 В суде по делу Абромавичуса выступит Кононенко в качестве свидетеля

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщила прокурор САП Ольга Яровая.
Всего Специализированная антикоррупционная прокуратура требует допросить 8 свидетелей. Остальные свидетели - сотрудники министерства времен Абромавичуса. Сам єкс-министр в комментарии Цензор.НЕТ сказал, что его позиция по Кононенко не изменилась.
"Этот человек мешал проводить реформы", - сказал Абромавичус.
Обвиняемым по делу о давлении на Абромавичуса является бывший глава правления "Нафтогаз Украина" Андрей Пасишник. Он обвиняется в давлении на экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса. Была обнародована переписка в которой Пасишник убеждал Абромавичуса назначить его заместителем министра якобы с согласия окружения президента, в частности нардепа от БПП Игоря Кононенко.
заявил, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко пытался влиять на работу ведомства.
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