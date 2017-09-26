 В городе Винница и некоторых районах области проводятся антитеррористические учения, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Винницкой облгосадминистрации.
По информации ОГА, тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, их организовывает координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области при участии Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления.
УСБУ в Винницкой области просит жителей и гостей области с пониманием отнестись к этим мероприятиям.
В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц следует сообщать правоохранителям по тел.: (0432) 53-13-09 (дежурный УСБУ) или 102.
Как известно, Винницкая область на юге граничит с Молдовой.
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