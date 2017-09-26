 Если РФ захочет "окопаться" и создать еще одну Абхазию на Донбассе, то ей это будет дорого стоить, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире Голос Америки спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Россия потеряла влияние в Украине, в то время как западная поддержка Киева возросла наряду с санкциями против Москвы.
"Таким образом, по всем этим причинам затраты растут. Даже финансовые издержки для поддержания Донбасса, и в Кремле ничего не получают взамен. Таким образом, это, по крайней мере, открывает дверь для размышлений: возможно Россия хотела бы попробовать что-то другое", - отметил Волкер.
"В конечном счете, я думаю, что это действительно сводится к принятию решений в России", - добавил он.
"Действительно ли они хотят разрешить кризис в Украине, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность Украины, или нет? Если они захотят "окопаться" и создать еще одну Абхазию, они могут это сделать, но это очень дорогостоящее предложение для России".
В 2015 году в Минске было подписано мирное соглашение между Россией, Украиной, Германией и Францией. Оно не было успешным, поскольку Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что они не следуют плану.
"Проблема с Минским соглашением заключается в том, что он стал замкнутым кругом, который никуда не годится", - сказал Волкер.
"Россияне говорят "нет", Украине нужно сделать политические шаги". Украина говорит, что она не может этого сделать, поскольку не может даже получить доступ к территории. И как же мы можем пойти в Верховную Раду и проголосовать, если за три года ничего не было сделано для прекращения огня". Курт Волкер считает, что роль США заключается в том, чтобы Минск заработал.
"Если мы сможем выйти на более высокий стратегический уровень принятия решений с Россией и, честно говоря, с нашими европейскими партнерами и с Украиной, то, имея политическую волю, Минск станет прекрасным средством для имплементации" - сказал он.
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В России готовится законопроект ограничивающий банкирам выезд за границу Песец близок - крыс пристёгивают к палубе http://uc.od.ua/columns/1533/1196937 …
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Виктор Трегубов
У новостей о будущем Донбасса есть удивительное свойство. По ним можно изучать предвзятость мышления и зависимость восприятия человека от предварительных установок. Какие бы вести не прилетали оттуда - одни люди всегда увидят в них победу Украины, другие - хитрый план Путина и беду на наши головы. Даже если завтра россияне оттуда полностью уйдут, выдернув из рук местных бабуинов ранее выданное оружие и ласково пнув по яйцам на прощание - десять-двадцать экспертов выступит с заявлением, что Кремль просто «обработал» Донбасс достаточно, чтобы возврат его под контроль Украины был бы губителен для неньки.
Так же трактовали Минские соглашения. Одни - как гибель Украины, подписанную предателями в исполнительной власти. Другие - как хитрый способ вовремя купировать российскую агрессию и заставить время работать на Украину. Так же трактовали возможность амнистии боевиков - одни как возможность разоружить врага без боя, другие - как предательство.
Развлечение дня нынешнего - выяснение содержания зрады и перемоги в диалоге об отправке на Донбасс миротворческой миссии ООН. Диапазон версий - от…
(произносить голосом абстрактного Пономаря, от которого расцветают цветы и набухают дамские перси)
- Украина продавила собственную повестку! Теперь миротворцы станут на украинско-российской границе и пресекут поток вооружений и наёмников, а мы за их спинами отвоюем Донбасс!
…и до
(читать голосом собирательного Касьянова, от которого киснет молоко и пропадает джентльменская эрекция)
- Путин использовал украинское предложение миротворцев, чтобы ввести россиян под видом голубых касок!
(варианты «миротворцы всё равно не сдержат вторжение» или «миротворцы зафиксируют конфликт в приднестровском состоянии»)
Все эти споры чрезвычайно интересны для психолога, социального философа и прочих специалистов по человеческому поведению и содержимому людских голов.
На самом деле на все эти вопросы ответ один (орать голосом конкретного Швеца): ПРОЦЕДУРУ МНЕ, *****, ПОКАЖИТЕ!
