 МИД РФ: Решение США о поставках оружия в Украину может грозить серьезным обострением ситуации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"Такое решение будет равнозначно попытке подлить масло в огонь, - сказал дипломат. - Думаю, даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет. Вот почему такие поставки до сих пор не осуществлялись, хотя конфликт возник уже достаточно давно".
По словам Ульянова, "если сейчас политика США изменится на этом направлении, то это может грозить серьезным обострением ситуации, без всяких на то оснований".
"Ничего такого не происходит в Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", - подчеркнул он.
Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.
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И петуха это тоже касается.
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Наглые эти козломордые .
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Главный принцип государей российских во все века был прост:
"Не можешь обустроить свою страну, разори другую, соседнюю."
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Это кацапы привыкли жить в постоянной войне и хаосе, для Украины это неприемлемо!
Поэтому, идет этот хмырь на )(уйла.
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"Абсолютно в дірочку...". Потік "200-х" "іхтамнетів" у Росію збільшиться "в рази", і у декого в Кремлі почне "срака на сковорідці" підгорять...
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- значит американцы уже решение приняли...
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Судя по усам, дочь пескова.
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При отсутствии танков противника Джавелины не нужны !!!
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І це все?Де палка промова хуйла?Чому мовчить конєголовий?Перетравлюють чи обтікають?
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баанс то меняется !
чревато обстрением имено для раши ! гореть будет больше, бытсрее и легче !!!
есно суетятся мацкалики
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Ось і все, що треба знати...
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- Бабуля, треба казати - поносе.
- От я і кажу трохи поносе-поносе, а потім знов дрище.
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в районе пукана разве что может быть обострение.
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Єдиний вихід для нас , украінців , це отримати оборонну зброю і гнати вас аж до кремля !
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