Россия пытается связать инициативу миротворцев ООН на Донбассе с неприемлемостью предоставления США оборонительного оружия Украине. Об этом заявила журналистам вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Мы видим, что есть попытки РФ, в частности Путина, непосредственно связать его инициативу миротворцев вроде с неприемлемостью предоставления оборонительного оружия Украине. Но я считаю это манипулятивным актом и попыткой давления именно на США, тогда, когда они приблизились к принятию этого решения. Думаю, это решение будет принято президентом Трампом и мы будем иметь возможность реально защитить своих солдат", - заявила вице-премьер-министр.
По словам Климпуш-Цинцадзе, оружие США сократит количество потерь среди украинских военных.
"Когда мы получили радары средней дальности, у нас уменьшились потери от огневых атак в два раза среди наших военных. Поэтому, если мы получим доступ к радарам дальнего действия, значит, что мы больше сможем защитить воинов, которые нас с вами защищают", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
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Короче, чтобы усилить безопасность как ОБСЕшников, так и "голубых касок".
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климпуш-цинцадзевантуз-цеце, зачем клянчить оружие где-то, было бы правильнее развивать собственную оборонную промышленность: размещение внутреннего оборонзаказа дало бы толчок военной науке и экономике, укрепило бы обороноспособность страны.
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"Но так же, как отравленный воздух отравляет людей, возбуждая болезни, так и уродливая и больная моральная атмосфера калечит души людей, иногда влияя даже на внешность". Очень точно подмечено! Вспомните любую руцкую рожу - без кирпича на нее смотреть тошно.
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Посмотрите вот это последнее шоу популярного американского человека. Как он говорит что правительство говорит что малый бизнес это основа государства а по факту 90% во всех сферах занимают 3-4 компании, 4 крупных банка, 4 авиаперевозчика и так далее. То есть малый бизнес там того и падение это началось в 70 годы и не останавливается.
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