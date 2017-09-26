 Минимум 30 из 120 кандидатов в Верховный суд не должны там работать из-за несоответствия критериям доброчестности, - адвокат Маселко

"Среди 120 победителей конкурса в Верховный суд, за которых теперь могут голосовать члены Высшего совета правосудия, каждый четвертый является с таким называемым "вето" или выводом Общественного совета доброчестности, что они точно не соответствуют критериям доброчестности или профессиональной этики", - сказал на брифинге во вторник в Киеве представитель ОСД Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что среди этих победителей конкурса судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Вячеслав Наставный и Сергей Слынько, рассматривавшие весной 2013 года дело о привлечении к уголовной ответственности нынешнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которое было оценено как политическое преследование.
Еще одним примером является судья Одесского апелляционного административного суда Александр Золотников, который во время Майдана своим решением запретил мирные собрания во всей центральной части Одессы. Р.Маселко также указал, что ряд судей не могут пояснить происхождение недвижимого и движимого имущества, которым они владеют или пользуются.
Это "тридцатка недоброчестных", как мы их называем, не имеет права быть в новом Верховном суде, и мы продолжаем настаивать, что их попадание в Верховный суд убьет доверие к новому, но не обновленному Верховному суду", - подчеркнул представитель ОСД.
Сокоординатор Общественного совета доброчестности Виталий Титыч отметил, что по состоянию на сегодня деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, которая проводила конкурса, и ВСП вызывает обоснованные сомнения относительно последствий этого процесса и можно ли его вообще называть конкурсом.
"Мы ожидаем, что ВСП понимает, в каких общественно-политических условиях работает, и примет все меры, чтобы после выхода из совещательной комнаты не удивить в плохом смысле этого слова общество", - указал он.
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Давайте сократим штат (увеличить всегда успеем) и наберём по 12 нормальных (по которым нет вопросов, особенно по из добропорядочности) в каждый кассационный суд.
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Администрация Президента - главный бизнес-центр страны во главе с главным бизнесменом страны.
Верховна Рада - очень мощный и беспринципный бизнес-центр.
Кабмин - влиятельный беспринципный бизнес-центр.
Нацбанк - ведущий финансовый бизнес-центр страны.
НКРЭКУ - главный бизнес-центр энергетического и коммунального "рынка" страны.
Местные советы - главные бизнес-центры городов.
Прокуратура, суд, СБУ, полиция - влиятельнейшие "отраслевые" бизнес-центры.
Все они пришли ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ и ДЕЛАТЬ БИЗНЕС!
Как вы думаете - кто за все это заплатит?!
Алексей Кучеренко
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вот такая она, рехворма от пэти барыженка.
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- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами.
А должен быть - зрячий мужик с топором.
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