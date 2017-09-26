 Работники лагеря "Виктория" пытались сами потушить пожар и позвонили на "101" через полчаса, - следствие

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах уголовного производства. В частности, в определении суда отмечено, что примерно в 23:00, а работники "Виктории" позвонили на "101" через полчаса.
"15.09.2017 г. примерно в 23 час. 00 мин. произошел пожар, после чего работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" пытались самостоятельно потушить пожар собственными силами. Около 23 ч. 30 мин. работники городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" сообщили в службу "101" о пожаре на территории детского лагеря", - сказано в документе.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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А потом в эти бочки с бензином поселили детей.
А виновата воспитательница, не Труханов...
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а сами вывести детей на воздух они не пытались?
разбудить-пересчитать и выводить-выносить... спасать самое дорогое!
получается что - и пожарники хреновые из них и воспитатели-руководители - ни какие!
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Сцуко, если б твои дети и внуки жили в этом лагере, то там ни копейки бы не украли!!!
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ДЕЙСТВУЮЩИМ чиновникам и их семьям лечиться, отдыхать и ездить только в Украине и на Украинском!!!
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Пачаму нє візжім от васторга і вазбуждєнія, ась?
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