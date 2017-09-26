 СБУ задержала жителя Мариуполя, принимавшего участие в штурме ДАП и захвате Дебальцево

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Житель Мариуполя в июне 2014 года добровольно присоединился к так называемой "интернациональной бригаде "Пятнашка". Оперативники спецслужбы задокументировали, что боевик, в частности, участвовал в штурме Донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 года в захвате Дебальцево", - говорится в сообщении.
Боевик попал в руки украинских силовиков в Марьинском районе при попытке перейти на подконтрольную украинским властям территорию для визита к родственникам.
Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.
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штепу уже отпустили...
он же к ней шел... проведывать??
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У меня всегда один вопрос: Почему доблестные силовики никогда не показывают лица тех которые задержаны как сепаратисты и прочии, но зато охотно показывают кто выступает против этой власти? А не потому ли что имитируют борьбу и что-бы не узнали этих "сепаратистов" через день на улице?!
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