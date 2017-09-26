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 Политика Украины
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 Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков. ФОТОрепортаж

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрьом и атташе по вопросам обороны Посольства Швеция в Украине подполковник Петер Лиден посетили район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что главной целью этой рабочей поездки стало ознакомление шведских дипломатов с текущей ситуацией на Востоке Украины.

"В рамках визита высокопоставленные гости имели возможность пообщаться с военнослужащими одного из военных соединений, личный состав которого сейчас выполняет боевые задачи в зоне АТО. Также офицеры гражданско-военного сотрудничества проинформировали иностранных дипломатов о сложной и опасной экологической ситуации, сложившейся вокруг резервуара с химическими отходами Торецкого фенольного завода. Ведь в случае прорыва дамбы ядовитые химикаты могут попасть в реку Северский Донец, которая является главным источником питьевой воды для большинства жителей региона. Однако обстрелы и отсутствие гарантий с стороны боевиков по соблюдению режима тишины при работе ремонтных бригад делают невозможными проведение надлежащих инженерных мероприятий по укреплению дамбы", - сказано в сообщении.

Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков 01

Как отметил Мартин Хагстрьом, посольство Королевства Швеция внимательно следит за развитием событий и ситуацией на Донбассе. Также он подчеркнул, что проблема разрушения дамбы может иметь катастрофические экологические последствия, поэтому необходимо срочно искать конкретные пути решения и выхода из этой сложной ситуации. Господин Посол отметил, что после того, как он лично услышал об этой насущной проблеме, он обязательно проинформирует по дипломатическим каналам соответствующие гуманитарные и оборонные организации, которые сейчас занимаются ситуацией на Востоке Украины, с целью содействия решению этого вопроса.

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Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков 02

В свою очередь атташе по вопросам обороны Посольства Швеция в Украине подполковник Петер Лиден отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась на востоке Украины, тщательно анализируется и изучается. Это делается с целью определения путей дальнейшей помощи Вооруженным Силам Украины. И как один из вариантов будет рассматриваться вопрос привлечения шведских инструкторов для обучения и тренировки украинских военных медиков.

Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков 03

Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков 04

Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков 05
Фото: пресс-центр АТО/Facebook

Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков 06
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,если бы они не ели людей,их бы съели солдаты НАТО
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Помогать Украине стало модным и престижным - только недоразвитым йобикам и кацапам этого не понять .
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У Пети сегодня днюха и топик совсем не ракскрыт
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Не учите нас жить, а лучше помогите материально, кретины!
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Думаю що наші медики самі вже можуть їх повчити, бо діють в умовах реальної війни.
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Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков - Цензор.НЕТ 6786В МИД РФ заявили, что поставки США оружия в Украину обострят ситуацию....,а поставки элементов ядерного оружия в КНДР не обострят ситуацию?
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Спасибо вам соседи ! Я знаю , у Вас сухой закон , приезжайте в гости в Копенгаген , пиво за мной ! А ещё у Вас супер красивые принцессы Виктория и Магдалена , и вообще шведки как и все скандинавки очень красивые.
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я вас умоляю: весь мир предлагает помощь, только в рамках совместных учений. Реальная польза в чем, кроме всеобщего негодования?
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С Копенгагена в шведский город Мальмё под морем строят метро . Вот что такое , когда тебе Бог дал хорошего соседа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШвеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков. ФОТОрепортаж
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