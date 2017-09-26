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 Политика Украины
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Все про:интернет (1525) киберпреступление (373) хакер (684) киберполиция (84) кибербезопасность (211) Демедюк (4)

 Ежедневно в Украине фиксируется несколько киберинцидентов. Вредоносное ПО присылается со всего мира, - глава департамента киберполиции

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Киберполиция в Украине фиксирует по несколько киберинцидентов в день, сообщил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

"Ежедневно мы фиксируем по несколько киберинцидентов, однако это не означает, что идут целенаправленные угрозы для граждан. Вредоносное программное обеспечение (ПО) присылается со всего мира", - сказал он во вторник после пресс-конференции, на которой была представлена система экстренного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency Notification System (ENS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Начальник департамента отметил, что в активной фазе проходит работа над созданием системы общего оповещения населения и положительный пример работы ENS может послужить очередным толчком в переговорах с операторами.

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"Идут переговоры с операторами, чтобы эта система (общего оповещения населения. - Ред.) стала общедоступной на государственном уровне… На этом этапе все зависит от операторов, так как речь идет об использовании их ресурсов", - подчеркнул он.
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"Ежедневно в Украине фиксируется несколько киберинцидентов. Вредоносное ПО присылается со всего мира, -давайте локально из какой страны. Может из россии?
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Кіберполіція - це повний провал! Потрібно ліквідовувати цей орган і створювати інший, бо в такому вигляді кіберполіція не здатна зупинити навіть тупе розсилання вірусів через Медок! Власники та персонал Медок арештовані? Вони вже засуджені на довічне за мільярдні збитки українським та світовим компаніям? Де кримінальні справи? Де вироки судів? Де арешти керівників податкової, які примушували підприємців переходити на Медок? Де правоохоронна діяльність Кіберполіції? Ну добре, як спеціалісти з кібер-безпеки ці поліціянти повні лохи, але ж по вже розслідуваним фактам розповсюдження вірусу, який наніс мільярдні збитки - де провадження та судові вироки?
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А чому питання до мене? Це не моя відповідальність. Є Аваков і вам до нього.
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Як Вам можуть сказати з якої країни що надсилається, якщо вони нічого нездатні промоніторити?
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Вони не тільки в технічному плані повністю нікчемні, вони і в процесуальному плані повні нулі! Є доведений факт вірусної атаки - Медок, але кіберполіція повністю бездіяльна! Жодного вироку по цій справі, жодних арештів!
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Все вони здатні. Мені це відомо. Але якщо не можете підтвердити, то не брешіть.
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откуда прислали-то дело третье...тут важно,кто разработал и распространил
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відкрию для кіберполції страшенну таємницю- для інтернету ті явища цілком природні і та кількість що вони кажуть- не вище середньої по світу
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Лучче через Андрюшу(Андроид) - не намотаешь...
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Переведу на зрозумілу мову - щодня в Україні антивіруси сповіщають про те що знайшли небажане ПО. Часто файли прикріплені до листів які відсилаються з серверів по всьому світі.
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Завтра СЭС расскажет о миллиардах страшных вирусов, в оправдание своего существования
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где это общее оповещение - вся страна уже знает, а во Львове дальше рыбу жрут. А если будет вражеская диверсия?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕжедневно в Украине фиксируется несколько киберинцидентов. Вредоносное ПО присылается со всего мира, - глава департамента киберполиции
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