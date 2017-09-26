 Дело о сбитом Ил-76: Апелляционный суд начал рассматривать жалобу генерала Назарова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Назаров просит отменить приговор Павлоградского районного суда, который приговорил его к 7 годам лишения свободы, а также закрыть уголовное дело.
"Мы считаем, что некоторые показания свидетелей были вырваны из контекста, а также в приговоре говорилось о том, что у нас военное положение, я не знаю, может потому, что это была судья женщина, что она так писала, либо же вообще приговор писался не понятно где", - сказал адвокат Виктора Назарова Михаил Турик.
Защита обвиняемого настаивает на повторном допросе всех свидетелей и исследовании материалов дела заново.
В свою очередь адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян говорит, что из тех аргументов, которые приводила защита Назарова, он не увидел нарушений, которые бы были достаточными для повторного рассмотрения дела в апелляции.
"Я думаю, что на следующем заседании мы сможем уже получить решение суда", - сказал Погосян.
Апелляционный суд назначил следующее слушание по делу на 3 октября.
17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, но генерал подал апелляцию.
14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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