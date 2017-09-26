EN|RU|UK
Темы дня: Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США
 Политика Украины
  225  26
Все про:визит (2284) Канада (1037) Гройсман (3441) Климпуш-Цинцадзе (191)

 Правительственная делегация во главе с Гройсманом в конце октября посетит Канаду, - Климпуш-Цинцадзе

канада

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом посетит Канаду в конце октября.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Визит планируется на конец октября", - сказала она во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климпуш-Цинцадзе о безвизе с Канадой: Полной готовности к диалогу у партнеров пока нет. Может потребоваться несколько лет

По словам вице-премьера, программа поездки еще не согласована окончательно.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть в тій Канаді медом намазано. За лавочником базарник їде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крепись, Канада!)))) Это просто нужно пережить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та фигня, отправьте туда переводчиком шоколадного, он все свои грехи на инглише затушует..
но не дай бог среди слушателей обнаружатся украинцы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я стесняюсь спросить? Может при Януковиче было не так и плохо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне на него... с Высокой Башни! Как и на Гройсмана с Порошенко! Я за Вас переживаю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Канаду, да его дальше Жмеринки нельзя выпускать!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прочитал как "Правительственная деградация во главе с Гройсманом ...."
Случайно, наверное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задавить всіх там Грося маагучім Интєлєктом базарним...😁😁😁
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ганьбища... Президент - брехливий постсовковий барига, прем'єр - базарний "економіст" з неповною середньою, спікер - взагалі невідомо хто, генпрокурор - алкаш, суди - суцільна ківаловщина, правоохорона - геть кримінальна, парламенту - як такого, нема (це не парламент, а збіговисько)... Просто, справжня ганьба - ганьбища...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таке обрали. Виходить, влаштовує нас така ситуація!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путешественники ... С жёнами, секретаршами. Был бы толк. А так всё только денюжки бюджетные прокатывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы за них рады .
Съездят , развлекутся , прикупят , что нужно .
Плохо , что за наши деньги ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ГройсМэн не хочет посетить разваленные/остановленные заводы и фабрики Украины???
Проехаться по АВТОБАНУ Николаев-Кропивницкий?
Посетить больницы и школы провинциальных городов?
Наведаться к монополистам (Нафтогазу, Облэнерго) и сравнить их офисы и автопарк с больницами и школами???
П.С. Один перелет такой делегации в Канаду = стоимости ремонта одной провинциальной больницы/школы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что за новая волна эмиграции? Все в Канаду прут. На заседании в ВР человек 30-40 в зале. Кто страной правит и откуда? Или в честь праздника все где-нибудь под Киевом у мангала собрались. Соображайте, вы (депутаты) не нужны ни ЕМУ, ни народу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительственная делегация во главе с Гройсманом в конце октября посетит Канаду, - Климпуш-Цинцадзе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти