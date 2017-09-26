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Все про:Крым (20761) прокуратура (3205) государственная измена (182)

 199 дел по статье "госизмена" открыты против крымских чиновников: 439 лицам сообщено о подозрении, - прокуратура АРК

крым карта

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла 199 уголовных производств по статье "государственная измена" против крымских чиновников, которые продолжили работу на полуострове после аннексии Россией.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, что в рамках этих производств 439 лицам уже сообщено о подозрении. Из них 74 - бывшие депутаты Верховной Рады АР Крым и 56 - Севастопольского городского совета.

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В государственной измене ведомство подозревает также 299 работников правоохранительных органов Крыма.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяны Тихончик, в украинские суды уже направлены 58 обвинительных актов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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крысы, должны сидеть, крымские особенно
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Это да, нохотелось бы еще узнать номер уголовного дела и дату его открытия на Елену Лукаш по этой же статье "Госизмена"....
Но Юга буксует - ему не дотого, то свадьба, то похорны....
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Сомнительно...к сожалению. Многих здесь посадили?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины199 дел по статье "госизмена" открыты против крымских чиновников: 439 лицам сообщено о подозрении, - прокуратура АРК
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