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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (520) Венгрия (464) образование (1665) Польша (4109) Румыния (520) язык (3543)

 Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании

арьев

Украина готова к зеркальным мерам в отношении Венгрии, если Будапешт будет блокировать любые инициативы по сближению Украины и Европейского Союза

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы по-соседски с ними взаимодействовали. Если они не хотят взаимодействовать по-соседски, например, в Совете Европы, количество украинских делегатов в три раза превышает количество венгерских, и мы можем повлиять на окончательное решение по Венгрии также. Если они прибегают к шантажу, а не к спокойным переговорам, это ненадежное партнерство", - сказал В.Арьев во вторник.

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Он отметил, что стремление этой страны блокировать сближение ЕС и Украины делает Венгрию ненадежным партнером для всех. Однако по его словам, Украине есть, чем ответить на угрозы Венгрии. По словам В.Арьева, у Украины есть соответствующие рычаги, а рост националистических настроений в Венгрии давно беспокоит ЕС, что бьет также по имиджу этой страны в Евросоюзе.

"То, что делает Венгрия, - это шантаж, потому в данном случае мы будем действовать зеркально относительно Венгрии, если они делают такое по отношению к нам", - сказал нардеп из БПП.

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Он добавил, что стоит также дождаться выводов Венецианской комиссии по языковой статье закона об образовании, а до этих пор все происходящее - лишь политические состязания.

По словам В.Арьева, до получения выводов Венецианской комиссии также нет смысла в дебатах в Совете Европы, на которых настаивает Румыния.

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Что касается о реакции Польши на данный закон, нардеп сказал: "Я не слышал, чтобы они создавали проблемы".

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило во вторник о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

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25 сентября президент Украины П.Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
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Выселять это сталинские методы. Просто находить и наказывать обладателей второго паспорта-гражданства.
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Штраф, общественные работы, тюрьма наконец - с нарушителями закона надо бороться.
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высылкой в страну паспорт которой есть у индивидуума. заодно и детапутов проредим
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У половины Закарпатья венгерские паспорта. И не потому, что они сепаратисты и т.п., а потому что людям выживать надо в эпоху всяких там "покращень" и "жити по-новому".
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Закон один для всех. Почему житель какого-то Запорожья должен жить по закону, а жители приграничных районов могут нарушать закон - иметь 2 паспорта? Жителю условно Запорожья тоже надо выживать - так что - разрешить ему грабить банк или налоги не платить - ему ж надо выживать!
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Сравнили грешное с праведным: иметь второй паспорт жителям приграничных районов и грабить банки. Ну, если задаться целью создать очаг напряженности еще в Закарпатье - тогда надо наказывать обладателей венгерских паспортов. Это конечно легче, чем жизнь в Украине улучшить.
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хотят выживать? чемодан и путь живут в венгрии. приграничные области они не особенные. будут жить по общим законам. а то ишь привыкли хай поднимать. у всех тачки на евробляхах, через границу челночат без налогов.. особенные бл...
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Сдают украинский и вперед выживать. Но без права голоса и со всеми вытекающими последствиями для неграждан Украины.
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Зачем? Мы же не россияне, чтобы по национальному признаку геноцидом заниматься.
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Ты хочет сказать , что все могут со всего мира прости приехать и жить в Украине, и депортировать их никто не может , потому что вы не россияне ?
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При чем тут приезжие? Я говорю про граждан Украины любой национальности.
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Куда? Венгрии они как раз и нужны в Украине, что бы претендовать на территории и влиять на политику Украины. Безработные голодранцы и у них в стране есть - им не нужны новые. Точная копия политики Кацапии.
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А ще краще - на історичну батьківщину - до кацапів. І ті, і ті належать до групи угро-фінських племен. Просто, свого часу угорці покинули теперішню територію кацапів і мігрували через теперішні українські землі у Придунав'я. А їхні з ацапами родинні стосунки все одно видно неозброєним оком навіть через 1000 років.
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а вы уверены что они хотят? Кто хотел жить в Мадярщине, уже давно там. И кстати, тем мадярам которые тут, глубоко побоку на этот Закон, мешает он почему то только тем мадярам, которые там?
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Какие переговоры? О чем и с кем? Это внутренние дело Украины.
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Умеют же, и с союзниками рассорились.
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Венгрия НИКОГДА не была союзником Украины. Как и Румыния.
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где там вы нашли союзников - все время один пресс...
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Швейцарцы -не члены ЕС и НАТО,но прекрасно себя чувствуют.Нам нужно в НАТО позарез.Остальное с течением времени устаканится ввиду малозначимости.С нашими западными соседями поводыться гордо,но без ссор.
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это кто союзники, Орбания? дешевые шакалята на газпромовском подсосе, врагам моим таких союзников.
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"Микола Тишківський", я надіюсь, Ви ще остаточно не стали "манкуртом", тому я думаю, зрозумієте українську мову... Коли в Казахстані, у місцях компактного проживання Ваших співвітчизників-українців, Ви доб"єтеся викладання хоча б, у початкових класах, загальноосвітніх шкіл, українською мовою, тоді українці в Україні будуть прислухатися до Ваших слів. Однак, поки цього не станеться, то, як казала моя покійна бабця, "Засуньте свою язицю у срацю і сидіть мовчечки...".
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Это которые вначале войны хотели на западе свой референдум провести? Прикольные такие союзники.
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Причем шантажирует, от имени всего ЕС, сугубо в своих, корыстливых целях.
Зная это гадкий народец, сейчас начнут в тихаря создавать очереди на границе, шманать, держать автобусы с туристами. В общем, гнилой народ, гнилые методы.
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Да послать этих венгров... какого они лезут? А то, что они заявили - к херам собачим... мы и без них выживем и станем на ноги. Европа еще нас просить будет вступить в ЕС.. как и ПРОСИЛИ прибалтов (при предыдущем отказе)...
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Да там Германия и Франция почти все решает. А то что Сербия или еще кто пролает - значения не имеет.
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Имеет. Там голосование должно быть единогласным.
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Если та же Венецианская комиссия не найдет в нашем законе противоречий европейскому законодательству, то аргумент от румын и венгров в стиле "мне просто не нравится", не пройдет, а их несогласие голосовать по вопросам Украины будет выглядеть самодурством.
У ЕС есть рычаги влияния на страны уровня этих двух.


