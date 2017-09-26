 США ограничат российские военные полеты над американской территорией, - WSJ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом говорится в статье в The Wall Street Journal.
Как поясняет автор, "договор, являющийся частью комплекта соглашений по контролю над вооружениями, прозрачности и укреплению доверия, которые широко распространились на последних стадиях холодной войны, позволяет 34 государствам-членам, ратифицировавшим его, проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга, делая аэрофотоснимки военных и боевой техники".
"Напряженность, связанная с договором, усилилась в августе: российский самолет, действующий в рамках Договора по открытому небу, пролетел над американскими городами, включая Вашингтон и город Бедминстер (Нью-Джерси), когда президент Дональд Трамп находился там в Trump National Golf Club", - говорится в статье.
Однако, по словам американских чиновников, эти полеты не являются причиной новых ограничений, передает журналист. Они утверждают, что Россия нарушает Договор по открытому небу, поскольку Кремль наложил ограничения на полеты над Калининградом, где, как полагают американские официальные лица, находится секретный склад продвинутого оружия.
"Как планируется, американская делегация должна объявить свои контрмеры во вторник, во время встречи в Вене консультативной комиссии по Договору по открытому небу - группы чиновников из стран-членов", - сообщает автор со ссылкой на источники в Госдепартаменте и Пентагоне. "Мы хотим склонить Россию к тому, чтобы она вернулась к соблюдению договора", - заявил высокопоставленный чиновник из Госдепа, добавив, что меры, принимаемые США и являющиеся обратимыми, могут стать стимулом для Москвы.
В числе вариантов ответных мер, рассматриваемых американскими чиновниками, - ограничения российских полетов над Аляской и Гавайями, информирует издание.
"Со своей стороны, российские чиновники заявляют, что несколько стран, входящих в Договор по открытому небу, включая Канаду, Грузию, Турцию и США, ввели ограничения на доступ к своей территории в рамках договора", - продолжает журналист.
"У нас есть серьезные претензии по поводу того, что ряд стран-участников вмешивается в наблюдательные полеты, - рассказал газете генерал-майор в отставке Александр Пересыпкин, член российской делегации в Вене. - Наши партнеры, пытаясь "уравновесить" взаимные претензии, часто просто придумывают маленькие проблемы, возведенные в разряд больших".
"Договор по открытому небу - это часть постепенного разлада в отношениях, - цитирует автор высокопоставленного чиновника из Госдепа. - Россия хочет пересмотреть отношения в сфере европейской безопасности, и мы видим, как соглашения по европейской безопасности подрываются".
827 10
РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17, - Forbes(393)
Совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией России(32)
Совместная миссия США и Канады проинспектирует территорию РФ с воздуха(36)
Украина пока не собирается запрещать полеты в Египет, - Мининфраструктуры(79)
Шредер приблизился к посту председателя совета директоров "Роснефти"(0)
Военные наблюдатели Украины и Канады проинспектируют территорию России с воздуха(59)
США, Турция и Саудовская Аравия отказались координировать с РФ полеты в Сирии(396)
Ответить
А то нагадят или сопрут что ни будь.
Ответить
Ответить
Мачи казлажопамордиків!!!
Ответить
Ответить
- Изя, кто бы мог подумать, что пройдет 70 лет и люди будут давать взятки и драться за место в поезде, чтобы добраться до лагерей в Германии?!
Ответить
Sep. 26th, 2017 at 11:37 AM
Просто шикарное известие сегодня пришло вместе с утренней прессой к свежему круассану и чашечке кофе. Центробанк РФ готовит законопроект, который ограничит выезд российским банкирам за пределы высокодуховного рая.
Конечно, в какой-то мере Центробанк прав, вводя подобные меры, ведь за границей, загнивающей и развратной, российские банкиры учатся плохому, а их светлый и скрепной разум, одной из сильнейших экономик мира нужен незамутнённым и скрепным!
Но если без шуток, то данная мера является, в какой-то степени, вынужденной. Ведь кому-кому, а Центробанку лучше других известно насколько сейчас серьезная проблема в российском банковском секторе. Топовые банки обращаются за помощью, дыра в бюджете растёт, фонды иссякают, притока инвестиций нет, валютный голод неизбежен и пузырю скоро суждено будет лопнуть. И когда это произойдёт, первыми побегут носители капитала, а может и раньше, ощущая надвигающуюся угрозу. А потому, пути отхода необходимо обрезать заранее.
Если честно, то уж больно эта ситуации мне напоминает фрагменты из истории советского прошлого. Россия - страна замкнутого цикла, чего уж!
Ответить
Sep. 25th, 2017 at 11:31 PM
То, что называется, день не прошёл даром! На Донбассе, сегодня, 25 сентября, был успешно зашкварен уроженец Элисты (Калмыкия, РФ) Викторов Санал Владимирович, 1975 года рождения. В рядах бравого ополчения у Санала Владимировича позывной был «Броня», но, как показывает практика, броня оказалась такая себе… пробиваемая.
Отдельно хотелось бы отметить, что у себя на родине, в Элисте, Санал был в ТОП-10 самых разыскиваемых должников по кредитам и долгам физических лиц. Задолжал Санал своему краю аж целых 300 тысяч рублей, которые, видимо и решил заработать на просторах Донбасса, убивая украинцев. Но, что-то пошло не так и Санал заработал, вместо хрустящих купюр, чрезмерную инъекцию свинца.
Что тут ещё можно сказать… Привет от бандеровцев буддистам!
Ответить
Ответить
Ответить