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 Политика Украины
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Все про:ВР (23052) Денисова (129) пенсионеры (640) пенсионная реформа (1013)

 После принятия реформы минимальная пенсия в Украине увеличится на 11% - до 1 452 грн, - Денисова

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Осовременивание пенсий правительство не может осуществить собственным постановлением, без принятия решения парламентом.

Об этом говорится в заявлении глвы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмилы Денисовой (НФ), передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада Украины в течение пленарных дней 19-21 сентября 2017 года должна была рассмотреть во втором чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614). К сожалению, из-за затягивания отдельными политическими силами начала проведения реформ, рассмотрение пенсионной реформы на пленарной неделе не состоялось. Законопроектом №6614 предусматриваются новые подходы к пенсионному обеспечению: зачисление в страховой стаж периодов для некоторых категорий граждан, а именно: для частных предпринимателей - отдельные периоды осуществления предпринимательской деятельности, для военнослужащих - период срочной службы, для матерей - периоды ухода за детьми, для студентов - период обучения в высших учебных заведениях. Вводится автоматический перерасчет пенсий и введение в действие накопительной системы пенсионного страхования с 1 января 2019 года", - заявила нардеп.

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"Пенсионная реформа должна обеспечить повышение размеров пенсий для 10 миллионов украинских пенсионеров. В том числе для 5,6 миллионов пенсионеров - проведение осовременивания размеров пенсий (пенсии в среднем увеличатся на 692 грн); для 600 тысяч работающих пенсионеров - отмена ограничения пенсии и ее выплата в полном размере; для 1 миллиона пенсионеров - повышение пенсий до прожиточного минимума; для 104 тысяч женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет, - отмена уменьшения размера пенсий и получения ее в полном объеме. Однако рост пенсий с 1 октября 2017 года - отложен", - пояснила Денисова.

"Ошибкой является считать, что осовременивание пенсий правительство может осуществить собственным постановлением, без принятия решения парламентом. Перенос срока применения прожиточного минимума с 1 декабря на 1 октября и дополнительное увеличение его размера для повышения пенсии и ее назначения возможно только на законодательном уровне", - акцентировала нардеп.

По ее словам, в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года. То есть, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 грн, а не 1 312, как сейчас.

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Денисова отметила, пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн. Количество таких граждан на сегодня - около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 грн, сообщила Денисова.

