 Продавщице рыбы, из-за которой массово отравились люди, грозит 8 лет тюрьмы, - прокуратура Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
По версии прокуратуры, женщина приготовила и продавала на местном рынке рыбу горячего копчения, что привело к массовому отравлению.
"Установлено, что женщина, зная, что нарушенные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы. Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве продавец сбывала на львовском рынке", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что рыбу изъяли, образцы направили на экспертизу для проведения лабораторных исследований.
Продавщице грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщалось, во Львове 63 человека попали в больницы с отравлениями копченой рыбой.
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у нас таке враження поки не станеться якась біда очі закриті.
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Наш закон строг разве что к базарным торговкам. А вот к сепарам, предателям, жирным барыгам, государственным ворам - пока не очень. Вот бы наоборот!
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- видають плетик і відпускають до дому...
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санепідемстанцію розігнали... тепр навідь не знаю хто за цим має стежити.
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(на зону!)
сама бы и кушала то дерьмецо, так неееет!
санэпидстанции то же привет!!!
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Генерал, убивший своей дурью 49 десантников получает 5 лет, а продавщица за нарушения правил торговли 8!
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