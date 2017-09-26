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 Политика Украины
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 Попытки прибегать к шантажу в отношении Украины напрасны, спросите у Путина, - Гопко о заявлении МИД Венгрии

гопко

Агрессивная риторика и грубое давление на соседей стало визитной карточкой нынешней венгерской власти. Подобным нападками подвергались Словакия и Румыния. Очевидно, проблема не в соседях Венгрии.

Председатель парламентского комитета Верховной Рады Украины Анна Гопко считает, что угрозы Венгрии блокировать евроинтерграционные процессы Украины из-за закона "Об образовании" являются последствиями "теплых связей с путинским режимом" и низкой политической культуры будапештских политиков. Об этом она сказала в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Когда дипломат, министр европейского государства угрожает "больно ударить по будущему" соседнего европейского государства и блокировать его инициативы в международных организациях, такой чиновник унижает в первую очередь самого себя и свою страну. Недоброжелатели в отдельных странах ЕС могут помогать Москве усложнить для нас этот путь, но никогда не остановят возвращения Украины домой - в Европу. К сожалению, агрессивная риторика и грубое давление на соседей стало визитной карточкой нынешней венгерской власти. Подобным нападками подвергались и Словакия, и Румыния, теперь - Украина. Очевидно, проблема не в соседях Венгрии, а в крайне низкой политической культуре и агрессивности некоторых будапештских политиков. Возможно, это связано с приближением выборов в Венгрии, возможно, со слишком теплыми связями с путинским режимом ", - заявила Гопко.

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При этом она подчеркнула, что новый Закон Украины "Об образовании" запускает важную реформу и создание вместо постсоветской новой качественной системы образования европейского образца.

По ее мнению, закон полностью соответствует Конституции Украины, европейской практике и ратифицированным Украиной международным соглашениям.

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"Согласно новому закону представители венгерского меньшинства смогут за бюджетный счет получать образование на венгерском языке в детсадах и начальной школе. В базовой и профильной школе, а также в других образовательных учреждениях, даже в университетах часть предметов будут читать на венгерском языке, как языке ЕС. Потому все заявления о "нарушении прав" являются абсурдными. Наоборот, сегодня до 70% выпускников венгроязычных школ на Закарпатье не могут сдать тест ВНО по украинскому языку, потому что они его просто не знают, находясь в искусственно созданном "языковом гетто". Закон защитит права всех украинских детей, в т.ч. и венгроязычных, и создаст им надлежащие условия на рынке труда и образования. Получается, что именно это вызывает ярость в Будапеште: что мы помогаем венгерским детям, интенсивно изучая венгерский язык и культуру, одновременно хорошо изучить и украинский язык, чтобы иметь соответствующие условия на рынке труда. Попытки назвать белое черным и прибегать к шантажу в отношении Украины - напрасны. Все, кто это до сих пор не понял, могут спросить у Путина, который уже пытался поставить Украину на колени", - сказала она, подчеркнув, что "европейский выбор Украины - необратим".

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Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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армия Венгрии составляет всего 23 тысячи человек.. ой! боюсь! боюсь! боюсь!
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Венгры идут со своими претензиями на путина
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Потихоньку наивная Европа начинает понимать что в Украине пришло к власти и это ужО радует.
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Правда? Да вся Европа и США в тихом оху..нии что сидит у власти в Будапеште и что это является шестеркой Путина. Так что Венгрия и Европа это разные вещи, ватничек
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хунта. все эуропейский друзья хуйла уже четвёртый год об этом твердят, а до Джамалки только дошло. ну ты это... продолжай картинки постить. рот открывать тебе строго противопоказано. сразу дурь видна.
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ох ты и клоун.. у нас такие не ездят... 03.. так что фотки со своего окна себе оставляй
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Ну угрофины и цыганорумыны это исчо не эуропа, а по-большей части ее буферная зона, которая в зависимости от своей выгоды то жопой на запад, то - на восток... Такшта, ослек, не радуйси раньше времени, таких вертожопых коренные европейцы и коварные пендосы все равно так или иначе всегда будут ставить в правильную позицию...
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Гануся, а шо там с маленьким домиков и еще 8 квартирами? Мабуть передала у фонд допомоги бійцям АТО
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Бровада дурочки. Путя повержен ? Вымазан в гавно и сосет член ? Ну так нафига такие голимые примеры приводить ?
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Ответ человека помнящего и знающего свой род.
Ни каких компромиссов.
В этой Венгрии есть АЖ!!! одна ВОСКРЕСНАЯ!!! Украинская школа. И этот педикулезный президент будет указывать что нам делать в нашей же стране?
Пускай только попробует!
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***
Аноним, купивший трусы Гитлера на аукционе, сообщил, что они оказались на него большими. Но, если залезть вдвоём... с Димоном, то - в самый раз!
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Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.

Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю...
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю.

Симоненко Василь
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Хороший закон. Всех кацапов на чистую воду выводит.
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на чистую низя..потому как Маацква в переводе с мокшанского - грязная вода!!!
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"Недоброжелатели в отдельных странах ЕС могут помогать Москве усложнить для нас этот путь, но никогда не остановят возвращения Украины домой - в Европу. " - чего она мелит? Украина и есть центр Европы... Да и старая Европа уже не та...

Попытки прибегать к шантажу в отношении Украины напрасны, спросите у Путина, - Гопко о заявлении МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 4943
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Музейный раритет... то же самое - будет и с гербом Московии!

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Венгры которые живут в Украине обязаны знать и венгерский и Украинский и точка . По другому это будет дискриминация !
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Венгры которые живут в Украине обязаны знать Украинский и иметь возможность изучать и разговаривать на родном. Это всё у них есть. Или может введём 2-ым венгерский? Уже было такое и все знают чем закончилось.
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Я за то , что бы все граждане Украины учили и знали Украинский язык . По другому это будет дискриминация
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И все нац меньшинства тоже знали свой родной язык
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Венгры соскучились и хотят назад, на историческую родину, в мокшань.
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Угорские прокацапские фашики Йобики оборзели. В Угорщине всего ОДНА школа, где преподают украинську мову.
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Угорские прокацапские фашики орбановские йобики охренели. На всю Угорщину есть всего ОДНА школа, где преподают, кроме угорской еще украинську мову.
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Уже говорено и переговорено.
Государственный язык, обучение от детского сада до ВУЗа - украинский.
Факультативно, за счет громад - любой, вплоть до аккадского.
На всякий случай, из Вики:
Аккадский язык (транслит. акк. lišānum akkadītum, по названию г. Аккаде), или ассиро-вавилонский язык, - один из древнейших семитских языков, образующий их северную или северо-восточную группу (возможно, вместе с эблаитским); разговорный язык трёх народов, населявших территорию Древней Месопотамии - аккадцев, вавилонян и ассирийцев. Для письменной фиксации аккадского языка применялась словесно-слоговая клинопись, заимствованная у шумеров.
Так что венгры идут на хер. И все желающие потрындеть на эту тему - вместе с ними.
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Вспоминать казненный Будапешт в 1956 г. даже не стоит.....Проходил срочную в Венгрии и оттуда нас послали "спасать" социализм в Чехословакии. Венгрия, на тот момент, была в полной опе ,нищета и разруха! Братислава выгодно отличалась...Теперь Венгрию не узнать,но память оказалась короткой. С такими "орбанами" и врагов не надо.
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«Не знать языка страны проживания может гость, идиот или оккупант, насаждающий свой язык»
Карл Маркс
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Уграм хочеться бути ближче до москалів угрофінського походження? Вони це довели. Дапі що?... В Україні не забороняється факультативно вивчати БУДЬ ЯКІ мови, тому угри погавкають і замовкнуть. Хоча відносно їх у українців вже враження склалось. Такі ж вилупки, як і далекі родичі - москалі...
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Браво! Прекрасное мокание свинособачьего йоббиковского рыла в парашу! Достойно и изысканно!
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Сраться со всеми, учить НИКОМУ не нужную мову. Заживем. ГОСУДАРСТВО - ИЗГОЙ
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Посылайте венгров по дальше,они просто свои косяки перед ЕС замазывает мнимыми проблемами нац меншинств в Украине
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Короче
говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапёр
Водичка свое повествование, на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр. - Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват,- сказанул тоже! Я.Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.
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Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает выполнение его условий в течение 10 лет После того, как Украина выполнит все условия соглашения об ассоциации с Европейским союзом, не останется аргументов против членства страны в ЕС. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина. "После его (соглашения об ассоциации с ЕС, - ред.) выполнения уже практически ни у кого, ни в Украине, ни в странах ЕС не будет аргументов, почему Украина не могла бы стать членом ЕС", - заявила Климпуш-Цинцадзе. Он отметила, что соглашение предусматривает выполнение его условий в течение 10 лет. За это время Украина должна перенять европейские практики.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/vypolneniya-sa-budet-argumentov-protiv-vstupleniya-1506428236.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытки прибегать к шантажу в отношении Украины напрасны, спросите у Путина, - Гопко о заявлении МИД Венгрии
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