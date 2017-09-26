EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 За рубежом
  2378  76
Все про:Facebook (221) Россия (72414) Роскомнадзор (12)

 Facebook может быть заблокирован в РФ в 2018 году, - Роскомнадзор

facebook

Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", - сказал А.Жаров, отвечая на вопрос о сроках исполнения Facebook'ом соответствующего закона.

"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно", - подчеркнул А.Жаров.

Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", - пояснил А.Жаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook передаст в Конгресс данные о вмешательстве России в президентские выборы в США

Он рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало.

"У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", - уточнил А.Жаров.

Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных - середина 2018 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор разрешил СМИ использовать слова "мудак" и "мудило": Явление действительно встречается в природе. ДОКУМЕНТ

"Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента - сразу и проверим", - сказал А.Жаров.

Напомним, согласно закону, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории России.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Было бы отлично. Еще анонимайзеры пусть запретят под страхом уголовной статьи - сеть станет чище от кацапов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
эээээ, к восемнадцатому году и мирового гегемона, прародителя фейсбука может не быть
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
када в свинарнии блокнули майлру с контактом местные упоротые животные радостно хрюкали - смэрть ворогам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети

Всі перейдуть на однокласники і вк, які під щильним надзором в фсб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
как сказали на 112 анале - определённая группа людей , захватившая власть вооружённым путём,пытается навязать многомиллионной стране при помощи СМИ своё мнение как единственно правильное
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
про ето не в курсе но в мою пятиэтажку 2 мины положили. очень надеюсь, шо сделавший ето питарас давно сгнил в котлах
 показать весь комментарий
Ответить
 
да. под Макеевкой прикопали, чтоб собаки кости не растащили. а тебе лапши навешали, благо ухи, как у осла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а у нас даже дети малые очень быстро научились понимать откуда прилетело. и за эти знания с хероев УЖЕ сурово спросили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хватит уже про свою гнидявую Макакиевку плакаться.. Лучше триппер позалечивайте у бабей с хлебозавода.. А то вообще не понятно,как вы после того,как этих подстилок обдроченцы тягали - хлеб покупаете... Фу,мля....
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну,если вы в своей макакиевке это романтикой считаете)))))Триппер - романтика,а сифилис - катарсис?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а я-то думаю-гадаю, что это за караваны со значком "+ 200 +" на Ростов прут? оказывается - это спрошенных везут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даль, что эти мины не рванули - воздух был бы чище....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запретят обычной вате. Ольгинская троллятина так и будет вонять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и твиттер! твиттер! чтоб там кацапами и не воняло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не все сразу, а то не выдержат столько счастья, свалившегося к ним в пещеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Москва. Красная Площадь. Парад победы 9 мая

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем тянуть? Блокируйте уже завтра.
Мир вне расеи станет чище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорей бы и Ютуб там заблокировали. Ато Ютуб уже превратился в сплошную КГБистскую пропагандистскую организацию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже санкций не нужно - сами загонят себя на деревья. Браво! Примите мои поздравления от чистого сердца, маскалопитеки!

