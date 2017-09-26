 Facebook может быть заблокирован в РФ в 2018 году, - Роскомнадзор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник.
"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", - сказал А.Жаров, отвечая на вопрос о сроках исполнения Facebook'ом соответствующего закона.
"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно", - подчеркнул А.Жаров.
Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.
"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", - пояснил А.Жаров.
Он рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало.
"У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", - уточнил А.Жаров.
Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных - середина 2018 года.
"Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента - сразу и проверим", - сказал А.Жаров.
Напомним, согласно закону, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории России.
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Всі перейдуть на однокласники і вк, які під щильним надзором в фсб.
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Мир вне расеи станет чище.
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А сейчас взвойте и расскажите нам, что єто хорошо и на пользу. Ущербные.
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Роскомнадзор заявил о блокировке Цензор.НЕТ - в Кремле переживают за кадыровских боевиков и федерализацию Сибири
но они все равно лезут и лезут!
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Верхний - вебка за 18 сентября, нижний - за сегодня. Две большие разницы, однако: казляндцы даже зонты с пляжа свинтили . Хуле, не сезон же. А я,бывало, только в это время в Коктебель и заезжал.
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так интиресно крымские санатории украденные азировым,сашей-дантистом,парашеном и другими укробандитами окупанты конфисковали али как?
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чЛенин первым Декретом прекратил деятельность 5 000 газет и журналов на той дохлой РАБссии в 1917 году.Верной дорогой идёте таварыгчи
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http://newsoboz.org/obshchestvo/v-rossii-chipollino-zapretili-delat-revolyutsiyu-i-svergat-27042014130800
http://www.aif.ru/culture/281071 - ну, погоди
Или первые 10 :
https://miridei.com/idei-dosuga/kakoi-film-posmotret/neveroyatno_eti_10_sovetskih_multfilmov_pod_zapretom/
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я вк ок ку-ку}}}ко ко ко}}}
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на доработку закон.
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строили по улице вновь приехавшим колхозникам дом всей улицей.К вечеру хозяйка плотникам столярам и прочим рабочим накрыла на стол,но скатерти не было.Накрыли газетами стол обеденный,а там на первых страницах были портреты Сралина Джугашвили.Через 2 дня вся семья из 7 человек исчезла из дярёвни.А в дом только что построенный заселили других Гастарбайтеров крестьянскаго Краснопузого движения.
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Ну и тайгафоны и эльбрусы.
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Вот где писец подкрался незаметно...
Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников
Говорят, чтобы спасти часть активов, мудрый Абрамович поспешил развестись с женой
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