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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3511) миротворцы (486) ООН (2291) Путин (24267) США (13491) Донбасс (16185) Трамп (1402) Климпуш-Цинцадзе (191)

 Путин манипулирует, говоря о неприемлемости поставок США оружия в Украину параллельно с размещением миротворцев ООН, - Климпуш-Цинцадзе

климпуш-цинцадзе иванна

По словам Климпуш-Цинцадзе, оружие США сократит количество потерь среди украинских военных.

Россия пытается связать инициативу миротворцев ООН на Донбассе с неприемлемостью предоставления США оборонительного оружия Украине. Об этом заявила журналистам вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Мы видим, что есть попытки РФ, в частности Путина, непосредственно связать его инициативу миротворцев вроде с неприемлемостью предоставления оборонительного оружия Украине. Но я считаю это манипулятивным актом и попыткой давления именно на США, тогда, когда они приблизились к принятию этого решения. Думаю, это решение будет принято президентом Трампом и мы будем иметь возможность реально защитить своих солдат", - заявила вице-премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине

По словам Климпуш-Цинцадзе, оружие США сократит количество потерь среди украинских военных.

"Когда мы получили радары средней дальности, у нас уменьшились потери от огневых атак в два раза среди наших военных. Поэтому, если мы получим доступ к радарам дальнего действия, значит, что мы больше сможем защитить воинов, которые нас с вами защищают", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
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За годы талантливого правления Путин превратил Россию из зоны неуверенного земледелия в стабильную зону выращивания надежных овощей...
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Надо в вооружённых силах создать подразделение "физической и технологической защиты" миротворцев и иностранных участников международных военных учений и тренингов, для которого и закупать то, что называется "высокоточным", "дорогостоящим", "нелетальным" и "современным импортного производства".

Короче, чтобы усилить безопасность как ОБСЕшников, так и "голубых касок".
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россию можно сравнить со сцыкливым закомплексованным человеком - нападает на того кто слабее его .А как только в рыло получит в ответку так кричит так не честно .
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Будь-те любезны! Пожалуйста! Расскажите, если не трудно, от кого Россия получала ответку и кричала - "не честно"!
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климпуш-цинцадзе вантуз-цеце, зачем клянчить оружие где-то, было бы правильнее развивать собственную оборонную промышленность: размещение внутреннего оборонзаказа дало бы толчок военной науке и экономике, укрепило бы обороноспособность страны.
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Этот бандюк врет отмороженно и трусливо.Вот такое оно уродилось и если б тихо жило и тихо сдохло особых проблем не было б.Но оно вперлось во власть по большой ошибке некоторых манипуляторов и вот имеем такую головную боль
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хуйло - що еще сказать об этот рыбоглазом уеби...ще
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Олегу Басилашвили - одному из немногих на Казляндии, с кем можно общаться, сегодня 83 года исполнилось. Очень точно он о казляндцах однажды сказал:

"Но так же, как отравленный воздух отравляет людей, возбуждая болезни, так и уродливая и больная моральная атмосфера калечит души людей, иногда влияя даже на внешность". Очень точно подмечено! Вспомните любую руцкую рожу - без кирпича на нее смотреть тошно.
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Во первых вооружение не помогло Ираку во главе с Саддамом начать и выиграть войну у Ирана. Не помогло Саудам тратящим по 20 миллиардов долларов в год на их оружие выиграть войну в соседнем Йемене, украине явно не на 20 поставлять будут. Не помогло в Сирии и список длинный. Просто идёт заранее пояснение что если ваше оружие после вашего переворота будет стрелять в нашу сторону то точек где можно это делать в сторону цру и других очень много в том числе поддержать Чак Норриса в становлении Техаса независимым.
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ну вы просто должны здраво посмотреть на вещи всем кому помогали США оружием проиграли и теперь находятся так или иначе под влиянием России или её союзников. Ирак по сути под шиитским Ираном, король саудов впервые летит в Россию скоро, ждут когда мы им объявим дату. Турция согласилась на газовую трубу и наши ракетные комплексы. Грузия там уже засудили Саакашвили и хотят опять с нами торговать и бизвиз. осталось украине поставить вооружение что бы и тут был тот же результат.
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какие еще союзники, Вы бредите? Вьетнам, на войне с Америкой которого выросло поколение 60-х, сейчас великолепно живет в новом мире, а на Россию не смотрит.
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Corporate Consolidation: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Посмотрите вот это последнее шоу популярного американского человека. Как он говорит что правительство говорит что малый бизнес это основа государства а по факту 90% во всех сферах занимают 3-4 компании, 4 крупных банка, 4 авиаперевозчика и так далее. То есть малый бизнес там того и падение это началось в 70 годы и не останавливается.
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Единственная причина почему США стали независимыми это указ екатерины основать лигу государст которые игнорируют блокаду Англии портов США к которой присоединились швеция, голландия и так далее. Если США лишается поддержки континентальной Европы они сами себя там замордуют как во время революции.
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я Вас умоляю, японцы предъяв к США не имеют, а к России как раз да.
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так вот почему плотва не подвергается уголовному преследованию со стороны генпрокуратуры Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин манипулирует, говоря о неприемлемости поставок США оружия в Украину параллельно с размещением миротворцев ООН, - Климпуш-Цинцадзе
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