А сейчас взвойте и расскажите нам, что єто хорошо и на пользу. Ущербные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем выть? Просто напомним... У кого уже заблокировали ВКонтакте и Однокласники? В Украине? Я ничего не путаю? А закон, о котором упоминает Роскомнадзор, вроде запрещает хранить персональные данные россиян на зарубежных серверах. Так, что если Фейсбук выполнит требования, будет и дальше работать. Проблемы, как таковой нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насчет заблокированных Ок и ВК - это хорошо. Меньше грязи и вони из рассейских широт. А про исполнение закона о хранении данных ... Ну что ж, поживем - увидим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
касаби, подивиться у вікно - то не Цукерберг біжить "выполнить российский закон о локализации персональных данных"? аж бідний спотикається
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же мы? Скука и депрессия охватит наши ряды... Не, Цензор пускай остается разблокированным. Где-то ж должны вЯликие хвастаться своими "достижениями" нам на радость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но палятца на ра-два, а так да, стараютца мимикрировать )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но для тех, кто не ищет легких путей, это не преграда!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
касаби, а краснодарські людожери використовували ФБ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
єто просто праздник какойто. випускайте танцующего енота!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Коктебеле тоже блокада началась
Верхний - вебка за 18 сентября, нижний - за сегодня. Две большие разницы, однако: казляндцы даже зонты с пляжа свинтили . Хуле, не сезон же. А я,бывало, только в это время в Коктебель и заезжал.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
им все не так - вот когда камни с неба - во тогда)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ЧЁ ОНИ ЗА ГАЗ ПЛОТЯТ КАК МЫ?И БЕНЗИН ДОРОЖЕ ЧЕМ У НАС И Т.Д?
так интиресно крымские санатории украденные азировым,сашей-дантистом,парашеном и другими укробандитами окупанты конфисковали али как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Враг народа весь Народ,а тем более Фейс
чЛенин первым Декретом прекратил деятельность 5 000 газет и журналов на той дохлой РАБссии в 1917 году.Верной дорогой идёте таварыгчи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заблокуйте їм всьо і Тирнет забороніть. Нехай сидять у своєму Чебурнеті і прославляють хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты прав - оживились маЦкали и хрюкают, и хрюкают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уважаю роснепотребнадзор! Сперва лилшил худобу нормальной физической пищи, а сейчас и духовной начнет лишать. Мультики многие уже запретил, фильмы, книги, сайты. А сичас и Фейсбук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Назовите пожалуйста, какие мультики запрещены в России?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно вопрос? А у вас интернет есть? Если есть, то наберите в поисковой строке Роспотребнадзор и мультфильмы. Какие можно показывать после 11 вечера, какие не рекомендуются к трансляции по ТВ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашел на сайт Роскомнадзора. Ничего про мультики и запреты их не нашел. Есть ссылки на другие ресурсы. но о запрете речи нет, а только о рекомендациях. Не плодите пожалуйста фейки. или просто дайте ссылку. Буду вам благодарен. а то может я что-то с детьми нарушаю, а не знаю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ну погоди" - только после 11 вечера (асоциальное поведение Волка - курит); "Чипполино" - призывы к неповеновению, тоже после 11 вечера.
http://newsoboz.org/obshchestvo/v-rossii-chipollino-zapretili-delat-revolyutsiyu-i-svergat-27042014130800
http://www.aif.ru/culture/281071 - ну, погоди
Или первые 10 :
https://miridei.com/idei-dosuga/kakoi-film-posmotret/neveroyatno_eti_10_sovetskih_multfilmov_pod_zapretom/
 показать весь комментарий
Ответить
 
контрсанкции+импортозамещение=вконтакте с каменным веком :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот так хуйло с мордастым кимом соревнуются ,кто больше морду раздует !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как обойти блокировку и продолжить пользоваться любимыми соцсетями.

я вк ок ку-ку}}}ко ко ко}}}
 показать весь комментарий
Ответить
 
И не узнают кацарылые как над лентой георгиевкой издиваются
Facebook может быть заблокирован в РФ в 2018 году, - Роскомнадзор - Цензор.НЕТ 2617

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свиносамка ватная, местная красавица дыныры

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это та,что рассказывала,как за ней всушники по посадке бегали три часа,чтоб изнасиловать)) Сбылась мечта кончиты)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
эмм что-то не замечаю последовательности в этом законе... google play тоже собирает данные - запретить. О! Вован бегал перед Оливером Стоуном с айфоном - беда! А еще надо остановить всю сборку и производство современной бытовой техники в рашке - сейчас она( б.техника) практически вся идет с вай фай, а вдруг гос. деп следит сколько раз вован открывал холодильник за ночь.... или сколько раз стирал свои обосраные труселя. не порядок! Надо остановить весь этот беспредел срочно!
на доработку закон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дед рассказывал когда то.
строили по улице вновь приехавшим колхозникам дом всей улицей.К вечеру хозяйка плотникам столярам и прочим рабочим накрыла на стол,но скатерти не было.Накрыли газетами стол обеденный,а там на первых страницах были портреты Сралина Джугашвили.Через 2 дня вся семья из 7 человек исчезла из дярёвни.А в дом только что построенный заселили других Гастарбайтеров крестьянскаго Краснопузого движения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И зачем им мордокнига и прочее, у них и ок и вк есть и чебурашки хватит.
Ну и тайгафоны и эльбрусы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фейсбук, фейсбук...
Вот где писец подкрался незаметно...

Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников

Говорят, чтобы спасти часть активов, мудрый Абрамович поспешил развестись с женой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сколько цукерман перед кацапами не выеживался - все равно,итог плачевный... А ведь предлагали жиденышу офис в Киеве открыть...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook может быть заблокирован в РФ в 2018 году, - Роскомнадзор
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти