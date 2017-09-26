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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18262) строительство (1781) суд (21622) экология (1055) застройка (614) Непоп (24)

 Застройщик Непоп хочет взыскать почти 100 тысяч грн с ветерана АТО Миронюка, защищавшего озеро Утиное

Компания "Азур-груп", которая является субподрядчиком скандального строительства на месте озера Утиного в Киеве и судится с активистами, защищавшими озеро, изменила свои исковые требования, разделив сумму иска между ответчиками.

Как рассказала Цензор.НЕТ юрист активистов Виктория Петрук, исковые требования были изменены после выступления в суде большинства свидетелей.

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Напомним, "Азур-груп" подала иск на взыскание с четырех активистов более 195 тысяч гривен. Третьей стороной выступает КП "Житлоинвестбуд-УКБ", которой руководит застройщик, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вячеслав Непоп. Ранее исковая сумма не была разделена.

Теперь с ветерана АТО Сергея Миронюка (воевал в батальоне ОУН) застройщик хочет взыскать почти 100 тысяч гривен. С других защитников озера, против которых подан иск, - Сергея Куценко, Виктории Бегаль и Тамары Харчилавы, требуют по 30 тысяч гривен.

В свих аргументах истец отмечает, что Миронюк якобы препятствовал проезду техники и гнул забор.

"Это абсолютно беспочвенное изменение, с таким же успехом можно было разбить сумму иска на любые другие суммы и требовать обязать ответчиков их выплатить, - объяснила Петрук.

При этом не учтены показания свидетелей, которые отмечают, что забор вокруг стройки сносили посторонние лица, а не защитники озера.

По словам юриста, защита намерена составить возражения на изменение исковых требований.

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Напомним, Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту так называемого озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией-субподрядчиком "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты в марте 2016-го якобы снесли установленный застройщиком забор и препятствовали строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Сторона обвинения пытается взыскать с активистов почти 200 тысяч гривен за "препятствование выполнению хозяйственной деятельности".

На участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им руководит депутат Киевсовета от БПП Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я не могу представить, чтобы Непоп вытягивал с вас деньги", - Кличко говорит, что не знал о суде против защитников озера Утиное. ВИДЕО

При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.

19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.

За водоемом закрепилось неформальное название "Озеро Утиное" (Озеро Качине).

Непоп не единожды обещал провести открытые общественные слушания по поводу озера, но до сих пор не провел.

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что считает уничтожение водоема на пересечении Здолбуновской и Григоренко законным.

Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривает это решение в Апелляционном суде.

На сегодняшний день в КГГА создана рабочая групп по урегулированию данного конфликта, целью которой является поиск компромисса.

Кроме того, есть информация, что вся разрешительная документация была выдана "Житлоинвестбуду-УКБ" на строительство на участке напротив - на пересечении улиц Здобуновской и Тепловозной, тогда как фактически озеро находится на углу Здолбуновской и просп. П. Григоренко.

Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты якобы снесли забор, препятствуя строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко и таким образом защищая находящееся на этом участке озеро. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.

На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.

10 октября Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.

В данный момент сохраняется статус-кво водоема на Здолбуновской и продолжаются суды над активистами.
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100 000 грн штафа за "гнул забор" ??? золотой видать забор
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Эти дупутаты не успокоятся до тех пор, пока на будут посажены дупой на слегка заточеный кол.
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Теперь понятно откуда стоимость квартир как в монте-карло млять... Если у них пять метров профнастила в виде забора по 100 тыщ грн. проходят... то это писец
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Непоп харьковчанин. Вот удивительно - КТО ПРОТАЛКИВАЕТ харьковский бизнес в Киеве? Неужели Кремль?
У Непопу этот вопрос не относиться- он в Киеве уже более 15 лет . Хотя и тогда КТОТО проталкивал .
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Когда депутаты, судьи, прокуроры и прочая нечисть будет прятаться от разъяренных людей - не помогу этим продажним тварям ничем, разве что помогу людям засовывать эту мразь в покрышки и поджигать. По-другому этим зажравшимся мразям просто не дойдет, если будем молча жевать сопли - нас постепенно уничтожат в прямом смысле этого слова: посредством отсутствия образования, медицинского обслуживания, пенсий - уже сейчас люди умирают от недоедания.
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Сделайте из этого хрена нечто неподвижное и утопите скотину в этом озере
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виталька и ко отбиваю бабосики... ведь жизнь у них дорогая и постоянно нужно лэвэ
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можно не только озеро арестовать, но и часть неба над ним. До тех пор, пока непоп нексёндз в нём не закрякают.
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атошник - не Штёпа. Его можно и судить,и денег слупить...
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Два кислых друга-(х.й да уксус)-непоп и віталька лісапет.
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Хай скажет спасибо, что еще не арестовали т.к. он может скрыться, оказывать давление на участников процесса, запугивать свидетелей и адвокатов, давить на наши гуманные суды (в лице справедливейших судей), пугать Киевзраду........... да умереть, в конце концов, может.... Нужно таких изолировать..... Подлые людишки... Никак не хотят ПОКРАЩЕННЯ
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Звичайно,тварюка хоче,хоче,хоче і ніяк не нажереться разом зі своїми прикупленими адвокатами та юристами і при підтримці "порядку" мерією,поліцією та нацгвардією. У простих людей нема нічого,вони беззахисні перед ублюдством.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗастройщик Непоп хочет взыскать почти 100 тысяч грн с ветерана АТО Миронюка, защищавшего озеро Утиное
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