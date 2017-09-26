 С помощью Украины европейские компании преодолевают эмбарго на поставку оружия в Африку и на Ближний Восток, - расследование OCCRP

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Проект по изобличению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.
"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власти и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия происходят из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье.
Например, по данным проекта, военный транспорт стоимостью $4,1 миллиона был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин из всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.
"Это как "отмывание" грязных денег, проходящих через серию счетов - транспортные средства были "отмыты", чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначение", - говорится в докладе.
В документах, которые оказались в распоряжении OCCRP, речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику, а также связанной с ней британской компании S-Profit.
"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалять источники и заказчиков оружия из документов", - объясняют в OCCRP.
Аналитик Transparency International в Украине Артем Давыденко утверждает, что операции, выявленные в документах "Техимпекс", характерны для украинской "мутной" системы экспорта оружия.
"На практике вся система работает на выборочной основе - лишь несколько негосударственных компаний получают лицензии на импорт/экспорт военной продукции", - говорит он. "Отсутствие прозрачности в этих внутренних документах не позволяет понять, как именно все регулируется, и каким образом на это можно влиять".
Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.
В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.
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А вот к ОАЭ могут уже быть вопросы, если они перепродали оружие дальше.
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а потом пробил что он из себя представляет
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Ніххрена не зрозуміло.
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