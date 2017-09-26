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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4200) прокуратура (3205) розыск (638)

 "И.о. министра промышленности и торговли" "ЛНР" объявлен в розыск, - прокуратура

прокуратура

Прокуратура Луганской области объявила в розыск и сообщила о подозрении (заочно) так называемому "исполняющему обязанности министра промышленности и торговли" террористической организации "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в 2016 году гражданин Украины дал согласие, чтобы его назначили на должность так называемого "исполняющего обязанности министра". В настоящее время он организовывает функционирование и деятельность этого "ведомства" в разных отраслях промышленности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск главного пропагандиста "ЛНР"

Таким образом, отмечают в прокуратуре, своими действиями "и.о. министра" осуществляет подрывную деятельность против Украины и граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории Луганской области, в пользу террористической организации "ЛНР".

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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В прокуратуре также сообщили, что поскольку псевдоминистр скрывается от органов следствия и суда на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск, начато специальное досудебное расследование.
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Они бы лучше промышленность в розыск объявили!!!А то ишут министра того чего уже НЕТ!!!Дыбилы мля!!!
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Толька капкани і самострєли, шоб не змився...
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министр, надо же .... видимо, не весь металл попилили, раз тогровать есть чем .... про органы не сегодня ))))))
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а начните министров на подконтрольной территории... проверять на вшивость!
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прокурворы, когда объявите в розыск захарченко и плоницкого?
Когда наконец-то возбудите против главарей террористических формирований уголовные дела?!!!
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а что это даст? В нормальные страны они и не собираются, а Рашке начхать на наши поставновления.
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,если бы они не ели людей,их бы съели солдаты НАТО
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Обязательно нужно найти!
Уж очень хочется узнать - какая это у нас тут промышленность нонеча...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"И.о. министра промышленности и торговли" "ЛНР" объявлен в розыск, - прокуратура
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