 Попытки прибегать к шантажу в отношении Украины напрасны, спросите у Путина, - Гопко о заявлении МИД Венгрии

Председатель парламентского комитета Верховной Рады Украины Анна Гопко считает, что угрозы Венгрии блокировать евроинтерграционные процессы Украины из-за закона "Об образовании" являются последствиями "теплых связей с путинским режимом" и низкой политической культуры будапештских политиков. Об этом она сказала в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Когда дипломат, министр европейского государства угрожает "больно ударить по будущему" соседнего европейского государства и блокировать его инициативы в международных организациях, такой чиновник унижает в первую очередь самого себя и свою страну. Недоброжелатели в отдельных странах ЕС могут помогать Москве усложнить для нас этот путь, но никогда не остановят возвращения Украины домой - в Европу. К сожалению, агрессивная риторика и грубое давление на соседей стало визитной карточкой нынешней венгерской власти. Подобным нападками подвергались и Словакия, и Румыния, теперь - Украина. Очевидно, проблема не в соседях Венгрии, а в крайне низкой политической культуре и агрессивности некоторых будапештских политиков. Возможно, это связано с приближением выборов в Венгрии, возможно, со слишком теплыми связями с путинским режимом ", - заявила Гопко.
При этом она подчеркнула, что новый Закон Украины "Об образовании" запускает важную реформу и создание вместо постсоветской новой качественной системы образования европейского образца.
По ее мнению, закон полностью соответствует Конституции Украины, европейской практике и ратифицированным Украиной международным соглашениям.
"Согласно новому закону представители венгерского меньшинства смогут за бюджетный счет получать образование на венгерском языке в детсадах и начальной школе. В базовой и профильной школе, а также в других образовательных учреждениях, даже в университетах часть предметов будут читать на венгерском языке, как языке ЕС. Потому все заявления о "нарушении прав" являются абсурдными. Наоборот, сегодня до 70% выпускников венгроязычных школ на Закарпатье не могут сдать тест ВНО по украинскому языку, потому что они его просто не знают, находясь в искусственно созданном "языковом гетто". Закон защитит права всех украинских детей, в т.ч. и венгроязычных, и создаст им надлежащие условия на рынке труда и образования. Получается, что именно это вызывает ярость в Будапеште: что мы помогаем венгерским детям, интенсивно изучая венгерский язык и культуру, одновременно хорошо изучить и украинский язык, чтобы иметь соответствующие условия на рынке труда. Попытки назвать белое черным и прибегать к шантажу в отношении Украины - напрасны. Все, кто это до сих пор не понял, могут спросить у Путина, который уже пытался поставить Украину на колени", - сказала она, подчеркнув, что "европейский выбор Украины - необратим".
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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Ни каких компромиссов.
В этой Венгрии есть АЖ!!! одна ВОСКРЕСНАЯ!!! Украинская школа. И этот педикулезный президент будет указывать что нам делать в нашей же стране?
Пускай только попробует!
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Аноним, купивший трусы Гитлера на аукционе, сообщил, что они оказались на него большими. Но, если залезть вдвоём... с Димоном, то - в самый раз!
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Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю...
Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю.
Симоненко Василь
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Государственный язык, обучение от детского сада до ВУЗа - украинский.
Факультативно, за счет громад - любой, вплоть до аккадского.
На всякий случай, из Вики:
Аккадский язык (транслит. акк. lišānum akkadītum, по названию г. Аккаде), или ассиро-вавилонский язык, - один из древнейших семитских языков, образующий их северную или северо-восточную группу (возможно, вместе с эблаитским); разговорный язык трёх народов, населявших территорию Древней Месопотамии - аккадцев, вавилонян и ассирийцев. Для письменной фиксации аккадского языка применялась словесно-слоговая клинопись, заимствованная у шумеров.
Так что венгры идут на хер. И все желающие потрындеть на эту тему - вместе с ними.
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Карл Маркс
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говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапёр
Водичка свое повествование, на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр. - Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват,- сказанул тоже! Я.Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/vypolneniya-sa-budet-argumentov-protiv-vstupleniya-1506428236.html
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