 "Есть сферы, где мы существенно "провисаем"", - Климпуш-Цинцадзе о реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Есть сферы, где сегодня мы существенно отстаем от выполнения соглашения… Это, в частности, сфера транспорта", - заявила она на брифинге в Киеве во вторник.
Вице-премьер напомнила, что парламент отказался поддержать законопроекты об автомобильных перевозках, перевозке опасных грузов, о железнодорожном транспорте. При этом она отметила, что до конца текущего года Украина сосредоточится в данной отрасли на вопросе услуг - "дорожной карте" в сфере морских перевозок и "дорожной карте" по почтовым и курьерским услугам.
"Там, где есть необходимость диалога с Верховной Радой в сфере транспорта, мы не продвигаемся никуда", - констатировала И.Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, Украина также с трудом продвигается в сфере экологической политики. Она отметила, что для украинских граждан эта тема не является приоритетной, поэтому от них пока нет достаточной поддержки в данной сфере.
Кроме того, по словам И.Климпуш-Цинцадзе, в данном вопросе отсутствует поддержка и среди бизнеса, поскольку реализация норм экологической политики будет затратной для него.
"Очевидно, есть сопротивление на уровне бизнеса", - отметила чиновник.
"Еще есть сферы, где мы существенно "провисаем" - обеспечение защиты интеллектуальной собственности… а также вопрос таможенного законодательства", - заявила она.
В то же время вице-премьер отмечает прогресс Украины в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере энергетики, в частности энергоэффективности, а также в сфере электронных закупок.
По ее словам, в настоящее время Украина уже сэкономила около 30 млрд грн благодаря системе электронных закупок.
И.Климпуш-Цинцадзе также указала на продвижение Украины в сфере фитосанитарного контроля.
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тут то мы на первом месте!! тут у нас не провисает...
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