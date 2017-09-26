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 Политика Украины
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Все про:Канада (1037) безвизовый режим (1335) Климпуш-Цинцадзе (191)

 Климпуш-Цинцадзе о безвизе с Канадой: Полной готовности к диалогу у партнеров пока нет. Может потребоваться несколько лет

климпуш

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Канада не готова к активному диалогу о введении безвизового режима с Украиной и началу переговоров о "дорожной карте" по заключению такого соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Я не вижу, чтобы была полная готовность канадской стороны принять участие в активном диалоге и уже разработать "дорожную карту", как можно отменять визы в отношении Украины", - сказала она.

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По словам вице-премьера, вопрос введения безвизового режима с Канадой не является бесперспективным, однако требует нескольких лет.

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.
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Конечно не готовы. Не доросли мы еще к цивилизованным людям ехать в Канаду. Для начала нам нужно хотя бы научиться мусор выбрасывать на мусорку, а не у себя под подъездом
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В самом деле, Порошенко только недавно дали пофоткаться с Трюдо, а они уже с безвизом лезут
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Брехливые соевые подонки сейчас обо всём будут говорить абстрактно ...
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Причем здесь Канада, тут америкосы командуют.
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В Канаду только перелет туда-назад минимум 1000 долларов на человека. Много украинцев смогут посетить эту прекрасную страну и полюбоваться ее красотами?
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От нэ трэба нас дурить и обманювать... У меня прадед - из Канады... Он так и сказал - вас там живёт почти половина кацапов - ДОКАЖИТЕ СНАЧАЛА ЧТО ВЫ КАЗАКИ!!!!
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Чет вспомнился старый анекдот, как у брежнева спросили, мол, Леонид Ильич, а почему при переходе социализма в развитый социализм народу жрать нечего? Леонид Ильич отвечает:
Кхе.... ееее.... А в дороге никто кормить и не обещал....
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В Рівному на стовпах висять оголошення "прийму на роботу". Таких оголошень вже багато. Ще кілька років тому знайти роботу була ціла проблема. Все змінилось з часу, коли українці почали виїжджати за кордон на роботу. Робоча сила масово покидає країну. Рівень зарплати відрізняється в десятки разів ! Мої знайомі отримують 20 доларів за годину на будівництві доріг в Канаді, у вихідні дні 40 доларів за годину. Канада виважено ставиться до своїх громадян, вона прагне зберегти життєвий рівень населення, тому дуже обережно ставиться до можливих емігрантів.

Уряд Канади з повагою ставиться до свого народу й турбується про його життєвий достаток.
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Оооо, какацапчиков на запах безвізу налетіло!!! Та узбагойтєсь ущєрбния, безвіз вам
КНДР і ЗІМБАБВА,ну, може ще Антарктида....😁😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимпуш-Цинцадзе о безвизе с Канадой: Полной готовности к диалогу у партнеров пока нет. Может потребоваться несколько лет
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