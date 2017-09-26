 Вражеские диверсанты выходят в "серую зону" и открывают огонь по своим позициям с целью обвинить в этом силы АТО, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По его словам, вражеская активность под Горловкой и на участке фронта Павлополь - Широкино связана с тем, что вражеские разведчики умышленно нагнетают обстановку.
"Диверсанты противника выходят в "серую зону", открывают огонь в сторону собственных позиций, а затем обвиняют в этом украинскую сторону. Также встречаются эпизоды, когда оккупанты своими обстрелами поджигают траву и кустарники, чтобы попытаться заставить наши войска отойти с занимаемых позиций. Вооруженные провокации - любимый инструмент кремлевских марионеток", - сказал Мотузяник.
Напомним, 24 сентября российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
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И вообще, #настамнет
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вам же мороки меньше...
вы им еще патронов подкиньте... разрывных
а вот потом... при отходе "заблукантов"... думайте быстрее...
а что быстрее мысли летит???
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