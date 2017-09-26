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 Экспертиза Советом Европы языковой статьи закона об образовании должна снять все претензии, - Климпуш-Цинцадзе

климпуш-цинцадзе иванна

Анализ Советом Европы языковой статьи закона об образовании и предоставленные Украиной объяснения относительно механизмов его имплементации должен снять манипуляции вокруг него.

Об заявила вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с региональными и центральными СМИ во вторник, 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень рада, что Президент подписал закон об образовании. Я бы хотела видеть гораздо меньше эмоций со стороны наших партнеров и коллег из разных стран, прежде всего пограничных, и манипуляций с их представлением информации о том, что якобы у нас нарушаются права нацменьшинств", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Она добавила, что наших соседей беспокоит исключительно одна статья этого закона - 7 статья, касающаяся языка преподавания. По убеждению Климпуш-Цинцадзе, выполнение этой языковой статьи на самом деле расширяет возможности представителей нацменьшинств, ведь если они заканчивают школу в Украине без знания государственного языка, то у них очень ограничены возможности поиска работы, связанной с взаимодействием с государством. "Это дополнительные возможности для представителей нацменьшинств реализовать себя в Украине", - подчеркнула вице-премьер министр.

Она напомнила, что закон об образовании дает возможность получать дошкольное и начальное образование на языках нацменьшинств и не лишает возможности и после окончания начальной школы изучать некоторые предметы на языках нацменьшинств.

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"Я убеждена, что анализ Советом Европы этой языковой статьи и предоставленная нами информация о том, как мы видим имплементацию этого закона в реальных механизмах, должны снять те претензии, которые, на мой взгляд, абсолютно искусственно и слишком эмоционально создаются нашими партнерами в Венгрии и других странах", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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А как у Пети тянули время и не хотели подписывать!!
Но, боязнь недовольствия 85% граждан Украины, победила!
Чем больше украинского будет в Украине, тем меньше будут воевать наши дети и внуки с соседними государствами!!!
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так почему же небыло экспертизы Совета Европы до принятия закона,дабы небыло претензий???
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Интересно, а если эксперты из СЕ найдут нарушения в этом законе (уже подписанном, на минуточку) - что тогда? Вангую - обсуждение в Раде еще на пару-тройку месяцев, потом потом голосование по изменению согласно "рекомендациям европейских партнеров". И задача выполнена - Порошенко заработал очки у патриотической общественности подписанием закона, Рада типа не пределах ("Европа потребовала"), очередной период работы парламента закончен переливанием из пустого в порожнее, можно и в отпуск идти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкспертиза Советом Европы языковой статьи закона об образовании должна снять все претензии, - Климпуш-Цинцадзе
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