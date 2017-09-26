 Климпуш-Цинцадзе о безвизе с Канадой: Полной готовности к диалогу у партнеров пока нет. Может потребоваться несколько лет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ходе брифинга в Киеве во вторник.
"Я не вижу, чтобы была полная готовность канадской стороны принять участие в активном диалоге и уже разработать "дорожную карту", как можно отменять визы в отношении Украины", - сказала она.
По словам вице-премьера, вопрос введения безвизового режима с Канадой не является бесперспективным, однако требует нескольких лет.
Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.
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погодят...
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Кхе.... ееее.... А в дороге никто кормить и не обещал....
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Уряд Канади з повагою ставиться до свого народу й турбується про його життєвий достаток.
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КНДР і ЗІМБАБВА,ну, може ще Антарктида....😁😁
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