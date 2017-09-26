 "И.о. министра промышленности и торговли" "ЛНР" объявлен в розыск, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.
Установлено, что в 2016 году гражданин Украины дал согласие, чтобы его назначили на должность так называемого "исполняющего обязанности министра". В настоящее время он организовывает функционирование и деятельность этого "ведомства" в разных отраслях промышленности.
Таким образом, отмечают в прокуратуре, своими действиями "и.о. министра" осуществляет подрывную деятельность против Украины и граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории Луганской области, в пользу террористической организации "ЛНР".
Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В прокуратуре также сообщили, что поскольку псевдоминистр скрывается от органов следствия и суда на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск, начато специальное досудебное расследование.
926 11
199 дел по статье "госизмена" открыты против крымских чиновников: 439 лицам сообщено о подозрении, - прокуратура АРК(3)
Находящийся в розыске экс-замглавы МВД Ратушняк продолжает заниматься бизнесом через подставных лиц, - ГПУ(18)
Военным прокурором сил АТО назначили Олега Цицака, - ГПУ. ФОТО(20)
Трагедия в лагере "Виктория": Прокуратура изъяла документацию из Одесского горсовета, ГСЧС и других учреждений(18)
Амністія від Порошенка: більшість ветеранів війни продовжать сидіти за ґратами(0)
В суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении главного психиатра МО Друзя из-за вымогательства взятки, - прокуратура(20)
Директор коммунального учреждения на Луганщине, попавшийся на взятке в 60 тыс. грн, пойдет под суд(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда наконец-то возбудите против главарей террористических формирований уголовные дела?!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Уж очень хочется узнать - какая это у нас тут промышленность нонеча...
Ответить