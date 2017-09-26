 Лишив наблюдателей охраны в оккупированной Горловке, Россия запугивает ОБСЕ для поддержки своей "миротворческой" инициативы, - МИД

"После известных проблем с обеспечением безопасности Донецкого офиса СММ ОБСЕ, лишение передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в г.. Горловка физической охраны и защиты рассматриваем не иначе, как продолжение сознательной практики запугивания наблюдателей Миссии", - говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украины и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения. Считаем, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ во время выполнения определенных мандатом Миссии задач остается одним из ключевых обязательств в контексте имплементации Минских договоренностей, подпись под которыми поставила также и Российская Федерация как сторона конфликта", - подчеркнули в МИД Украины.
"Требуем от Российской Федерации безотлагательно принять исчерпывающие меры для обеспечения полной безопасности персонала, объектов и имущества СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДЛО, а также предоставить Миссии полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, временно неподконтрольных правительству Украины, включая всей неконтролируемые участки украинско-российской государственной границы", - резюмировали в МИД.
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Правда в этой бочке мёда не было вообще.
Пусть капает.
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Если делать выводы из этого то парошенко
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