 Правительственная делегация во главе с Гройсманом в конце октября посетит Канаду, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.
"Визит планируется на конец октября", - сказала она во вторник.
По словам вице-премьера, программа поездки еще не согласована окончательно.
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а как же еще?
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но не дай бог среди слушателей обнаружатся украинцы..
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Случайно, наверное
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Съездят , развлекутся , прикупят , что нужно .
Плохо , что за наши деньги ...
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Проехаться по АВТОБАНУ Николаев-Кропивницкий?
Посетить больницы и школы провинциальных городов?
Наведаться к монополистам (Нафтогазу, Облэнерго) и сравнить их офисы и автопарк с больницами и школами???
П.С. Один перелет такой делегации в Канаду = стоимости ремонта одной провинциальной больницы/школы....
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