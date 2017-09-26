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 Вражеские диверсанты выходят в "серую зону" и открывают огонь по своим позициям с целью обвинить в этом силы АТО, - Мотузяник

мотузяник

Диверсанты противника выходят в "серую зону", откуда открывают огонь в сторону собственных позиций, чтобы обвинить в этом силы АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, вражеская активность под Горловкой и на участке фронта Павлополь - Широкино связана с тем, что вражеские разведчики умышленно нагнетают обстановку.

"Диверсанты противника выходят в "серую зону", открывают огонь в сторону собственных позиций, а затем обвиняют в этом украинскую сторону. Также встречаются эпизоды, когда оккупанты своими обстрелами поджигают траву и кустарники, чтобы попытаться заставить наши войска отойти с занимаемых позиций. Вооруженные провокации - любимый инструмент кремлевских марионеток", - сказал Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю в зоне АТО были уничтожены 11 террористов. Основная масса - на мариупольском направлении, - спикер АТО

Напомним, 24 сентября российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ.


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Болтать не надо.Где видео,подтверждающее сказанное???
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"Вы не в церкви, вас не обманут." (с)
И вообще, #настамнет
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А вот эта отмазка мне нравится . Главное, что бы после провокаций трупы кацапов оставались
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Не хотя применять арту по рашистам не запрет же ,,, перед кем они обвинить хотят!!! нет там кого остолось ток перед чем !!!!
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Правильных диверсантов будем уничтожать в последнюю очередь ))
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Ну и путен с ними. Нехай все там перемажутся кетчупом и изваляются в пыли.
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та нехай!
вам же мороки меньше...
вы им еще патронов подкиньте... разрывных
а вот потом... при отходе "заблукантов"... думайте быстрее...
а что быстрее мысли летит???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВражеские диверсанты выходят в "серую зону" и открывают огонь по своим позициям с целью обвинить в этом силы АТО, - Мотузяник
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