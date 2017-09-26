EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Политика Украины
  565  3
Все про:суд (21622) Абромавичус (424) Кононенко (350) САП (604) Пасишник (35)

 В суде по делу Абромавичуса выступит Кононенко в качестве свидетеля

Во время рассмотрения дела о давлении на экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса выступит народный депутат Игорь Кононенко.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщила прокурор САП Ольга Яровая.

Всего Специализированная антикоррупционная прокуратура требует допросить 8 свидетелей. Остальные свидетели - сотрудники министерства времен Абромавичуса. Сам єкс-министр в комментарии Цензор.НЕТ сказал, что его позиция по Кононенко не изменилась.

"Этот человек мешал проводить реформы", - сказал Абромавичус.

Обвиняемым по делу о давлении на Абромавичуса является бывший глава правления "Нафтогаз Украина" Андрей Пасишник. Он обвиняется в давлении на экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса. Была обнародована переписка в которой Пасишник убеждал Абромавичуса назначить его заместителем министра якобы с согласия окружения президента, в частности нардепа от БПП Игоря Кононенко.

В суде по делу Абромавичуса выступит Кононенко в качестве свидетеля 01

Напомним, в феврале 2016 года тогдашний министр экономической политики и торговли Айварас Абромавичус заявил, что народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко пытался влиять на работу ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий о Кононенко: "Доказательств, свидетельствующих о том, что он совершил те или иные преступления, следствием не добыто"

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А суда по делу Кононенко мы когда-нибудь дождемся? Или для Оффшорника друзяки-воры неприкасаемые?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порошенко надо всех кто что то хорошее сделал для украины облить гавном что его гнилое нутро не выделялось на общем зловонии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суде по делу Абромавичуса выступит Кононенко в качестве свидетеля
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти