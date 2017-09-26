 Продавщице рыбы, из-за которой массово отравились люди, грозит 8 лет тюрьмы, - прокуратура Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ





По версии прокуратуры, женщина приготовила и продавала на местном рынке рыбу горячего копчения, что привело к массовому отравлению.





"Установлено, что женщина, зная, что нарушенные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы. Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве продавец сбывала на львовском рынке", - говорится в сообщении.





Также сообщается, что рыбу изъяли, образцы направили на экспертизу для проведения лабораторных исследований.



