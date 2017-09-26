 Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы по-соседски с ними взаимодействовали. Если они не хотят взаимодействовать по-соседски, например, в Совете Европы, количество украинских делегатов в три раза превышает количество венгерских, и мы можем повлиять на окончательное решение по Венгрии также. Если они прибегают к шантажу, а не к спокойным переговорам, это ненадежное партнерство", - сказал В.Арьев во вторник.
Он отметил, что стремление этой страны блокировать сближение ЕС и Украины делает Венгрию ненадежным партнером для всех. Однако по его словам, Украине есть, чем ответить на угрозы Венгрии. По словам В.Арьева, у Украины есть соответствующие рычаги, а рост националистических настроений в Венгрии давно беспокоит ЕС, что бьет также по имиджу этой страны в Евросоюзе.
"То, что делает Венгрия, - это шантаж, потому в данном случае мы будем действовать зеркально относительно Венгрии, если они делают такое по отношению к нам", - сказал нардеп из БПП.
Он добавил, что стоит также дождаться выводов Венецианской комиссии по языковой статье закона об образовании, а до этих пор все происходящее - лишь политические состязания.
По словам В.Арьева, до получения выводов Венецианской комиссии также нет смысла в дебатах в Совете Европы, на которых настаивает Румыния.
Что касается о реакции Польши на данный закон, нардеп сказал: "Я не слышал, чтобы они создавали проблемы".
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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Зная это гадкий народец, сейчас начнут в тихаря создавать очереди на границе, шманать, держать автобусы с туристами. В общем, гнилой народ, гнилые методы.
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У ЕС есть рычаги влияния на страны уровня этих двух.
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Как российская демократия заканчивается на крымском вопросе так украинская на языковом.
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Irada
В Румынии, согласно переписи населения за 2011 год, проживает около 51 тысячи этнических украинцев, из которых почти 49 тысяч назвали украинский язык родным. Как сообщили DW в Совете Европы, по украинской румынская власть взяла на себя обязательства предоставлять образование на этом языке.
Как выяснила DW, на сегодня в Румынии отсутствуют начальные и восьмилетние школы, в которых преподавание полностью ведется на украинском языке. Единственным полноценным украинским учебным заведением является Педагогический лицей имени Тараса Шевченко в городе Сигету Мармацией, где обучаются порядка 200 человек. НО ГДЕ ШКОЛЫ
Лицей имени Шевченко - это визитная карточка, о которой представители румынской власти постоянно вспоминают во время двусторонних и международных встреч.
Венгрия также подписала, однако не ратифицировала Европейскую Хартию по региональным языкам и языкам нацменьшинств. Будапешт официально признал украинский как язык национального меньшинства. Но, согласно информации Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет.
Так какого чёрта именно венгры подняли такой визг
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А украинская демократия начинается и заканчивается там где еппанутые соседи начинают охуевать.
В жопу мадяр!
Ты лично готов платить налоги на обучение украинцев на мадярском чтобы они сваливали в Венгрию и тянули туда свои семьи? Тогда вперед, финансирую им школы, а я такое шатал!
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September 20 at 11:53am ·
На Закарпатті не припиняються спроби змусити обласну раду прийняти звернення до президента з вимогою ветувати освітню реформу. Як не дивно, головним ініціатором і рушієм цих процесів є любитель вишиванок і великий патріот Геннадій Москаль.
Хотів би звернути увагу Служби безпеки, що спроба пана Москаля відкотити назад закон про освіту слід розглянути як пас націоналістичним силам сусідніх держав, які поки безуспішно намагаються привити Закарпаттю ідеї сепаратизму. Нинішній начальник області явно працює на те, щоб в недалекій перспективі на Закарпатті утворилися автономні анклави. Тому, коли СБУ шукатиме сепаратистів на Закарпатті, то нехай в першу чергу зайдуть в кабінет голови ОДА.
Крім того, наполегливість пана Москаля у протягуванні вето на нову редакцію освітнього закону означає, що він категорично не згодний з рішенням влади. Така незгода повинна мати політичні наслідки.
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А еще СБУ может внезапно проверить всех чинуш Закарпатья на предмет мадярского паспорта.
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смешная новость от каких-то модяров, которых имеет всё ЕС) Венгрия пообещала не пустить Украину в Евросоюз. это прогноз на лет 15-20 вперед)
на кого эта шавка гавкает?)))
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Зеркальной может быть только болезнь, пузо такое наел, что пипирку свою разве что в зеркале увидеть сможешь.
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Но, боязнь недовольствия 85% граждан Украины, победила!
Чем больше украинского будет в Украине, тем меньше будут воевать наши дети и внуки с соседними государствами!!!
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Зря киевские князья пропустили эту мокшань через Русь и разрешили заселить Европу. В "благодарность" эти мокши-угры уничтожили славянское государство Моравию.
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( Пригоди бравого вояка Швейка)
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Австрия, наши дни.
В пивную входит старый - престарый дедуган.
Берёт пиво, смотрит на телевизор, где идёт футбол
- Какой счёт?
- 2:1
- А кто играет?
- Австрия-Венгрия.
- Ага.. Ага!. А с кем играют-то?
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Спрашивал одного, как ехать на Солотвино? Не понимает! Мне что, в моей стране учить венгерский, или все-таки заставить этих немногих протрезветь?
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