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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (888) соглашение (1058) Евросоюз (12163) Климпуш-Цинцадзе (191)

 "Есть сферы, где мы существенно "провисаем"", - Климпуш-Цинцадзе о реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

климпуш

Украина отстает в вопросах выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, экологической политики, защиты интеллектуальной собственности и совершенствования таможенного законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Есть сферы, где сегодня мы существенно отстаем от выполнения соглашения… Это, в частности, сфера транспорта", - заявила она на брифинге в Киеве во вторник.

Вице-премьер напомнила, что парламент отказался поддержать законопроекты об автомобильных перевозках, перевозке опасных грузов, о железнодорожном транспорте. При этом она отметила, что до конца текущего года Украина сосредоточится в данной отрасли на вопросе услуг - "дорожной карте" в сфере морских перевозок и "дорожной карте" по почтовым и курьерским услугам.

"Там, где есть необходимость диалога с Верховной Радой в сфере транспорта, мы не продвигаемся никуда", - констатировала И.Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина также с трудом продвигается в сфере экологической политики. Она отметила, что для украинских граждан эта тема не является приоритетной, поэтому от них пока нет достаточной поддержки в данной сфере.

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Кроме того, по словам И.Климпуш-Цинцадзе, в данном вопросе отсутствует поддержка и среди бизнеса, поскольку реализация норм экологической политики будет затратной для него.

"Очевидно, есть сопротивление на уровне бизнеса", - отметила чиновник.

"Еще есть сферы, где мы существенно "провисаем" - обеспечение защиты интеллектуальной собственности… а также вопрос таможенного законодательства", - заявила она.

В то же время вице-премьер отмечает прогресс Украины в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере энергетики, в частности энергоэффективности, а также в сфере электронных закупок.

По ее словам, в настоящее время Украина уже сэкономила около 30 млрд грн благодаря системе электронных закупок.

И.Климпуш-Цинцадзе также указала на продвижение Украины в сфере фитосанитарного контроля.
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Есть одна сфера где вы не повисаете-воровство ,...да и в утилизации Украинцев вы тоже преуспели ...
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а есть сферы, где мы очень даже выпуклые: контрабанда и коррупция.
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Безвиз с Канадой это почти автоматом безвиз с США. А США вряд ли вообще рассматривают такую перспективу.
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а коррупция!
тут то мы на первом месте!! тут у нас не провисает...
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чучундра поро#уйлянская, тебе легче назвать сферы где вы постмайданные мрази не провисаете.
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Вот закон о языках приняли. Осталось ассоциацию завершить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть сферы, где мы существенно "провисаем"", - Климпуш-Цинцадзе о реализации Соглашения об ассоциации с ЕС
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