"Верховной Раде Украины нужно консолидироваться и срочно рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614), чтобы позволить правительству сделать перерасчет пенсий и выплатить их нашим гражданам без задержек в октябре", - резюмировала нардеп.
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молчаать! за эти 200грн лохи будут гросю хвалить ))
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тебе же сказали, что много едят украинцы, а ты вот опять!))
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У який банк тепер будуть нести заощадженні гроші?
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Имеете в виду, в какой банк министры будут нести сэкономленные на украинцах деньги?
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Пенсия херня. Не стоит за такую налоги платить. А еще лучше,терпеть тех кто ее начисляет. Пошли вон !
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если подоходный не отдавать ворам а класть на депозит - на пенсию выйдешь миллионером.
А тут 1400.. Гребаный сука стыд))
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Стыд в первую очередь тебе. Если позволишь себя так жестоко на . бать.
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хахаха!! 55 баксов))) и это при цене на газ 7000 и подрожавшим вдвое продуктам) поднять цены вдвое,а потом кинуть косточку в 200грн лохам )))
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Зачем реформа прям понадобилась? Ведь предыдущие поднятия пенсий в виде подачек проводились простым росчерком пера мудозвона из КМ
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СМИ: Из-за «схем» с налогами бюджет теряет 100 млрд грн в год
Этих денег хватило бы и на пенсии ина медицину, но тогда бы надо было закрыть оффшоры, но кто же будет рубить сук на котором сидит барыжная кодла.
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осовременивали, осовременивали но невыосовременили. да, гнойсман?
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завтра маме томограмму почек делать. 2100 грн. стоит. томограмма! 2100!!! при пенсии в 1400. вот такое вот чудо по-новому.
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Да уж, при "Бандитской "власти это стоило 450,и пенсию поднимали 3 раза в год без всяких реформ!С Эвропейской точки зрения это видно неправильно??Слава Майдану?
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отэта жЫЫЫЫЫЫЫЫЫР!!!!!
Толпы пенсионеров уже штурмуют центры выдачи биометрических паспортов!
Наконец то многие из них могут увидеть Париж, Вену.
Миллионы пенсионеров сели подсчитывать, куда тратить внезавно свалившееся богатство.
В автосалонах паника. Магазины бытовой техники берут штурмом.
Мебельные фабрики завалены заказами.
В супермаркетах опустели полки с итальянскими колбасами и голландскими сырами.
Пенсионеров тошнит от хамона и лобстеров.
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***
- Цилечка, угощайтесь конфетками! Возьмите, сколько хотите... хоть две!!!
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этот ушлепок ублюдочный не с речью выступать должен, а с последним словом перед приведением ему приговора в исполнение.
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Нифуя себе на 11%!!!Вот бы грося на трусах,такую наценку бы делал в свое время!!!
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Ободрали до последней нитки, а теперь твари датут копейки и те заберут!!!
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теперь кажен пенс сможет пошить себе костюм с отливами и - в Ялту!!
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вот это бабло теперь пенсионер настоящий европеец !!!!! как дипутаты наши УРОДЫ !!!!!!!!!!!! денисовой тоже такая пенсия?????
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А вот интересно они там сильно ржут с этого действа ?
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1452 гривны это же целых 52 доллара на месяц. Куда же можно потратить такие деньжища?
Интересно, Денисова за сколько долларов готова взять за щёчку?
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Вы лохи )) И не такое перетерпите. А я вот в Германии смотрю с умилением на сверкающие высококомфортабельные автобусы в которых одни пенсионеры..Мотаются по Испаниям,Венам,Италиям,Венециям,Ницам..Веселые и жизнерадостные. Поют песни.Живут в недешевых отелях.Короче наслаждаются полноценной жизнью. А все потому,что они - не лохи.
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ага искуственно понизят бакс до 30 и появится немного свободных средсв
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Лучше верните курс гривны к доллару 5 к 1, и не надо никакой рефомы.
Хотя, если землю отдать ПФУ, то вопрос наполняемости фонда исчезнет навсегда!
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хватит и на медицину и образование но лишит барыг гешефта.
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Желаю порошенку жить на эту пенсию...а так-же всем форумным порохоботам
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кстати? где порохоботы? или они трут в твиттере свои посты за 2013 год,где славили яныка? вон,Прач не успел. его макнули))
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Минимальная пенсия повысится аж до 47 евро... Вот это достижение.
Пенсионеров низвели на уровень хуже животных . Ибо намного большие суммы тратятся на содержание одной собаки в американском или европейском приюте для животных, чем пенсия у пенсионера при власти вора Порошенко.
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Сволочная братия из псевдо-защитников "простых людей" срывает повышение пенсий....Чтоб вы в аду горели засранцы!
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понос не нападет от радости у реформаторов , так осчастливили бабушек и дедушек.....?
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То есть, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 грн
Денисова отметила, пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн. Количество таких граждан на сегодня - около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 грн, сообщила Денисова.Источник: https://censor.net.ua/n456931
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююИсточник: https://censor.net.ua/n456931
Вот интересно,я имея 25 лет стажа имел право выйти на пенсию и меня уравнивают с
"лицом, которое не имеет право на пенсию ".Мало того,1 373 грн это ниже прожиточного минимума.Хороша реформа.
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представляю как они сами ржут с того. что вытворяют с пенсами. главное, чтоб себе тысяч по 200 накинуть не забыли
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до 1 452 грн

