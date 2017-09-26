 Рекомендации EASA о запрете полетов над востоком Украины не являются обязательными, - представитель агентства Фуда

Об этом в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту "Укринформа" в Брюсселе сказал представитель EASA Доминик Фуда, информирует Цензор.НЕТ.
"При наличии совместной для ЕС оценки и определения уровня риска как "высокий" EASA инициирует подготовку проекта информационного бюллетеня касательно конфликтной зоны (CZIB), который в некоторых случаях может содержать оперативные рекомендации. Эти рекомендации не являются обязательными для выполнения и не устанавливают запрет на полеты", - заявил он.
В EASA отметили, что информационный бюллетень от февраля 2016 года касательно воздушного пространства на востоке Украины остается в силе.
Как сообщалось, накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ведомство считает необоснованным проект рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности по ограничению полетов в восточной части Украины.
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Sep. 25th, 2017 at 6:06 PM
Так и хотелось озаглавить эту новость «Ну, как полетали?», но всё же, стыдно смеяться над проблемами соседей, о них надо рассказывать серьезно!
И если серьезно, то десятая по объёмам авиаперевозок в России компания «ВИМ-Авиа» объявила, что у неё нет денег не то, что бы платить персоналу, а даже на топливо, для заправки самолётов в рейс! Теперь авиакомпания просит денег у правительства РФ.
Авиакомпания на сегодняшний день должна более 500 млн рублей аэропорту «Домодедово», а так же у неё висит задолженность по зарплатам на 30 млн рублей и это при том, что не так давно был закрыт долг по зарплатам в 140 млн рублей.
Будет ли правительство РФ спасать утопающего авиаперевозчика? Посмотрим, но очень хотелось бы, что бы - да. Ведь это очередная обуза для бюджета, а если так, то чем больше подобных обуз, тем меньше шансов на постройку лишнего танка, который через пару недель мы сможем наблюдать на Донбассе. Логика проста.
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Sep. 26th, 2017 at 1:42 PM
В начале прошлого лета в российских СМИ с небывалой экспрессией освещали первый полёт среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта МС-21, о котором сам Дмитрий Рогозин сказал следующее: «Мы создали самолёт, который летает». Быть может, для Рогозина это и было достижение, то, что созданный самолёт летает, но полетит ли, вот в чём вопрос?
Все прекрасно помнят незавидную судьбу другой легенды российского гражданского авиапрома, которая успешно пылится - Sukhoi Superjet 100, гроза и убийца Boeing 737 и Airbus A320. Правда, в исправном состоянии на сегодняшний день всего 60% этих гроз и убийц. Но, что же до МС-21?
На успех самолёта и его жизнеспособность очень сильно влияет окупаемость. Причём, речь идёт не только о внутреннем, но и о внешнем рынке. В случае с МС-21 основная ставка делалась лишь на внутренний рынок, поскольку за пределами поребрика этим самолётом практически никто не заинтересовался всерьез. А потому, российские СМИ поднимали дух ура-патриотических слоев рассказами о твёрдых контрактах на 175 данных самолётов для российских авиакомпаний. Однако…
Твердый контракт в условиях российской действительности, это нечто зыбкое и нестабильное. Так, буквально вчера я писал о том, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» обратилась за помощью к правительству, поскольку перевозчик не может не то, что бы зарплаты выплачивать, а даже заправлять самолёты. А между тем, «ВИМ-Авиа» должны были закупить 15 единиц МС-21!
Таким образом, уже на сегодня твердые контракты поредели. А учитывая надвигающийся кризис авиаперевозок в России, говорить даже о 160 самолётах МС-21 не приходится. И в данном случае «ВИМ-Авиа» оказалась как первой ласточкой незавидной судьбы МС-21.
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