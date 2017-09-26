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Все про:Киев (18256) ГФС (3275)

 Налоговики Киевщины не допустили незаконного возмещения из бюджета более 18,2 миллионов гривен НДС

Сотрудники налоговой милиции города Киева предотвратили завладение государственными средствами в особо крупных размерах.

В ходе проверки было установлено, что служебные лица одного из киевских предприятий, занимающегося неспециализированной оптовой торговлей, безосновательно завысили сумму бюджетного возмещения НДС за май 2017 года на сумму более 18,2 млн грн, и таким образом совершили покушение на незаконное завладение государственными средствами в особо крупных размерах, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В ЕРДР внесено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины, следственные действия продолжаются.
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