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Зеркально это не дать Венгрии план Маршала, зону свободной торговли и единое воздушное пространство?
Как российская демократия заканчивается на крымском вопросе так украинская на языковом.
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слишком дорого нам он обошелся, и слишком гнилые у нас соседи. Для начала, можно узнать в какой стране мира, есть такие языковые вольности как в Украине?
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Повторю для вас комментарий о демократии в Румынии и Венгрии, которые предъявляют претензии к Украине.
Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании - Цензор.НЕТ 9238 Irada
В Румынии, согласно переписи населения за 2011 год, проживает около 51 тысячи этнических украинцев, из которых почти 49 тысяч назвали украинский язык родным. Как сообщили DW в Совете Европы, по украинской румынская власть взяла на себя обязательства предоставлять образование на этом языке.

Как выяснила DW, на сегодня в Румынии отсутствуют начальные и восьмилетние школы, в которых преподавание полностью ведется на украинском языке. Единственным полноценным украинским учебным заведением является Педагогический лицей имени Тараса Шевченко в городе Сигету Мармацией, где обучаются порядка 200 человек. НО ГДЕ ШКОЛЫ Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании - Цензор.НЕТ 9238
Лицей имени Шевченко - это визитная карточка, о которой представители румынской власти постоянно вспоминают во время двусторонних и международных встреч.
Венгрия также подписала, однако не ратифицировала Европейскую Хартию по региональным языкам и языкам нацменьшинств. Будапешт официально признал украинский как язык национального меньшинства. Но, согласно информации Совета Европы, ни начальных, ни средних школ с украинским языком преподавания в Венгрии нет.
Так какого чёрта именно венгры подняли такой визг
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А на шару хотят получать граждан, улучшить демографию ! Вымирающая страна, однако.
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ТП никто не спрашивал, сглатывай молча и с достоинством
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какой нах план Маршалла от Венгрии ? ))))))))))))) не смеши мои тапки. Еще скажи что эти йоббики нам денег дадут ))))

