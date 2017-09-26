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 С помощью Украины европейские компании преодолевают эмбарго на поставку оружия в Африку и на Ближний Восток, - расследование OCCRP

африка

Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток предприятия украинского оборонпрома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Проект по изобличению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.

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"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власти и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия происходят из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье.

Например, по данным проекта, военный транспорт стоимостью $4,1 миллиона был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин из всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

"Это как "отмывание" грязных денег, проходящих через серию счетов - транспортные средства были "отмыты", чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначение", - говорится в докладе.

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В документах, которые оказались в распоряжении OCCRP, речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику, а также связанной с ней британской компании S-Profit.

"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалять источники и заказчиков оружия из документов", - объясняют в OCCRP.

Аналитик Transparency International в Украине Артем Давыденко утверждает, что операции, выявленные в документах "Техимпекс", характерны для украинской "мутной" системы экспорта оружия.

"На практике вся система работает на выборочной основе - лишь несколько негосударственных компаний получают лицензии на импорт/экспорт военной продукции", - говорит он. "Отсутствие прозрачности в этих внутренних документах не позволяет понять, как именно все регулируется, и каким образом на это можно влиять".

Читайте также: Поставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International

Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.
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По ублюдку недоношеному Пашинскому тюрьма давно плачет .
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заказуха кацапская.. им тоже не нравится наша закон "Об образовании"
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Нет ничего. Если и поставляли то в ОАЭ. Которые союзник США.
А вот к ОАЭ могут уже быть вопросы, если они перепродали оружие дальше.
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нашел вот такой сайтик https://www.occrp.org/ru/home
а потом пробил что он из себя представляет

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КацаКрысы поставляют всякого военного гоффна в 80 стран мира,при дохлом совке ваще забили весь мир своим гоффном от Египта и Мозамбика Ефиопии Анголы до ЮАР КРЫСы позорные
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"Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток предприятия украинского оборонпрома."
Ніххрена не зрозуміло.
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советского образца, Карл! Советского, от европейских производителей, Карл!
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США КАНАДА ТУРЦИЯ ЧЕХИЯ ПОЛЬША ЛИТВА дадут оружие УКРАИНЕ а вот ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ ? ФРГ БОЛЬШОЙ ?
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"Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток" - ну так им и претензии. Или кишка тонка?
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Египет вполне легально купил французские МИСТРАЛИ Плешивого кремлёвского педофила почти за миллиард евров.и причём тут Украина?
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Рашка один из основных конкурентов Украины на рынке оружия. Проплаченное "исследование"
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Английская фирма однодневка купила в Украине оружие и перепродала его в Суаудувскую Аравию, которые в свою очередь перепродали его в Судан. При чем тут Украина, разбирайтесь со своими компаниями и предъявляйте претензии к саудитам. Разве концерн BMW виноват, что на его машинах рассекают рэкетиры

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС помощью Украины европейские компании преодолевают эмбарго на поставку оружия в Африку и на Ближний Восток, - расследование OCCRP
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