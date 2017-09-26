 "Это шантаж. Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка", - Сюмар о скандальном заявлении Венгрии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Украина не станет членом ЕС пока не станет сильной. А мы только учимся защищать свои интересы больше, чем заигрывать с кем-то. Заигрывания с восточным соседом привели к войне. И этот опыт мы обязаны учесть. Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка. Потому что, откровенно говоря, украинские дипломаты должны были бы активнее отстаивать права украинцев в Венгрии, и обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучение украинского в дальнейшем, включительно с вузами", - отметила депутат.
"Мы это гарантируем венграм на практике, выполняя все свои международные обязательства. А они нам нет. Ведь на самом деле Орбан националист, который хочет, чтобы значительные территории на западе Украины были намного более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений", - заявляет Сюмар.
Напомним,
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собакавный педер-ст
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