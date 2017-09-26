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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (817) экономика (3474) Гройсман (3441)

 Гройсман: Украина будет демонстрировать беспрецедентный экономический рост

гройсман

Украина будет демонстрировать беспрецедентные в Европе, а, возможно, и в мире темпы экономического роста, поэтому инвестиционная привлекательность страны является очень высокой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме в Киеве.

"Призываю всех инвестировать, потому что вряд ли мы сможем найти на карте современной Европы и даже мира страны, которые могут обеспечить такой экономический рост, который будет демонстрировать Украина", - сказал премьер.

По словам премьера, экономический рост обеспечит успех инвестиций. "Ваши инвестиции будут успешными, поскольку экономика растет, а власть реально стоит на позиции развития национальной экономики", - подчеркнул Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина - страна возможностей для инвесторов", - Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с представителями американского бизнеса. ФОТО
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рост демонстрирует только жирная харя гройсмана
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Это точно, уже в экран моего 47-ми дюймового телевизора не влазит когда еще по ТВ вещают
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у меня 22" и покупал в 2011 году. тебе пороХНЯ- фак на всю морду
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Ви праві, на жаль. Чоловік з якогось дива взяв за приклад короля Франції Людовіка, який заявляв, що держава - це він і ототожнив себе з Україною.
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«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! (О.Бендер).
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гройсман научился трепаться у вальцмана. 3% по плану кабмина на 2018 год,это безпрецендентный рост.
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Ага, все время одно и тоже - будет/может, будет/может...
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Дуже б хтілося. Та, нажаль, не з твоєю пикою... Нажаль...
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содрали бабла с народа тарифами и высокими ценами на продукты- бабло полилось барыгам в карманы. вот типа и "рост" можно намалевать.
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пофиг. главное чтоб пороХЛО и жирная падал гройсман ушли
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нам не надо так много - нам бы на хлебушек хватало...
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все бабло Педре и Гросе.а лохам- роттердам+, газ по 7000 и мясо по160
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Помолчи Гройсман - может получится --- за умного сойдёш.......
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Получится помолчать или за умного сойти? Покуда ни то ни другое не получается.
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Товарищ Гройсман -- давай не спешить -- а то штаны порвем шагая широко -- давай дойдем сначала до уровня Украины на первого января 2008 года -- где моя пенсия в 1563 гривны -- равнялась по курсу в 320 долларов и сахар был три гривны кг и бензин тоже .
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Морок якийсь... Який "інвестиційний клімат" при КИВАЛОВЩИНІ??? Дурня люта...
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Ну это уже перебор ,чем ближе конец соевой шайки ,тем громче и фантастичней будут заявления ...
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а гражданам Украины нужно потуже затянуть пояса, чтобы обеспечить этот беспрецедентный рост
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Які пояса?! Я вже зібравсь кошельок великий купувати, а то ізобіліЄ не влізе...
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Ну, братан, мои Нью-Васюки отдыхают. Твой брат Ося (Бендер)
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- Вполне реальная вещь, - ответил гроссмейстер, - мои личные связи и ваша самодеятельность - вот все необходимое и достаточное для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать - «Международный Васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
- Но деньги! - застонали васюкинцы. - Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
- Все учтено могучим ураганом! - сказал О. Бендер. - Деньги дадут сборы!
- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...
- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей.

Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками...
- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
- Всего мира! ! ! - застонали оглушенные васюкинцы.
- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.
- Да-а, - выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, - но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?..
Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.
- Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Одноглазый подталкивал своих соратников.
- Ну? - спрашивал он. - Что вы скажете?
- Устроим! Устроим! - галдели васюкинцы.
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?
- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.
- У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
- Ладно, - сказал он, - давайте ваши двадцать рублей.
- А хватит? - спросил одноглазый.
- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!..
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У гройсмана не только диплом высшего образования поддельный, так у него нет аттестата среднего образования...Страной управляет директор рынка без среднего образования
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так и будет - все для этого делается - темпы изменения страны ,намного,намного быстрей.чем я лично наблюдал в бывших странах варшавского договора - именно по этому,так соседи и нервничают.ну по поводу языков - а вот крымнашистам вообще тоскливо будет - тролли и плаксы - можете не писать - отвечать не буду))
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Сразу видно, что ГройсМэн налоговый кодекс не читал, с проверками не сталкивался......
Вести средний/большой бизнес и торговать на винницком базаре трусами - это, как ездить на Феррари и Таврии....
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я вот подумал, а чем охлаждают печатные станки? Или Вова подключил свои в сарае? Скоро опять будем гривну в рулонах мерить.
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 1 ч.1 час назад
Я злюсь не на Порошенко, Авакова и Луценко, обманувших надежды после Майдана
Злюсь на себя, за то что поверил. Как можно быть таким дебилом?
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Вони якими були, такими і залишились і не їхня біда що їх обрали у владу.
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Украина будет демонстрировать беспрецедентные в Европе, а, возможно, и в мире темпы экономического роста - как его крестный папа кучерявый гешефтник обещания раздавал,так и эта недоучка туда же..................Источник: https://censor.net.ua/n456898
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Включим логику.
За счет чего может быть рост.
1 Ресурсы типа нефть газ - у нас этого нет ну или самим мало
2 Развитый внутренний рынок - ага ЩАЗЗЗ!
3 Большой объем потребления типа много людей с деньгам - угу точно про нас
4 Развитые технологии даем дорогой продукт на мировые рынки - угу опять про нас
5 Дешевая рабочая сила - это да есть но этой рабочей силе негде работать внутри страны
Может я чего то не знаю но за счет чего собирается бешено расти ГРОСЯ это загадка!!
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Будет, сделаем, обеспечим, догоним і перегоним...
Все в майбутньому. Як очікування комунізму.
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Гройсман, ти як дитина, видаєш бажане за дійсне. Існують декілька загальних принципів щодо забезпечення привабливого інвестиційного клімату, наприклад, "Приватна власність недоторкана", "Бізнес має знаходиться у партнерських стосунках з державою, а не воювати з чиновниками", "стабільність і передбачуваність політики країни", "справедливі суди", низький рівень корупції, довіра громадян і бізнесу до держави. Інвестиції - це примхлива дама з вишуканими манерами і твій кавалерійський наскок недоречний, бо говорить про авантюризм, а не далекоглядність і мудрість.
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Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
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да уж темпы роста поражают. Украина до сих пор не достигла уровня 1990 года. Даже не то чтобы достигла. В 2008 году было 70% от 1990 года и это был максимум. После него мы снова только падали
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Гройсман: "Украина будет демонстрировать беспрецедентный экономический рост".
Так значить ви з Петькою вже ідете нахер з України ? Я правильно зрозумів ?
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мастер труселей когда выведешь
экономику хотя бы на уровень 2013 года
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Почему при такой высокой привлекательности бизнеса в Украине, ни одна западная или японская фирма, С МИРОВЫМ именем, как то стесняется в стране работу начать...? Не потому ли, что коррупция в Украине правит бал? Похоже олигархат со власть, делают всё возможное, чтобы никаких изменений в стране не происходило и можно было, до упора грабить...При приходе высокотехнологичных западных фирм, что от устаревшего украинского производства останется? Даже рошенки могут исчезнуть, не выдержав конкуренции. По сему, тихой сапой, делается всё возможное, чтобы ситуацию законсервировать..
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Блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах йак йак йак йак йак йак йак
йак йак йак йак йак йак йак йак йак
йак йак йак йак йак йак йак йак йак
блах блах хорошо-плохо плохо-хорошо
все одно хорошо-плохо плохо-хорошо
все одно иди медленно мимо ящиков
все одно блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах Блейн
дребедень все одно все одно йак йак
йак йак йак йак йак йак йак йак йак
йак йак гори огнем все одно блах йак
йак блах блах блах йак блах йак йак
запеченная индейка жареный гусь все
одно блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах вина вина вина вина
вина вина вина блах блах блах блах
блах блах блах блах йак йак йак йак
блах блах блах блах блах блах блах блах блах блах блах
Будем жить хорошо. Обищаю.
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гнойсман и пеця соревнуются кто больше лапши навешает лохторатам
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"І в Большіх Васюках впервіє состоітся Межгалактический шахматній турнир. Ура, товаріщі!!!" (с) х/ф "12 стільців"
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Объясните этому дибилу, что для такой страны как Украина беспрецендентный рост ВВП - это не меньше 25% в год, а не 1,5-3% как думает неученое винницкое быдло
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И так успех польши в том что они тупо ездят все на работу в Германию или Англию, прибалтика за свою благополучие была вынуждена сократить своё население в 2 раза и это факт. Какой путь для Украины ? ездить в Германию и Англию или сократить население в 2 раза ?
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Завтра... потом....будет...лишь бы день продержаться и ночь простоять
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Между ростом и его демонстрацией существует такая же разница, как между лесом и воняющим хвоей дерьмом.
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Нам бы к этим "показателям" еще и Джона Маккейна в президенты, Ангелу Меркель в премьеры,Джеймса Мэттиса в министры обороны, Курта Волкера в министры иностранных дел, Далю Грибаускайте в ген прокуроры, Обаму в министры соц политики... ( но к сожалению не нам с нашим "не еврейским счастьем" это все, поэтому "МАЕМО ЩО МАЕМО")
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Янык кинул страну, эти хотят кинуть пол мира.... Пан -жулик Гройсман, если всё так хорошо, то "призывать" нет необходимости, а то вы уже смахиваете на балаганного зазывалу к которому нет доверия.
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Не понял, почему вы не верите новой власти - рост невозможен, потому что Путин напал или в принципе невозможен, ну тогда не понятно, что вы собираетесь предпринимать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Украина будет демонстрировать беспрецедентный экономический рост
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