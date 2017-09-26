 Заявления Венгрии по украинскому закону об образовании - инструмент заигрывания с электоратом: они не будут иметь последствий, - Балога

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал внефракционный народный депутат, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Балога, передает Цензор.НЕТ.
"Советовал бы всем спокойнее воспринимать заявление министра иностранных дел Венгрии. Не думаю, что оно будет иметь какие-то серьезные последствия. Потому что за этими словами стоит исключительно внутренняя политика самой Венгрии, а Украина, к сожалению, для них всего лишь инструмент заигрывания с электоратом. Кроме того, как я уже говорил, венгры является составной частью украинской власти. Представитель венгров является членом коалиции в ВР, венгерские партии на Закарпатье является частью провластного большинства. Это говорит о том, что в украинской политике их на самом деле все устраивает, а острые заявления - лишь игра на собственного избирателя. А украинские политики делают из этого большую проблему, чем она есть на самом деле", - заявил Балога.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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