Это современные пенсии ?
Пенсионная реформа ради того, что-бы пенсионеры имели современные пенсии. Т.е. могли покушать, одеться, обуться, уплатить за отопление, газ ... и не клянчить у маршруточников бесплатный проезд.
Где??
.
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а тем пенсионерам, которым что-то не нравится, заботливое правительство бесплатно за счет государства, организует крематорий
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но не совсем конечно бесплатно, квартирку просто переписать, зачем на том свете квартира?
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Что-то повышение пенсий чиновникам ,министрам.прокурорам,судьям депутатам,увеличение им в три раза зарплаты не требует решения парламента.Спасибо правительству за нашу счастливую жизнь!
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У них это называеться пожизненное содержание!! А пенсия у них не больше 10 тыс.Они об этом и кричат громко,а об остальных 50тыс. молчат!
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а что будет с пенсионерами-инвалидами? им поднимут пенсию?
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Журавский: «Если будет принята пенсионная реформа, украинцы могут забыть об индексации пенсий» «Великие комбинаторы из украинского правительства решили посоревноваться с Остапом Бендером, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. На этот раз власть махинаторов возжелала залезть в карман пенсионерам. Итак, внимательно следим за руками: действующий закон предусматривает ежеквартальную индексацию денежных доходов украинцев. Пенсия - один из видов таких доходов. В новом пакете законов среди видов денежных доходов пенсии исчезли»,
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Врут они все! Реформа уменьшает размер пенсии всем кто будет идти с 1 января 2018 года на 14% сразу ! сейчас коэффициент стажа 1.35 это за 40 лет 054% от Вашей пенсии а будет коэффициент 1 это 40% от вашей пенсии ! Кроме того у кого не будет 40 лет тот пойдет на пенсию с 63 или с 65 пока не заработает 40 лет официального стажа! А если не заработал тогда получишь в 65 социальную помощь а не пенсию! Читайте законы! Вот для того чтобы уменьшить пенсию им и надо решение рады ! а не для индексации на 100 грн. и то не всем! А шахтеры которые получали по закону Тимошенко 3 прожиточных минимума -теперь все им заморозят пока не выйдут на общий расчет по пенсии ! и они будут получать как все 1400грн. возьмите 3764 умножьте на 0,4 это 1505!!! Радуйтесь бомжики!!!! Обидно за свою Украину!
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даФай ...даФай...ДУШИ КАЗЛОВ щоб не один до пенсії не дожив ...
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Походу пора снова революцию делать-а с учетом того,сколько огнестрела сейчас на руках у людей-последнюю
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И это тем, кто для них построил фабрики и заводы и Ленинскую Кузню то же, и сахарные заводы, которые были вырезаны на металлолом, и шахты с которых уголь продается тем же Украинцам по схемам Ротердам+ Они суки до сих пор пользуются тем что было построено в Советское время. Те же перекрашенные коммуняки теперь делают декоммунизацию. Стараются стереть с памяти все, что бы народ забыл что было построено их руками. В Польше, Литве, Словении... строили демократию в первую очередь от жирного корыта убрали коммунистов, а то что делают у нас это клиптоманы и грабители
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Нужно полиции выдать шокеры, чтоб били током пенсионеров, а то они скоро от голода на митинги поползут
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ТОГДА УБЛЮДКИ, ОБЬЯСНИТЕ ЛЮДЯМ:

КАК ПРОЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 1 452 грн?


ЕСЛИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ СЕЙЧАС: 1624грн., а с 01.12.2017 БУДЕТ 1700,00 грн.


ТЕМ БОЛЕЕ У НАС ПЕНСИИ в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ до 2000 грн.!!!


ТО ЕСТЬ УЖЕ ГОД АНОНСИРУЕМАЯ КАК: СПРАВЕДЛИВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПОВЫСИТ ПЕНСИИ НА ВСЕГО 11%.


И ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ЭТА ВОРОВСКАЯ ШОБЛА 3 ГОДА НАЗАД УМЕНЬШИЛА ПЕНСИИ в 3 раза, ИЛИ НА 300%!!!


ТО ЕСТЬ, У ЭТОЙ ВЛАСТИ: СНАЧАЛА УМЕНЬШИТЬ НИЩЕНСКИЕ ПЕНСИИ НА 300%


А ЗАТЕМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 3 года ПОДНЯТЬ ИХ ВСЕГО НА 11%


НАЗЫВАЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ

ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО КОНЧЕННЫЕ УБЛЮДКИ!!!
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Вчера на Айситиви Власенко пытался рассказать про геноцид Украинского Народа при принятии так называемой судебной реформы, где простому человеку в суд не прийдется подавать потому, что у него нету денег для судового иска, а если даже как то получится подать, то при принятии неправильного судебного решения он не может подать на судью жалобу, потому, что его оштрафуют на 150 тыс грн., а эта шавка, которая сначала служила Ющу, а теперь порошенко Геращенко орала, ты что тут рассказываешь, пенсионеры ждут пенсионную реформу и те 100грн, что им добавят.
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хорошо,что повышают,итак--я куплю на месяц--5 кг сахара-80,0грн,курка--160,00(1,5кг),мяско--240,00(2кг),ковбаска--200,00(1кг),сырок--280,00(1кг),картофан--50,00(4кг),мука+макароны+яйца+зелень--400,00грн,молоко---нет(((( на молоко возьму из мясных((((( коммуналка обождёт((((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле принятия реформы минимальная пенсия в Украине увеличится на 11% - до 1 452 грн, - Денисова
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