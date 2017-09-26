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 Дело о сбитом Ил-76: Апелляционный суд начал рассматривать жалобу генерала Назарова

назаров

Сегодня, 26 сентября, в Апелляционном суде Днепропетровской области началось рассмотрение жалобы генерала Виктора Назарова, обвиняемого по делу о катастрофе самолета Ил-76, в результате которой 14 июня 2014 погибли 49 украинских десантников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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Назаров просит отменить приговор Павлоградского районного суда, который приговорил его к 7 годам лишения свободы, а также закрыть уголовное дело.

"Мы считаем, что некоторые показания свидетелей были вырваны из контекста, а также в приговоре говорилось о том, что у нас военное положение, я не знаю, может потому, что это была судья женщина, что она так писала, либо же вообще приговор писался не понятно где", - сказал адвокат Виктора Назарова Михаил Турик.

Защита обвиняемого настаивает на повторном допросе всех свидетелей и исследовании материалов дела заново.

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В свою очередь адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян говорит, что из тех аргументов, которые приводила защита Назарова, он не увидел нарушений, которые бы были достаточными для повторного рассмотрения дела в апелляции.

"Я думаю, что на следующем заседании мы сможем уже получить решение суда", - сказал Погосян.

Апелляционный суд назначил следующее слушание по делу на 3 октября.

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17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, но генерал подал апелляцию.

14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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Виновник петя-барыга,а этот стрелочник за то что промолчал что получил команду от царька,будет спасен,выпущен и награжден !!!
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может судьи с генералом вылетное заседание проведут на борту самолета над Лугандоном? а обвинение и мы по скайпу посмотрим, а ?
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Родственники погибших имели возможность удавит его еще на суде.
Много раз.

Но упустили шанс.
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Подлые твари... Больше ничего на ум не приходит. Придушить, тварь в хате и всех делов......
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Это ж каким дебилом нужно быть, чтобы послать самолеты в Луганск, когда там бешеные обезьяны с ПЗРК бегают. Взял бы и сам полетел, умник
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Нефиг кормить эту лампасную сволочь на самую передовую его рядовым..
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Ось вам проста і очевидна правда, щодо роботи продажних унтиукраїнських суддів. Ці суки, окрім як обслуговувати гівноеліту і самих себе, більше ні на що не здатні. Пригріті гівногарантом Парашенкою, вони продовжують виторговувати для себе всілякі блага і преференції. Готові прийняти будь-яке, вигідне для себе, рішення. Цього, що, не бачить народ? Не бачить країна?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о сбитом Ил-76: Апелляционный суд начал рассматривать жалобу генерала Назарова
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