В процедуре, родимой, вся суть. Не в абстрактных путях разруливания конфликта, и даже не в том, что в документах написано, а в том, как будет каждый отдельный путь воплощаться на практике. КАЖДОЕ документальное разрешение этого участка российско-украинской войны может быть как украинской, так и российской победой - смотря как выкрутить его реализацию. Те же Минские можно было реализовать:«по-кремлёвски» (выборы, легализация боевиков, потом вывод войск и передача границы. Возможно. Когда-нибудь),«по-киевски» (вывод войск, перекрытие границы, потом выборы. Возможно. Когда-нибудь),никак, то есть как сейчас - зафиксировав статус-кво до тех пор, пока одной из сторон не станет не до этого.
Про-це-ду-ра.
Миротворцы ООН? Зрада? Перемога?
Ни то, ни другое. И рано даже начинать об этом заикаться. Объём миротворческой миссии - пара десятков или пара тысяч? Состав миротворческой миссии - европейцы, китайцы, латиноамериканцы, беларусы? Размещение миротворческой миссии - линия разграничения, украино-российская граница? Мандат миротворческой миссии - права, обязанности? Сроки? Финансирование? Логистика? Согласование с бибизянами?
В каждом из этих вопросов может крыться смерть Кащеева для любой из сторон. Только когда на руках будет готовый документ - тогда можно будет с уверенностью рассказать, кого в этой игре слили. Все предварительные гадания о конечной судьбе конфликта, исходя только из базового, рамочного обсуждения введения миротворцев, говорят исключительно о чистоплотности доморощенных весталок.
Нудный ты, Трегубов, скажете вы. Кайфоломщик ты, Трегубов. Это Интернет, он чтобы ругаться. Что ж, из новости о миротворцах вообще ничего не следует?
Следует. Но извините, по этому абзацу проходит водораздел объективного и субъективного в этой статье. Не взыщите, ниже будет личное мнение.
Мне кажется, Кремль начинает потихоньку отползать.
Пока что на это указывают косвенные признаки. Во-первых, вы все знаете о выпадании «гуманитарной помощи страдающим республикам» из проекта российского бюджета на следующий год. Во-вторых, внезапный отъезд из тамошних вивариев ключевых пропагандистов, включая Прилепина и Филипса. В-третьих, сам факт того, что Путин - именно Путин - лично озвучил тему миротворцев. Вообще-то в РФ обычно «включение задней» в рамках обычных для него затягиваний процессов делегируется другим фигурам. То, что озвучил Путин, есть открытой внешней (и внутренней) повесткой. Публичной офертой. То, что он сам начал предлагать то, что изначально предлагала Украина (причем устами Турчинова, да и то скорее в режиме wishful thinking), дает повод задуматься о серьёзности намерений.
Может ли это быть Хитрым Планом, свойственным кочевым ордам отступлением для завлечения противника? Да, может. Но пока ничто не это не указывает.
Вовне и внутри РФ нарастает напряжение. Это - следствие множества «тактически блестящих» решений, за которыми не стояла стратегия, включая крымскую, донбасскую и сирийскую авантюры, а также любовно-мичуринское взращивание у себя дома слишком уж отмороженных патриотических активистов. Логичный шаг - отбросить один из хвостов многозадого Горыныча. Самый очевидный - Донбасс. Который не приносит никаких дивидендов (Украина устояла, патриотическая мобилизация электората завершена), но заставляет платить по счетам (и это не только финансирование местных террористов, но и раскручивание темы российского имперского патриотизма, которая внезапно начала давать осложнения уже на родине). Разумеется, сделать это надо красиво.
Миротворцы - и вообще передача чемодана без ручки международным организациям - один из немногих способов выйти из конфликта, сохранив лицо. Возможно, единственный. Во всяком случае, автору этих строк другие в голову не приходят.
И пусть само предложение - без прописанной процедуры - ничего не означает, оно показывает: изменились намерения россиян. В войне на истощение Кремль первым сделал шаг назад - чего тамошние обитатели, в силу дворовой психологии, обычно избегают. Это даёт почву для осторожного оптимизма. Всё ещё может измениться двести раз - как чёрным лебедем, так и просто альтернативным прочтением одной-двух строчек в договоренностях.
Но пока медведь отшатнулся.
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Нехай окопуюця
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На одном из тв каналов,гл.военный прокурор матиос заявил,что у нас гражданская война и нужны мирные переговоры и перемирие.......мыжеоднилюди.(на обозревателе).
10 тыс.погибших не в счет......в этих с дамбаца будут ведь амнистировать.
тваРРи.
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