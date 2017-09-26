 Киевский облсовет сфальсифицировал голосование по "кадровым решениям", - СБУ

Об этом свидетельствует имеющийся в распоряжении УП ответ СБУ на обращение председателя Киевской обладминистрации.
Сообщается, что за данное решение на заседании 5 сентября проголосовали 43 депутата из 44 присутствующих в зале.
По данным официального сайта облсовета, среди депутатов, которые поддержали указанное обращение, указан Иван Кудлай.
Однако, по данным СБУ, Кудлай не мог голосовать за решение, поскольку на момент заседания находился за пределами страны.
Согласно письму Госпогранслужбы, 27 августа он выбыл из аэропорта "Борисполь" в г.. Анталия (Турция) и вернулся в Украину 6 сентября.
"Вышеизложенное свидетельствует о фальсификации результатов голосования при принятии Киевским облсоветом решений от 5 сентября", - говорится в ответе СБУ.
Как известно, согласно регламенту Киевского облсовета, кворум насчитывает 43 депутата.
По словам главы регламентной комиссии облсовета Романа Тытыкало, он не помнит, был ли депутат Кудлай на заседании 5 сентября, но признает, что его карточка голосовала.
"Об этом письме СБУ знаю, регламентная комиссия не считает количество людей. Количество считается путем вставки карт в электронную систему. Кто там был, кто не был, я не знаю. Есть такое обращение к нашей комиссии, такой вопрос будем рассматривать", - сказал Тытыкало.
Он подчеркнул, что голосование за решение должно быть персональным.
"Поэтому сегодня мы будем проводить регламентную комиссию. Пригласили Кудлая, его спросим, действительно ли не было его, действительно ли он был за границей. Надо получить официальные ответы, и уже тогда определяться с дальнейшими решениями", - сказал Тытыкало.
Как известно, 5 сентября Киевский облсовет собрался на внеочередное заседание, на котором должны были рассматривать проект решения с требованием к президенту освободить от занимаемой должности председателя Киевской областной администрации Александра Горгана.
Причиной появления такого проекта решения депутаты назвали невыполнение бюджета области.
Позже облсовет проголосовал за обращение к президенту с просьбой принять кадровые решения по руководству КОГА в связи с невыполнением бюджета области, но без указания конкретных фамилий.
Председатель КОГА Александр Горган назвал такие действия депутатов "реакцией на его реформы и борьбу с коррупцией".
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