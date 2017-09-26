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Все про:боевик (19144) задержание (6245) СБУ (14960) Донецкая область (4704)

 СБУ задержала жителя Мариуполя, принимавшего участие в штурме ДАП и захвате Дебальцево

сбу

На линии разграничения в Донецкой области задержали боевика так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Житель Мариуполя в июне 2014 года добровольно присоединился к так называемой "интернациональной бригаде "Пятнашка". Оперативники спецслужбы задокументировали, что боевик, в частности, участвовал в штурме Донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 года в захвате Дебальцево", - говорится в сообщении.

Боевик попал в руки украинских силовиков в Марьинском районе при попытке перейти на подконтрольную украинским властям территорию для визита к родственникам.

Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

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Видать, не успели ему шепнуть в СБУ, что стоял на блок-посту.
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Выдать орден и отпустить...у нас ведь такая практика завелась.
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В честь днюхи воровского предводителя.
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Да нет, в данном случае отыграются по полной. "Контора"долго ждала, что бы его хлопнуть.Лишь бы на обмен козлина не ушел.
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Через месяц отпустят - у нас сидят только добровольцы и патриоты , а сепары спокойно гуляют по стране ...
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Их (сепаров) еще и награждают, в жизни по новому.
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первым делом отрубить ему руки и ноги и оставить только туловище и голову. Голова чтобы могла сдать все его свзи а туловище чтобы посадить на бутылку.
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опоздал!
штепу уже отпустили...
он же к ней шел... проведывать??
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У меня всегда один вопрос: Почему доблестные силовики никогда не показывают лица тех которые задержаны как сепаратисты и прочии, но зато охотно показывают кто выступает против этой власти? А не потому ли что имитируют борьбу и что-бы не узнали этих "сепаратистов" через день на улице?!
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Обратите внимание, что контроль какой-никакой есть. Тогда почему свободно шастают ДНР-ские чиновники, менты, судьи, прокуроры? Очевидно, не считаются преступниками
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Підтримую ВАЛЄРИЯ КОРЕНЕВА , уже справді задовбали -
У меня всегда один вопрос: Почему доблестные силовики никогда не показывают лица тех которые задержаны как сепаратисты и прочии, но зато охотно показывают кто выступает против этой власти? А не потому ли что имитируют борьбу и что-бы не узнали этих "сепаратистов" через день на улице?!
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Да на блок посту стоял, " тебя ждут дома" бл. - оденьте на него браслет, он его стразами украсит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ задержала жителя Мариуполя, принимавшего участие в штурме ДАП и захвате Дебальцево
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