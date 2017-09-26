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 Политика Украины
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Все про:граница (3291) МИД (4313) миротворцы (487) наблюдатель (657) ОБСЕ (2847) Россия (72417) угрозы (588)

 Лишив наблюдателей охраны в оккупированной Горловке, Россия запугивает ОБСЕ для поддержки своей "миротворческой" инициативы, - МИД

обсе

Министерство иностранных дел Украины крайне обеспокоено информацией о снятии 24 сентября 2017 г. Российской Федерацией и подконтрольными ей наемниками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), охраны с объектов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

"После известных проблем с обеспечением безопасности Донецкого офиса СММ ОБСЕ, лишение передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в г.. Горловка физической охраны и защиты рассматриваем не иначе, как продолжение сознательной практики запугивания наблюдателей Миссии", - говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Несомненно, эти целенаправленные шаги призваны, среди прочего, создать дополнительные искусственные аргументы в пользу предложенной Россией и не поддержанной Украины и ее международными партнерами инициативы по размещению миротворческих сил ООН исключительно с целью защиты персонала СММ ОБСЕ вдоль линии разграничения. Считаем, что обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ во время выполнения определенных мандатом Миссии задач остается одним из ключевых обязательств в контексте имплементации Минских договоренностей, подпись под которыми поставила также и Российская Федерация как сторона конфликта", - подчеркнули в МИД Украины.

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"Требуем от Российской Федерации безотлагательно принять исчерпывающие меры для обеспечения полной безопасности персонала, объектов и имущества СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории ОРДЛО, а также предоставить Миссии полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, временно неподконтрольных правительству Украины, включая всей неконтролируемые участки украинско-российской государственной границы", - резюмировали в МИД.
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не поможет... - мышебратья другого такого же изберут... - в Орде по другому никак ...
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скоро доказательства поспеют! слава, 4 год агрессии!
Лишив наблюдателей охраны в оккупированной Горловке, Россия запугивает ОБСЕ для поддержки своей "миротворческой" инициативы, - МИД - Цензор.НЕТ 415
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В данном случае єтьо проблема ОБСЕ. Пускай вылечат зрение, а потом получат охрану.
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По моему кроты лучше бы справились с поставленной задачей чем ОБСЕ
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Еще одна капля дегтя...
Правда в этой бочке мёда не было вообще.
Пусть капает.
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))))) вот интиресно каму больше нужно это обсе русским или парошенко?
Если делать выводы из этого то парошенко
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Ещё один дополнительный аргумент для положительного решения о введении на Донбасс "голубых касок". И по всей его территории...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛишив наблюдателей охраны в оккупированной Горловке, Россия запугивает ОБСЕ для поддержки своей "миротворческой" инициативы, - МИД
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