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 Киевские новости
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Все про:Киев (18262) Кличко (2730) развлечения (36) инфраструктура (105)

 Кличко анонсировал строительство украинского "Диснейленда" в Гидропарке

кличко

Киевские власти намерены воплотить ряд инвестиционных проектов, среди которых строительство парка развлечений подобного "Диснейленду" на территории Гидропарка, канатной дороги на Труханов остров и ситемы перехватывающих велосипедных пунктов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время Инвестиционного форума, сообщает пресс-служба Киевской городской администрации, информирует Цензор.НЕТ.

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"Киев - это и туристический центр Украины. Ежегодно наш город посещает более 1,2 млн иностранных и более 700 тыс. внутренних туристов. Для сравнения, в 2016 году, например, всю Словакию посетило 1,5 млн иностранных туристов. Такая туристическая активность требует от власти Киева обеспечения развитой современной инфраструктуры. И мы над этим работаем", - заявил Виталий Кличко.

Что касается капитальных проектов, то, как отметил мэр Киева, стартовал и продолжается проект по реновации Подола - исторического центра города. Также, по его словам, в этом году будет представлен инвестиционный проект по реконструкции столичного Гидропарка, который включает, в частности, строительство парка развлечений на подобие "Диснейленда".

"В проекте "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве" предусмотрено, в частности, создание веломаршрута Ирпень-Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах - строительство канатной дороги, обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове", - сказал Виталий Кличко.

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лучше дороги пусть нормальные сделает и районы в порядок приведет. Оболонь-вообще сральник,а не район! как приехал по работе- это ПЦ!!
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Когда что были?
Я то же самое, что он, про Борщаговку сказать могу - дороги убиты в хлам.
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Ну вон Леся Курбаса ремонтируют, или не заметили?)
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А как на Льва Толстого, утром ишел на роботу, только асфальт старый сдирают, вечером иду - уже новый лежит и машина ездит водой поливает, и пара идет)
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в мае. бумажки,кульки,какие-то помои вдоль дороги текут.пдц!
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Туда понаехала вся быдло-элита (проворовавшиеся чинуши и бандиты) с регионов плюс привезла с собой таких же отпрысков.
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Обычные люди - это и есть коренные киевляне и их родня.
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воу воу воу, только спортивную площадку не трогай, Виталя
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***
пролетает воробей мимо гриль-бара...
на вертелах несколько тушек шмалятся.
- итить колотить, в селе кур не кому топтать, а они на крусельках катаются...
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Виталька уже что на днюхе у педро накатил? то людей посчитал, что в/из Киев въезжают/выезжают работать, то Диснейленд строит. Сатурну больше не наливать!
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Ну про туристов не врет, вышел в воскресенье вечером на Льва Толстого, то отовсюду инглиш слышиться)
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так, багато озабочених "туристів" там жлобіх шукають подешевше.
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педалька не сразу, но все же понял, самые большие навары на всевозможных строительствах не важно чего.
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он уже себе,своим детям и своим внукам наварил на ринге давным давно,это тебе не Черновецкий
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ну, ну. он за все время выбивания мозга из башки не заработал и сотой части от того, сколько слуги народные зарабатывают с одного "успешного строительства". теперь вот наверстывает упущенное и жалеет небось, что из бандюков пошел в спортсмены, а не в депутаты.
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Чего ж ты убогое в кремлеботы пошел, а не в депутаны. Что, папка с мамкой из пролетариев, потому и ты в пролете?
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думаешь тебя хозяин возьмет с собой? не выше, чем погавкать на неугодных твоему хозяину тебеподобных не пускают
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Не, это тебя хозяин берет с собой, а я сам по себе, свой собственный.
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шлюхричу привет передавай. свой собственный.
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Львов посещают два ляма в год Виталя,давай дуй туда и там работай,потому что Киев не интересен европейцам в плане архитектуры,их привлекают города типа Львова,кракова,Праги и т.д,а не полусовковые города засранные позорными многоэтажками где попало
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Секас туризм, однако. Львовские более целомудренные.
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Когда этот дурачек,что-то анонсирует ))) Меня смех берет.- Он значение этого слова то,знает ? ))
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"За чей счет банкет?".Как вовремя отвлечь народ грандиозным масштабным строительством. Совок рулит.
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Какие нахрен велосипедные пункты? У нас пешеходов на переходах сбивают на раз, а велосипедистов так вообще пачками давить будут. Хотите чтобы наши мажоры на иностранных велосипедистов сафари устраивали по Киеву?
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Наконец то! Разгребут помоечный Гидропарк с его бомжами, циганами и маньяками
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С его: Ива Бобул, Петя Черный, и прочими, прочими, прочими, звездами местного разлива.
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Хорошая идея! Наливайки и люмпен-пролетарий советского образца должны кануть в Лету. Вот только смущает выражение "на подобии"... Должно быть не хуже, чем во Фпанции или Испании - американские горки и прочие сумасшедшие современные аттракционы. И шобы отой груши, что мерит силу удара не было. А то Виталя такой... И туалет уже пора осовременить.
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Как раз сейчас без диснейленда нам парашу не победить.
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Отличная идея для страны в мирное время. Если еще и без гешефтов будет дело лелаться. Только думаю на этом проэкте городские власти и погорят. Но идея действительно отличная. Нет же в Украине ни одного достойного парка атракционов. Это хорошие деньги для города.
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Госссссподиии.... Вот всё в Киеве нормально, осталось только космодром в Гидропарке построить... Да там элементарной канализации отродясь не было, а тут, вдруг-Диснейлэнд... Терпения нам всем!
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ага, посадит, лично! Главное, Витальке уточнить, что сажать нужно зеленым вверх!
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А це зараз на часі ? ...... Здається в країні ..війна !
..
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Ага, це ТІЛЬКИ АТО...Що ж тоді при ВІЙНІ вони, чоколатники, побудували б...
Уявляю....УЖЖЖЖОСССС!!!!
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всё у нас есть и жизнь такая "благополучная", что только диснейлэнда нам сейчас и не хватает...
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В Киеве фсе ок..... Правда на Святошино уже месяца три, как нет горячей (или хотя-бы теплой) воды.... а так фсе супер))))))))
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будет распил на особняки для депутатов или судей.
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Плюс "беженцев" многовато((((((( А они бедные скучают по малой родине, смотрят на зажравшихся киевлян и тоскуют)) А так поедут в Кличколенд. Отдохнут по-людски и опять на неделю "работать". Кормить эту падлючую, неблагодарную Украину, и Киев, в частности(((
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Ну, добре- він не дібіл...
А три патронних заводика краще!!!
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Мне на 4 листах маляву написал, почему он не может выделить (как участнику АТО) землицы в Киеве((((((. Основная проблема, оказывается, в том, что я живой вернулся......... А иначе-бы они Даааа. И о семье-бы позаботились и землю-бы дали и т.д......... Талантищи))))))) Дай им Боже фсего....... и побольше
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко анонсировал строительство украинского "Диснейленда" в Гидропарке
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