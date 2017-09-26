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 МИД РФ: Решение США о поставках оружия в Украину может грозить серьезным обострением ситуации

мид рф

Решение США о поставках оружия на Украину может лишь подлить масла в огонь, в Вашингтоне это понимают.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Такое решение будет равнозначно попытке подлить масло в огонь, - сказал дипломат. - Думаю, даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет. Вот почему такие поставки до сих пор не осуществлялись, хотя конфликт возник уже достаточно давно".

По словам Ульянова, "если сейчас политика США изменится на этом направлении, то это может грозить серьезным обострением ситуации, без всяких на то оснований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко

"Ничего такого не происходит в Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.

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Путинский режим, это петух с отрубленной головой, бегающий на заднем дворе современной истории.
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Всадник без головы интереснее всадника с головой.
И петуха это тоже касается.
)))
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КАЦАПЫ,вы своей озабоченность затрахали весь мир,огородитесь забором и стройте свою ГУЛАГ-империю !!!!!!!
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Если оружие будет атомным никакого обострения не будет. Потому что России тоже не будет.
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Ядерное пусть прямиком на кремль шлют. Причем своим ходом пусть летит!
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Значит поставки должны быть всенепременно!
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А почему мордой рашку не тыкают за поставки оружия Асаду?
Наглые эти козломордые .
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Поэтому никогда не нужно просить "введи" - а то введёт и не выведет, а нужно посылать на...(сами додумайте) - пойдет и не вернётся. Законы диалектики, йопрст.
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Казалось бы, почему это несторонаконфликта так подскуливает?
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рашист масло подливает , а на американца хвостом виляет...
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На деле голословный визг бешенного шакала. Потому как все ,что можно они уже боевикам дали. А теперь чаша колыхнется не в их пользу.
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***
Главный принцип государей российских во все века был прост:
"Не можешь обустроить свою страну, разори другую, соседнюю."
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Терорист-загарбник шантажує і погрожує.Поки психопату-вбивці-садисту не надінуть смиренну сорочку, то воно так і буде бігати з автоматом і ножиком по всьому світу!
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Я думаю наверное что то знают, раз скулить начали ежедневно.
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Ситуация действительно обострится, гробов ихтамнетам будет не хватать
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"Домовин" для "іхтамнєтів" дійсно стало не вистачать, пакують у пластикові мішки і так везуть в Росію. Там, під Ростовом, або закопують (якщо "патріот-доброволець"), або, якщо офіційний "іхтамнет", то пакують у тимчасові дерев"яні ящики і везуть додому... А там рідні уже перекладають у нормальну домовину, закопують і їдуть у воєнкомат - за "баблом" (якщо ще дадуть...).
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"Ничего такого не происходит в Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n456930

Это кацапы привыкли жить в постоянной войне и хаосе, для Украины это неприемлемо!
Поэтому, идет этот хмырь на )(уйла.
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"Решение США о поставках оружия на Украину может лишь подлить масла в огонь, в Вашингтоне это понимают".

"Абсолютно в дірочку...". Потік "200-х" "іхтамнетів" у Росію збільшиться "в рази", і у декого в Кремлі почне "срака на сковорідці" підгорять...
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Раз пошла такая истерика мокшей
- значит американцы уже решение приняли...

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Решение США о поставке оружия Украине может грозить обострением диареи у русни
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Зачем же тогда Россия поставляет оружие в Сирию? (про Донбасс не говорю.. их же там нет)
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Как чрезвычайный и полномочный посол Лимонии в Вейшнории поддерживаю Вашу мысль и разделяю точку зрения.
)))
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Обострение в Украине,обострение в Сирии,уже пошли в ход дохлые хенералы................интересно к чему бы это???
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Бла-бла-бла... "подлить масло в огонь"... КОЖЕН ДЕНЬ москалі обстрілюють позиції наших... Яке ще "масло"?... Поміняємо головнокомандувача, щоб не залежав від медведчуків, кучм, фірташів, і іншій промоскальській гопоти, і всій москальській окупації прийде гаплик...
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А какое собачье дело кремлю - есть у украины оружие или нет, если кремлядей в Украине нет?
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Осеннее психическое обострение у карлика чудным образом совпадает с военными. Тут не политологи нужны, тут чистая психиатрия.
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да пускай поставляют! они с таким же воодушевлением и уверенности в своей непобедимости шли в семь колов
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значит, надо еще 170 HMMWV и 200 TOW догрузить.
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Гитлер, помница, тоже был против ленд-лиза.
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Решение США о поставках оружия в Украину для защиты своей территории, своих родных, может грозить серьезным обострением ситуации. А поставки РФ оружия, боевиков, оккупация части Украины, убийство украинцев это борьба за мир во всем мире.
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на месте американцев нужно больше школьных автобусов, именно они спасли больше херов! на автобусах они быстро текали, оставив подразделения без школьных автобусах в окружениях
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Для успокоения конкретно обос*авшихся представителей рашистского мида лесники Украины собрались на экстренное заседание и решили поставить обезьяньим резервациям большие партии некондиционных пиломатериалов для производства гробов для "воинов" недороссии, так как видать в расеюшке своих уже не хватает. Так что нехай не беспокоятся, в случае повального обострения и повышенного расхода биомусора из числа опущенцев, обеспечение "упаковочного" материала для них мы можем взять на себя.
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Свинопсы могут угрожать сколько угодно, но это будут поставки оружия одной суверенной страны другой суверенной стране, что не нарушает ни одной нормы международного права. А попробуют обострить ситуацию и ввести дополнительные силы на донбасс, немедленно получат новую плюху санкций и пусть улыбаются.
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Одно слово они пропустили: оборонительное.
При отсутствии танков противника Джавелины не нужны !!!
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директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил УльяновИсточник: https://censor.net.ua/n456930

