 После принятия реформы минимальная пенсия в Украине увеличится на 11% - до 1 452 грн, - Денисова

Об этом говорится в заявлении глвы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмилы Денисовой (НФ), передает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада Украины в течение пленарных дней 19-21 сентября 2017 года должна была рассмотреть во втором чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614). К сожалению, из-за затягивания отдельными политическими силами начала проведения реформ, рассмотрение пенсионной реформы на пленарной неделе не состоялось. Законопроектом №6614 предусматриваются новые подходы к пенсионному обеспечению: зачисление в страховой стаж периодов для некоторых категорий граждан, а именно: для частных предпринимателей - отдельные периоды осуществления предпринимательской деятельности, для военнослужащих - период срочной службы, для матерей - периоды ухода за детьми, для студентов - период обучения в высших учебных заведениях. Вводится автоматический перерасчет пенсий и введение в действие накопительной системы пенсионного страхования с 1 января 2019 года", - заявила нардеп.
"Пенсионная реформа должна обеспечить повышение размеров пенсий для 10 миллионов украинских пенсионеров. В том числе для 5,6 миллионов пенсионеров - проведение осовременивания размеров пенсий (пенсии в среднем увеличатся на 692 грн); для 600 тысяч работающих пенсионеров - отмена ограничения пенсии и ее выплата в полном размере; для 1 миллиона пенсионеров - повышение пенсий до прожиточного минимума; для 104 тысяч женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет, - отмена уменьшения размера пенсий и получения ее в полном объеме. Однако рост пенсий с 1 октября 2017 года - отложен", - пояснила Денисова.
"Ошибкой является считать, что осовременивание пенсий правительство может осуществить собственным постановлением, без принятия решения парламентом. Перенос срока применения прожиточного минимума с 1 декабря на 1 октября и дополнительное увеличение его размера для повышения пенсии и ее назначения возможно только на законодательном уровне", - акцентировала нардеп.
По ее словам, в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года. То есть, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 грн, а не 1 312, как сейчас.
Денисова отметила, пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн. Количество таких граждан на сегодня - около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 грн, сообщила Денисова.
"Верховной Раде Украины нужно консолидироваться и срочно рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614), чтобы позволить правительству сделать перерасчет пенсий и выплатить их нашим гражданам без задержек в октябре", - резюмировала нардеп.
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А тут 1400.. Гребаный сука стыд))
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Этих денег хватило бы и на пенсии ина медицину, но тогда бы надо было закрыть оффшоры, но кто же будет рубить сук на котором сидит барыжная кодла.
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Толпы пенсионеров уже штурмуют центры выдачи биометрических паспортов!
Наконец то многие из них могут увидеть Париж, Вену.
Миллионы пенсионеров сели подсчитывать, куда тратить внезавно свалившееся богатство.
В автосалонах паника. Магазины бытовой техники берут штурмом.
Мебельные фабрики завалены заказами.
В супермаркетах опустели полки с итальянскими колбасами и голландскими сырами.
Пенсионеров тошнит от хамона и лобстеров.
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- Цилечка, угощайтесь конфетками! Возьмите, сколько хотите... хоть две!!!
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Интересно, Денисова за сколько долларов готова взять за щёчку?
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Хотя, если землю отдать ПФУ, то вопрос наполняемости фонда исчезнет навсегда!
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Пенсионеров низвели на уровень хуже животных . Ибо намного большие суммы тратятся на содержание одной собаки в американском или европейском приюте для животных, чем пенсия у пенсионера при власти вора Порошенко.
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Денисова отметила, пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн. Количество таких граждан на сегодня - около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 грн, сообщила Денисова.Источник: https://censor.net.ua/n456931
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююИсточник: https://censor.net.ua/n456931
Вот интересно,я имея 25 лет стажа имел право выйти на пенсию и меня уравнивают с
"лицом, которое не имеет право на пенсию ".Мало того,1 373 грн это ниже прожиточного минимума.Хороша реформа.
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Это современные пенсии ?
Пенсионная реформа ради того, что-бы пенсионеры имели современные пенсии. Т.е. могли покушать, одеться, обуться, уплатить за отопление, газ ... и не клянчить у маршруточников бесплатный проезд.
Где??
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КАК ПРОЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 1 452 грн?
ЕСЛИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ СЕЙЧАС: 1624грн., а с 01.12.2017 БУДЕТ 1700,00 грн.
ТЕМ БОЛЕЕ У НАС ПЕНСИИ в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ до 2000 грн.!!!
ТО ЕСТЬ УЖЕ ГОД АНОНСИРУЕМАЯ КАК: СПРАВЕДЛИВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПОВЫСИТ ПЕНСИИ НА ВСЕГО 11%.
И ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ЭТА ВОРОВСКАЯ ШОБЛА 3 ГОДА НАЗАД УМЕНЬШИЛА ПЕНСИИ в 3 раза, ИЛИ НА 300%!!!
ТО ЕСТЬ, У ЭТОЙ ВЛАСТИ: СНАЧАЛА УМЕНЬШИТЬ НИЩЕНСКИЕ ПЕНСИИ НА 300%
А ЗАТЕМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 3 года ПОДНЯТЬ ИХ ВСЕГО НА 11%
НАЗЫВАЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ
ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО КОНЧЕННЫЕ УБЛЮДКИ!!!
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