Гройсман: "Украина будет демонстрировать беспрецедентный экономический рост".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Инвестиционном форуме в Киеве.
"Призываю всех инвестировать, потому что вряд ли мы сможем найти на карте современной Европы и даже мира страны, которые могут обеспечить такой экономический рост, который будет демонстрировать Украина", - сказал премьер.
По словам премьера, экономический рост обеспечит успех инвестиций. "Ваши инвестиции будут успешными, поскольку экономика растет, а власть реально стоит на позиции развития национальной экономики", - подчеркнул Гройсман.
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- Но деньги! - застонали васюкинцы. - Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?
- Все учтено могучим ураганом! - сказал О. Бендер. - Деньги дадут сборы!
- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...
- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах - приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей.
Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками...
- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
- Всего мира! ! ! - застонали оглушенные васюкинцы.
- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.
- Да-а, - выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, - но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?..
Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.
- Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Одноглазый подталкивал своих соратников.
- Ну? - спрашивал он. - Что вы скажете?
- Устроим! Устроим! - галдели васюкинцы.
- Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?
- Смешная цифра, - сказал Остап, - сто рублей.
- У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
- Ладно, - сказал он, - давайте ваши двадцать рублей.
- А хватит? - спросил одноглазый.
- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!..
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Вести средний/большой бизнес и торговать на винницком базаре трусами - это, как ездить на Феррари и Таврии....
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Я злюсь не на Порошенко, Авакова и Луценко, обманувших надежды после Майдана
Злюсь на себя, за то что поверил. Как можно быть таким дебилом?
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За счет чего может быть рост.
1 Ресурсы типа нефть газ - у нас этого нет ну или самим мало
2 Развитый внутренний рынок - ага ЩАЗЗЗ!
3 Большой объем потребления типа много людей с деньгам - угу точно про нас
4 Развитые технологии даем дорогой продукт на мировые рынки - угу опять про нас
5 Дешевая рабочая сила - это да есть но этой рабочей силе негде работать внутри страны
Может я чего то не знаю но за счет чего собирается бешено расти ГРОСЯ это загадка!!
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ЖЖЕТ, ЦУКА!
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Все в майбутньому. Як очікування комунізму.
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Так значить ви з Петькою вже ідете нахер з України ? Я правильно зрозумів ?
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экономику хотя бы на уровень 2013 года
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блах блах блах блах блах блах блах
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блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах йак йак йак йак йак йак йак
йак йак йак йак йак йак йак йак йак
йак йак йак йак йак йак йак йак йак
блах блах хорошо-плохо плохо-хорошо
все одно хорошо-плохо плохо-хорошо
все одно иди медленно мимо ящиков
все одно блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах Блейн
дребедень все одно все одно йак йак
йак йак йак йак йак йак йак йак йак
йак йак гори огнем все одно блах йак
йак блах блах блах йак блах йак йак
запеченная индейка жареный гусь все
одно блах блах блах блах блах блах
блах блах блах блах блах блах блах
блах блах блах вина вина вина вина
вина вина вина блах блах блах блах
блах блах блах блах йак йак йак йак
блах блах блах блах блах блах блах блах блах блах блах
Будем жить хорошо. Обищаю.
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