І це все?Де палка промова хуйла?Чому мовчить конєголовий?Перетравлюють чи обтікають?
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Для паритета с рашкой Украине нужны антиартиллерийские радары с дальностью до 100 км, джавелины 1000-2000 шт, современные средства связи, боевые дроны и вишенка на тортик - 100 шт Громов с хитрыми головками, долетающими до Урала. Всё остальное у нас есть. И наступит вечный мир. Аминь.
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Ольжик, не будьте таким кровожадным (...ной), довольствуйтесь просто "тортиком с вишенкой"...
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Одна страна продаёт,другая покупает,причём всё законно!Какого х..ра третья страна(паскудная,падлючая) будет решать надо это делать,и есть ли в этом необходимость?Без бухла х..р поймёшь..Просто надо не вестись на высеры сволочей,а один раз объяснить им в популярной форме,и идти дальше
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У врага паника и понос, значит летальное оружие просто необходимо. Только мы слышим эту шарманку три года, а у сепаров оружия сейчас навезли больше, чем во всей Европе вместе взятой. Из Донбасса оно поедет прямиком в КНДР и Сирию вместе с шахтерами.
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В Вашингтоне все всё отлично понимают. Только для казламордых это доходит в последнюю очередь
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Если россия против поставок, значит правильное решение США и Украины. Значит нужно брать и не сомневаться.
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Обострение, припадки агония и вперед ногами это бред кремлевского карлика ... Путин сильно боится армии Украины которая будет вооружена точным современным оружием и это правда потери в армии России могут возрасти в десятки раз!
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"братьев" задело, значит действуем правильно...
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ЕССНО !!!!
баанс то меняется !
чревато обстрением имено для раши ! гореть будет больше, бытсрее и легче !!!
есно суетятся мацкалики
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Рашка виступає проти надання ОБОРОННОГО озброєння Україні (Джавелліни - захист від танків, в атаці від них толку менше), Рашка виступає проти розробки в США ПРО (протиракетної ОБОРОНи), але при цьому випробовує НАСТУПАЛЬНІ Тополі і Іскандери з Арматами.

Ось і все, що треба знати...
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- Доктор, у мене онук дрище.
- Бабуля, треба казати - поносе.
- От я і кажу трохи поносе-поносе, а потім знов дрище.
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ага, дыры и ихтамнеты пойдут в атаку на джавелины, чтобы испытать
в районе пукана разве что может быть обострение.
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Уже более обострять не куда. Разве что только война. Но воевать Пуйлу открыто бздляво.
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Дай Україні джевеліни і вони завтра ж поїдуть в Південний Судан. В цьому вся проблема, а не в загостренні. Не довіряють нашій владі, тому і тягнуть з цим.
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Сегодня показывали как у них танк утонул 😀😀😀
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Завдяки вам , кляті москалі, ситуація на Донбасі настільки загострилася , що далі нікуди !
Єдиний вихід для нас , украінців , це отримати оборонну зброю і гнати вас аж до кремля !
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Понятно, опять захерченко будет лондон брать, а плотва высаживаться в вашинтоне
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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов-Ленин блефует . Раша готовится к революции . Сотни лет кормили Орду . Теперь санкции , а Орде насрать , она жрать хочет .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМИД РФ: Решение США о поставках оружия в Украину может грозить серьезным обострением ситуации
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