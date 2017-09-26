 199 дел по статье "госизмена" открыты против крымских чиновников: 439 лицам сообщено о подозрении, - прокуратура АРК

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.
В документе говорится, что в рамках этих производств 439 лицам уже сообщено о подозрении. Из них 74 - бывшие депутаты Верховной Рады АР Крым и 56 - Севастопольского городского совета.
В государственной измене ведомство подозревает также 299 работников правоохранительных органов Крыма.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяны Тихончик, в украинские суды уже направлены 58 обвинительных актов.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Но Юга буксует - ему не дотого, то свадьба, то похорны....
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