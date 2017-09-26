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 Работники лагеря "Виктория" пытались сами потушить пожар и позвонили на "101" через полчаса, - следствие

Работники одесского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" определенное время не вызывали спасателей, пытаясь потушить пожар собственными силами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах уголовного производства. В частности, в определении суда отмечено, что примерно в 23:00, а работники "Виктории" позвонили на "101" через полчаса.

"15.09.2017 г. примерно в 23 час. 00 мин. произошел пожар, после чего работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" пытались самостоятельно потушить пожар собственными силами. Около 23 ч. 30 мин. работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" сообщили в службу "101" о пожаре на территории детского лагеря", - сказано в документе.


Работники лагеря Виктория пытались сами потушить пожар и позвонили на 101 через полчаса, - следствие 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Детский лагерь "Виктория" должны были закрыть еще три месяца назад, - глава Одесской ОГА Степанов. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Ещё одно расследование (пока что журналистское) пожара:
http://pravdand.com/?p=16657
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Боялись повідомляти про ЧП, щоб директора не посадили, скорше за все директор дав наказ не дзвонити пожежним а тушити своїми силами. А тепер посадять ВСІХ за те що загинули діти!
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Ответственность должен нести чиновник , вплоть до мерии города - ВСЕХ уволить и пересажать в тюрьму .
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Вместо специальной древесины пропитанной огнеупорным составом здания построили из обычной сосны и проолифили.
А потом в эти бочки с бензином поселили детей.
А виновата воспитательница, не Труханов...
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То есть о детях никто не думал - пытались спасти имущество. Хотя при пожаре в первую очередь необходимо спасать людей.
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справедливости ради можно предположить, что некоторые дети уже были отрезаны огнем..
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Ну да, пацан 13 летний вынес 15 человек, где в это время были взрослые? Если бы не он - то жертв было намного больше.
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Я представляю сколько эти твари пиздят денег если даже на таком объекте (который чрезвычайно потенциально опасен, и был открыт самим презом и мером) спиздили все что можно.
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сами потушить пытались?
а сами вывести детей на воздух они не пытались?
разбудить-пересчитать и выводить-выносить... спасать самое дорогое!
получается что - и пожарники хреновые из них и воспитатели-руководители - ни какие!
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Там Труханов что-то мычал :"Я как отец и дедушка понимаю родителей..."
Сцуко, если б твои дети и внуки жили в этом лагере, то там ни копейки бы не украли!!!
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Предлагаю изменения в Конституцию:
ДЕЙСТВУЮЩИМ чиновникам и их семьям лечиться, отдыхать и ездить только в Украине и на Украинском!!!
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Но убийца - садовник. Пардон. Учительница...
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СОєвия, сегодня день варєнья вашего Пахана...
Пачаму нє візжім от васторга і вазбуждєнія, ась?
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Они никогда не задумывались почему у кирпичных детсадов от каждой комнаты снаружи здания установлены стационарные лестницы с перилами?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаботники лагеря "Виктория" пытались сами потушить пожар и позвонили на "101" через полчаса, - следствие
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