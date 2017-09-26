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Все про:Винница (493) Винницкая область (471) ОГА (1423) учения (2123)

 В городе Винница и некоторых районах области проводятся антитеррористические учения, - ОГА

винница

Антитеррористические учения проходят 26-27 сентября на территории Винницы и пограничных районов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Винницкой облгосадминистрации.

По информации ОГА, тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, их организовывает координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.

УСБУ в Винницкой области просит жителей и гостей области с пониманием отнестись к этим мероприятиям.

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц следует сообщать правоохранителям по тел.: (0432) 53-13-09 (дежурный УСБУ) или 102.

Как известно, Винницкая область на юге граничит с Молдовой.

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Учатся подавлять народные волнения и захват оьладминисираций наром как это было в 2014.
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Ming Uing b56f719d - нет, что бы не было как в Лугандонии в 2014.... Как там перебрик на венгерском?
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а зачем захватывать обладминистрации? есть дома, усадьбы и т .д., поэтому пусть тренируются
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А у нас, в Мариуполе, уже прошли, шесть дней назад. Честно говоря- я их и не заметил. Ну, да- паспорт с собой таскал, на всякий случай. А так- тишина и покой, хотя я думал, что будут какие-то оперативные мероприятия. Не-а.
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Ааааа..У когось з вінницьких днюха?? Народноє гулянійо???
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вас это не спасет, тупые шоколадные ублюдки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ городе Винница и некоторых районах области проводятся антитеррористические учения, - ОГА
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