 Швеция планирует оказать помощь ВСУ. Одни из вариантов - обучение и тренировка украинских военных медиков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что главной целью этой рабочей поездки стало ознакомление шведских дипломатов с текущей ситуацией на Востоке Украины.
"В рамках визита высокопоставленные гости имели возможность пообщаться с военнослужащими одного из военных соединений, личный состав которого сейчас выполняет боевые задачи в зоне АТО. Также офицеры гражданско-военного сотрудничества проинформировали иностранных дипломатов о сложной и опасной экологической ситуации, сложившейся вокруг резервуара с химическими отходами Торецкого фенольного завода. Ведь в случае прорыва дамбы ядовитые химикаты могут попасть в реку Северский Донец, которая является главным источником питьевой воды для большинства жителей региона. Однако обстрелы и отсутствие гарантий с стороны боевиков по соблюдению режима тишины при работе ремонтных бригад делают невозможными проведение надлежащих инженерных мероприятий по укреплению дамбы", - сказано в сообщении.
Как отметил Мартин Хагстрьом, посольство Королевства Швеция внимательно следит за развитием событий и ситуацией на Донбассе. Также он подчеркнул, что проблема разрушения дамбы может иметь катастрофические экологические последствия, поэтому необходимо срочно искать конкретные пути решения и выхода из этой сложной ситуации. Господин Посол отметил, что после того, как он лично услышал об этой насущной проблеме, он обязательно проинформирует по дипломатическим каналам соответствующие гуманитарные и оборонные организации, которые сейчас занимаются ситуацией на Востоке Украины, с целью содействия решению этого вопроса.
В свою очередь атташе по вопросам обороны Посольства Швеция в Украине подполковник Петер Лиден отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась на востоке Украины, тщательно анализируется и изучается. Это делается с целью определения путей дальнейшей помощи Вооруженным Силам Украины. И как один из вариантов будет рассматриваться вопрос привлечения шведских инструкторов для обучения и тренировки украинских военных медиков.
Фото: пресс-центр АТО/Facebook
328 11
Материалы по теме: Помощь Украине
Спасатели Киева и области получили пожарное оборудование от коллег из Канады. ФОТОрепортаж(21)
Спецназ Госпогранслужбы получил от посольства США 30 монокуляров стоимостью 150 тыс. долл.. ФОТО(28)
Еврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой(12)
Германия предоставит ЮНИСЕФ 1,5 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе, – посольство(18)
Поліція Швеції затримала двох громадян Росії, які в стані алкогольного сп'яніння посадили судно на мілину(0)
Мэттис во время визита привез оборонное оборудование для ВСУ, - Волкер(106)
14 августа начнется гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов на Донетчине, - Минобороны. ФОТО(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить