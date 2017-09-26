 Ежедневно в Украине фиксируется несколько киберинцидентов. Вредоносное ПО присылается со всего мира, - глава департамента киберполиции

"Ежедневно мы фиксируем по несколько киберинцидентов, однако это не означает, что идут целенаправленные угрозы для граждан. Вредоносное программное обеспечение (ПО) присылается со всего мира", - сказал он во вторник после пресс-конференции, на которой была представлена система экстренного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency Notification System (ENS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Начальник департамента отметил, что в активной фазе проходит работа над созданием системы общего оповещения населения и положительный пример работы ENS может послужить очередным толчком в переговорах с операторами.
"Идут переговоры с операторами, чтобы эта система (общего оповещения населения. - Ред.) стала общедоступной на государственном уровне… На этом этапе все зависит от операторов, так как речь идет об использовании их ресурсов", - подчеркнул он.
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