораздо лучше для Украины!
так что я 9 мая тоже не праздную
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кроме того, после "победы" в 1947 году Украина получила еще один Голодомор!
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а без минобразования этот урок никак нельзя бы было провести?
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А ветеранов НКВД не планируют пригласить в школу?
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Ошибаешься. Если поискать, то можно найти. А также есть их потомки. Я вот работал с одним НКВДистом и он любил рассказывать как убивал украинцев в ЗУ.
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тот кто действительно шо то делал - тем более такое,вряд ли будет об этом говорить - хотя случаи бывают разные,но это скорее исключение
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я знаю,что ты хороший парень и патриот Украины,но вот мой бывший тесть,когда сербанет самогона,любил рассказывать,как во времена Сталина он расстреливал каждый день людей,что аж указательный палец болел от курка!
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Прикинь, что рассказывают. Ты говоришь теоретически, а я это слышал.
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Шо будет на ветке уже слышен стук копыт бряцанье рогов кацапской трольчатни☺
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так он в первый кто написал - и шо интересно - против пети - совпадение?)))
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Они на такие темы ресурсов не имеют. Их цель - новости об украинских реформах и власти.
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Повесить портрет товарища Сталина, а детям раздать рогатки с камешками. Пусть учатся попадать.
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Бл.... Люди!!! Схаменіться!! Який даун цю х..ню написав?????????? Мінстець чи Сурков з Пісковим и Ко........ ???????
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НКВДисты стреляли с 1935 года, но про детей сведений нет.
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....Такі фільми повинні бути зняті у кожній області !...Адже ще є живі герої тих днів ..
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..Нескорені - YouTube

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."Методы конспирации, шифрования и отслеживания агентов НКВД": Минобразования рекомендует провести урок об УПА в школах - Цензор.НЕТ 7247............
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Як Міносвіти це собі уявляє???? Класний керівник буде розповідати про методи конспірації і шифровки?? Дурдом!!!
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тебе же сказали что на такие уроки будут приглашать ветеранов УПА или АТО
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Лично мне известны два таких агента: Шкуряк и Гаращенка. Их и отслеживать не надо .
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===На уроках могут изучать методы конспирации и отслеживания агентов НКВД.===
Можно проще отследить - включаем НьюсВан и смотрим выступление кого-нить из оппоблока типа Бойко или Вилкула. И половины БПП
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Наші предки добре вміли відправляти москалів у пекло- цьому треба навчити і нащадків.
Гарна ідея, підтримую!
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Мне однажды попали списки сотрудников НКВД Днепропетровской области по состоянию на 1938 год, если не ошибаюсь (тогда Запорожская входила в ее состав): фамилии, должности, звания, награды.Пробежал их глазами и... отложил: фамилии знакомые. И не одна, не две.Кстати, эти списки я нашел в открытой базе. очень важный документ для будущего суда над Системой. А что он будет, не сомневаюсь.
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Идиоты ! Чем вы отличаетесь от московии?

Те тоже проводят в Севастополе уроки борьбы с сепаратизмом.
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а шо тебя так колбасит? Украине нужно воспитывать молодь в патриотическом духе и это правильно
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не надо в одну кучу смешивать АТО и УПА. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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ну почему же? и те и те-боролись за свободу и независимость Украины от москальной орды!
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так и все пять президентов боролись за покращення.
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Урок мужества-ДА
Урок памяти-ДА
Урок истории Украины-ДА
Изучение способов и методов диверсионной и контрдиверсионной работы, основы оперативно-розыскной деятельности и конспирации.......... ????????
Да еще в исполнении наших пересичных учителей, да по методичкам минстеця????
Я-бы не хотел и не рекомендовал........
Любое. Даже самое хорошее и доброе дело можно довести до абсурда(((((((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Методы конспирации, шифрования и отслеживания агентов НКВД": Минобразования рекомендует провести урок об УПА в школах
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