 Кличко анонсировал строительство украинского "Диснейленда" в Гидропарке

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время Инвестиционного форума, сообщает пресс-служба Киевской городской администрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев - это и туристический центр Украины. Ежегодно наш город посещает более 1,2 млн иностранных и более 700 тыс. внутренних туристов. Для сравнения, в 2016 году, например, всю Словакию посетило 1,5 млн иностранных туристов. Такая туристическая активность требует от власти Киева обеспечения развитой современной инфраструктуры. И мы над этим работаем", - заявил Виталий Кличко.
Что касается капитальных проектов, то, как отметил мэр Киева, стартовал и продолжается проект по реновации Подола - исторического центра города. Также, по его словам, в этом году будет представлен инвестиционный проект по реконструкции столичного Гидропарка, который включает, в частности, строительство парка развлечений на подобие "Диснейленда".
"В проекте "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве" предусмотрено, в частности, создание веломаршрута Ирпень-Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах - строительство канатной дороги, обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове", - сказал Виталий Кличко.
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Я то же самое, что он, про Борщаговку сказать могу - дороги убиты в хлам.
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пролетает воробей мимо гриль-бара...
на вертелах несколько тушек шмалятся.
- итить колотить, в селе кур не кому топтать, а они на крусельках катаются...
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Уявляю....УЖЖЖЖОСССС!!!!
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А три патронних заводика краще!!!
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