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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (464) закон (2397) образование (1665) язык (3543) Сюмар (261)

 "Это шантаж. Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка", - Сюмар о скандальном заявлении Венгрии

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар называет шантажом заявление МИД Венгрии относительно закона "Об образовании", который подписал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

Это шантаж. Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка, - Сюмар о скандальном заявлении Венгрии 01

"Украина не станет членом ЕС пока не станет сильной. А мы только учимся защищать свои интересы больше, чем заигрывать с кем-то. Заигрывания с восточным соседом привели к войне. И этот опыт мы обязаны учесть. Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка. Потому что, откровенно говоря, украинские дипломаты должны были бы активнее отстаивать права украинцев в Венгрии, и обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучение украинского в дальнейшем, включительно с вузами", - отметила депутат.

Смотрите также: МИД Венгрии о законе "Об образовании": "Украина может забыть об интеграции в Европу". ФОТО (обновлено)

"Мы это гарантируем венграм на практике, выполняя все свои международные обязательства. А они нам нет. Ведь на самом деле Орбан националист, который хочет, чтобы значительные территории на западе Украины были намного более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений", - заявляет Сюмар.

Напомним, Порошенко подписал Закон Украины "Об образовании". После этого МИД Венгрии заявил, что Украина может забыть об интеграции в Европу.
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вот что бабло кацапское "животворяцее" творит.. 10млн-ая Мадьярщина объявила 42млн-ой Украине лингво/войну..
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мадяр за бабки сам себя отымеет, а не то что соседям пакости сделает.
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Медведчука младший партн'р по секасу...

собакавный педер-ст
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Правильно. Націоналіст (не плутати з нацистом, імперіалістом і шовіністом) - це той, хто любить свою Батьківщину і свій народ НА СВОЇЙ, Богом даній землі, а не той, хто ненавидить ВСЕ ЧУЖЕ поза своїм хазяйством. Угорці - угри - складова ланка групи угро-фінських племен, до якої належать і кацапи. А ще зрозуміліше (спрощено) - угри, це кацапи, які мігрували в Європу (через територію Київської Русі). А "кацап кацапа відіт іздалєка". Ось такі справи.
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Ну чого - російський? Угро-фінський. Угро-фіни - група народів, що мають споріднені мовні риси(фіно-угорські мови уральської мовної родини) і заселяли в основному територію нинішньої кацапії. Складається з двох груп - фінської і угорської, що в свою чергу поділяються на підгрупи: фінська - прибалтійсько-фінська, саамська, волзько-фінська (мордва, ерзя, мокша, каратаї), пермська (удмурти, комі-зиряни, комі-перм'яки, бесерм'яни) ; угорська - дунайська, вона ж -мігрантська ( угорці, секеї,чанґо, мадьяраби, яси) та обська, вона ж на своїх історичних землях ( ханти, мансі). Отак то!.
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если украина станет членом ес то им не дадут воровать, зачем им в ес?
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воу-воу парниша, ты так не торопись... Пойди посмотри 112 или 24 канал, может интер... всё пройдёт и не будет таких конфликтных вопросов возникать.
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Так отработайте украинские заявления и действия. А иначе вам даром платят.
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Ты работаешь когда-нибудь вообще или круглые сутки комменты пишешь?
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Командовать нами и указывать подкацапник орбан не будет
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Еси мегерам не ндравицца Панония ане могут атправицца у мастосрань мегерасрань мудянь к мардовским родычам.
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Хоть кто то с яйцами оказался в правительстве Украины - министр образования и сейчас Сюмар.. На удивление обе женщины.... Где там гетманы с булавами... ?
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Политическую проститутку назвали националистом и ей стало лестно
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Цензор , исправьте ошибку . Должно быть так , чтобы не искажать смысл : "украинские дипломаты должны были бы активнее отстаивать права украинцев в Венгрии : и обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучения украинского в дальнейшем, включительно с ВУЗами"Источник:https://censor.net.ua/n456919
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назло мадьярам выучу вьетнамский, ведь вьетнамцев гораздо больше живёт в Украине))
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Могли бы подождать с этим законом. Зачесалось у них. А реально полезных реформ хрен дождешься.
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а не пошли бы эти мадьяры на хутор бабочек ловить? от них за три года кроме головной боли помощи никакой. тоже видимо фантомные имперские боли как и в рашке.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о намерении участвовать в парламентских выборах 2018 года. В случае «Вихрь» 2
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Сюмар мне напоминает Герман из партии регионов.Обратите внимание на её внешность,растёт с каждым годом пребывания в кресле депутата.Она учиться,а мы мучится продолжаем.
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Да перестаньте чушь нести. хуйло тут совсем не причём, вы просто рефлекторно валите на Хуйла, но при этом не в курсе ситуации. А ситуация такая, Венгрия жуткие сепары похуже кацапов, Венгрия направо налево раздаёт свои паспорта в западной Украине, Венгрия по какой то причине считает что это их земля, и её нужно вернуть. Эти мрази спят и видят как отхапать от Украины кусок. И Хуйло тут не причём, они сами Хуйлу ещё фору дадут. Просто они совсем маленькие, и у них нет никаких ресурсов, ато поверьте была бы там уже давно очередная венгерская народная республика. Тоже самое касаеца и поляков.
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не неси чушь..если террорист оккупант Украины ,куйло кремлевское оттяпал часть Украины....то его же подельник в Европе , венгерский подкуйловник тоже слюнки пускает...себе подобные твари всегда собираются в одну и ту же компаниююю
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Кацапи забули як мадяри у 1956 вішали руссіше зольдатів за яйка на ліхтарях? Що трапилося?
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В Дании нет ни одной русскоязычной школы . Русский язык учат только по субботам и только в русском культурном центре и за это родители платят со своего кармана. Так почему Украине не взять пример с Дании? Почему венгры не могут учить венгерский язык по субботам и за это ещё заплатить ?
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Гибридная с рашкой, холодная с Венгрией.
С кем дальше?
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Уже власти и так прозевали венгерскую оккупацию. Берегово, Виноградов - не скажешь, что это Украина, все на мадьярском и попробуй скажи что-то на чисто украинском, посмотрят, как что-то подарили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это шантаж. Если Орбан объявляет нам холодную войну - это его выбор и ошибка", - Сюмар о скандальном заявлении Венгрии
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