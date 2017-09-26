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Все про:Львовщина (1655) отравление (884) прокуратура (3206) рыба (159)

 Продавщице рыбы, из-за которой массово отравились люди, грозит 8 лет тюрьмы, - прокуратура Львовской области

рыба

Во Львове прокуратура объявила подозрение продавщице копченой рыбы, после употребления которой отравились десятки людей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

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По версии прокуратуры, женщина приготовила и продавала на местном рынке рыбу горячего копчения, что привело к массовому отравлению.

"Установлено, что женщина, зная, что нарушенные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы. Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве продавец сбывала на львовском рынке", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рыбу изъяли, образцы направили на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

Продавщице грозит до восьми лет лишения свободы.

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Лапша на уши,от прокуратуры Львовской области.
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На картинке такая рыбка, что аж самому захотелось.
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Нормальной "заводской" скумбрии уже давно нет, все самопал. У нас весь товар такой. Так что, будем судить по последствиям? Другие, пускай торгуют пока не угробят кого нибудь?
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а чи є у нас в Україні нормальні смітезвалища ? ні... але з львівським роздули вище голови... чи може контрабас на закарпаті ловлять поки не вбили людину ніхто не чув...
у нас таке враження поки не станеться якась біда очі закриті.
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Продавщице грозит до восьми лет лишения свободы.

Наш закон строг разве что к базарным торговкам. А вот к сепарам, предателям, жирным барыгам, государственным ворам - пока не очень. Вот бы наоборот!
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а тим що вкрав мільярд державних коштів - а це життя тисяч хворих, тисячі мало забепечених, вйськових, це зарплати вчителів медиків і тд...
- видають плетик і відпускають до дому...
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Мафія приймає для себе свої закони,а для людей діє кримінальний кодекс.
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Почему только продавщица ? А хозяин ? А поставщик ? А санэпидемстанция ? Продавщица - лищь самое последее звено.
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Вона купувала заморожену скумбрію ,сама коптила і сама продавала.Читай тексти повністю.
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А ты думай головой. Санэпидемстанция где была ? Поставщик свежую рыбу продавал ? Хозяин рынка позаботился об этом ?
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цілком вірно, що тоді директор ринку взагалі там робить ? збирає бабло і ніякої відповідальності ....
санепідемстанцію розігнали... тепр навідь не знаю хто за цим має стежити.
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сам пью - сам гуляю
(на зону!)
сама бы и кушала то дерьмецо, так неееет!
санэпидстанции то же привет!!!
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Мені розповідали знаючі люди,що таку "красоту" при копченні дає примінена якась хімія.
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Да она ведьма. Сжечь её. Зато боевиков "ждут дома".
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а куда смотрела лаборатория рынка ??? надо и рынок закрыть нахер... администрация тоже виновата
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вот так и должно быть - одну посадят ,другую или другого и не какой защиты прав потребителей не надо (вымогателей с ксивой) - так и работает весь нормальный мир - а иски, кроме уголовной ответственности повлекшие тяжкие последствия, бывают такими, шо могут обанкротить даже крупных производителей,при этом нет вымогателей с ксивой и нет на них бюджетных расходов,СЭС еще забыл - то же самое
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Какое то странное правосудие после "рехформ" Барыги.
Генерал, убивший своей дурью 49 десантников получает 5 лет, а продавщица за нарушения правил торговли 8!
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Знакомая работает в сети Варус. Сказала, что там ничего не выбрасывают, кроме овощей и фруктов. Все идет в дело. Не советует покупать пиццы, куры гриль и похожую снедь. На рынке вообще тихий ужас! Там одни аферисты. Тетке не повезло, разбавляла бы дома в ванной кефир с побелкой и выдавала за домашнюю сметану, меньше риска.
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Открою секрет. Любое приготовленное мясо в наших супермаркетах, будь то колбасы или копчёности, имеют большое количество превышений норм по различным показателям, начиная от канцерогенных веществ и заканчивая наличием вредных бактерий.
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Это они ещё налоговую часть аспекта не раскрывали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПродавщице рыбы, из-за которой массово отравились люди, грозит 8 лет тюрьмы, - прокуратура Львовской области
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