А украинская демократия начинается и заканчивается там где еппанутые соседи начинают охуевать.
В жопу мадяр!
Ты лично готов платить налоги на обучение украинцев на мадярском чтобы они сваливали в Венгрию и тянули туда свои семьи? Тогда вперед, финансирую им школы, а я такое шатал!
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судя по всему, переговоров в нормальном русле они и не добивались и их претензии больше на вопли походили, т.е. им явно не закон не угодил, а им просто был повод необходим для обострения.
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давайте лучше закупим дорогих тачек для чиновников и шиканём перед венграми с румынами - пусть почувстуют уровень их в сравнении с украинским
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они и так от наших тачек и домов (Закарпатских) в акуе...
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Віктор Балога
September 20 at 11:53am ·

На Закарпатті не припиняються спроби змусити обласну раду прийняти звернення до президента з вимогою ветувати освітню реформу. Як не дивно, головним ініціатором і рушієм цих процесів є любитель вишиванок і великий патріот Геннадій Москаль.
Хотів би звернути увагу Служби безпеки, що спроба пана Москаля відкотити назад закон про освіту слід розглянути як пас націоналістичним силам сусідніх держав, які поки безуспішно намагаються привити Закарпаттю ідеї сепаратизму. Нинішній начальник області явно працює на те, щоб в недалекій перспективі на Закарпатті утворилися автономні анклави. Тому, коли СБУ шукатиме сепаратистів на Закарпатті, то нехай в першу чергу зайдуть в кабінет голови ОДА.

Крім того, наполегливість пана Москаля у протягуванні вето на нову редакцію освітнього закону означає, що він категорично не згодний з рішенням влади. Така незгода повинна мати політичні наслідки.
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Балога знает демографию региона. Мадяров 10%, ему хватает электората и без них.
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Москаль, здається, довго засидівся в обласних начальниках по периферіях України. Побув би довше на луанщині, заволав би про "київську хунту". Він при будь-якій владі почувається "на коні".
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к сведению, вооруженные силы Мадьярщины составляет 23 тысячи военнослужащих, а с 2004-го в стране отменена всеобщая воинская обязанность...
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венгрия доиграется, что вылетит из Евросоюза, с Украиной ссориться не стоит, им кацапского примера видно мало.
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Почему венгры такие же, как рашкостанцы? Да потому что они не европейцы!"Историческая прародина венгров- в районах, прилегающих к Южному и Среднему Уралу" (с)
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также как и болгар (пра-родина Волжская Булгария)
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Блядь да мы можем вообще нахуй позакрывать половину тех школ которые там уже есть, хотя бы на годик - может меньше пиздеть будут?
А еще СБУ может внезапно проверить всех чинуш Закарпатья на предмет мадярского паспорта.
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Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании - Цензор.НЕТ 5142UKROPw777‏ @7w7w7w 44 мин.44 минуты назад
смешная новость от каких-то модяров, которых имеет всё ЕС) Венгрия пообещала не пустить Украину в Евросоюз. это прогноз на лет 15-20 вперед)

на кого эта шавка гавкает?)))

Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании - Цензор.НЕТ 1148

Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании - Цензор.НЕТ 9549
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счетчиками меряться со страной, состоящей в ЕС и НАТО...да и данные по Украине сильно завышены, нет у нас 40 миллионов. 35-37 максимум.
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Арьев что-то про зеркальные методы заговорил.
Зеркальной может быть только болезнь, пузо такое наел, что пипирку свою разве что в зеркале увидеть сможешь.
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Интересно: возбухли по поводу этого закона паРаша (само собой), и с ней Молдавия (тоже само собой), Румыния, Венгрия, Болгария (союзники Гитлера). Но не возбухла, как ни странно, Польша. Страны, где не было ни фашиков, ни коммуняк, не возбухали. Совпадение? Не думаю.
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Надо отстаивать свои интересы. Если слушать каждого встречного-поперечного, каждый будет шпынять Украину по любому поводу.
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один раз прогнемся, потом не слезут, будут все время шантажировать! пошли они..
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Слать на йух тех мадьяров и румын.О каких нац.меньшинствах речь?Там проживают люди с паспортами Украины.С каких делов граждан Украины должны обучать на венгерском,румынском за счет бюджета Украины?Хотят изучать другие языки кроме украинского и не устраивает уровень школьной программы-есть репетиторы и платные курсы.
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А как у Пети тянули время и не хотели подписывать!!
Но, боязнь недовольствия 85% граждан Украины, победила!
Чем больше украинского будет в Украине, тем меньше будут воевать наши дети и внуки с соседними государствами!!!
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Не правда. Головою ВР закон підписаний 19.09. "Петя" мотилявся по США і Канаді. Третє речення правильне.
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теперь понятно, что в средне-долгосрочной перспективе, венгры планировали раскачать закарпатье сначала на автономию, затем - независимость, а на финише, присоединение к венгрии. и эти ублюдки хотят, чтобы мы им в этом помогали, ну не охренели ли они?
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Венгрия вообще паскудная страна и ближайшие их родственники это мокши из-за поребрика. Во время ВМВ эти гитлеровские подстилки зверствовали на территории Украины больше всех, хотя повода у них не было. Кстати итальянцы были самыми миролюбивыми среди всей фашистской своры.
Зря киевские князья пропустили эту мокшань через Русь и разрешили заселить Европу. В "благодарность" эти мокши-угры уничтожили славянское государство Моравию.
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Ага зеркальные меры говорите?Как быстро страны европейские врагами становятся? Вопрос венгры у нас на заработках есть?Может и с поляками посремся?Да так посремся , чтобы все кто там на зароботках назад приехали ,да?Интересно куда все кто приедут попрут?Отблагодарят кого?Перед тем как кому-то угрожать , нужно иметь чем ответить.Не стоит у винторогих опыт перенимать.
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Конечно есть правда в твоих словах, но и стелиться не стоит, иначе ноги вытрут без поправок на европейскую толерастию.
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Мы сами виноваты в своих бедах.Была бы нормальная национальная политика.Вопрос отпал бы сам собой.Есть масса более эффективных мер. А так как , что то дать так все друзья. А тут вдруг ведро помоев полилось , и пособники гитлера и тд. Вата чистой воды , правильно Кузьма говорил , Вышивата. В вышиванка и с шансоном на рингтоне.
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Нормальная национальная политика это что (?)террористический закон кидалова - колисниченка?
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Не стоит здесь писать имена этих шакалов.Я имел в виду уровень жизни и рабочие места.Знаешь язык все дороги открыты , везде тебе открыты двери.
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Да если бы ведро с помоями. Здесь целенаправленная политика конечной целью которой зеленые человечки и "мирный референдум" о независимости с последующей утратой независимости по причине присоединения к другой стране. Проходили уже, в курсе. Вата чистой воды говоришь...? Не спорю, чистейшей, тем кому до сих пор не понятно.
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Скільки в Угорщині державних українських шкіл?
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Не ожидал вообще от наших ответа, яйца наконец-то выросли чи шо?
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_Taras Mysak "Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: - Не кожен мадяр винен в тому, що він мадяр..."

( Пригоди бравого вояка Швейка)
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- Як то не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурниці говориш.
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***
Австрия, наши дни.
В пивную входит старый - престарый дедуган.
Берёт пиво, смотрит на телевизор, где идёт футбол
- Какой счёт?
- 2:1
- А кто играет?
- Австрия-Венгрия.
- Ага.. Ага!. А с кем играют-то?
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Учился я когда то при совке в военном училище,и был у нас спец фак иностранцев где кроме прочих 7 стран учились венгры. Они были самыми гнилыми из всех А самыми веселыми пацанами -кубинцы
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Шановне товариство, а як угорською буде ідть на йух?
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Был в Берегово в начале лета. Большинство населения прекрасно говорит на венгерском, украинском и русском языках. Но попадаются экземпляры, понимающие только венгерский.
Спрашивал одного, как ехать на Солотвино? Не понимает! Мне что, в моей стране учить венгерский, или все-таки заставить этих немногих протрезветь?
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Будем блокировать сближение Венгрии и ЕС ?

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Венгрия без Германии и Франции и пукнуть не сможет, так что все ее блокировки просто смешны.
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Цікаво скільки шкіл на українській мові навчання в Угорщині?. Мабуть жодної. І до чого весь цей цирк.
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Ну хоть кто-то из наших политиков имеет яйца. Все, надо записать до следующих выборов Арьев,
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угорщина відчуває загрозу від економічно-військово-політичного потенціалу України. Вони розуміють що рано си піздно підпадуть під вплив України і тому бісяться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании
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