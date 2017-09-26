 Переговоры по поставкам оружия в Южный Судан велись во времена Януковича, но контракт так и не был реализован, - Геращенко

Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эта информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. Украинская государственная корпорация "Укринмаш", которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском, предоставленный месяц назад Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был ли такой контракт действительно, и "Укринмаш" ответила, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован. Переговоры велись во времена власти Януковича. По моему мнению, Amnesty International поступила очень нечестно, у них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты", - заявил он.
"Министерство иностранных дел, Соединенные Штаты, наши европейские партнеры, они получили по дипломатическим каналам официальную информацию по этому поводу. Этот инцидент будет исчерпан, но доверие к Amnesty International будет подорвано", - убежден народный депутат.
Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.
В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.
1036 23
Санкции против России эффективнее, чем миротворцы на Донбассе, - Геращенко(156)
Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил отвод второму судье(11)
Суд над Януковичем: Адвокат Герасько заявил об "уголовном преступлении" и хочет вызвать полицию(39)
Суд по делу о госизмене Януковича. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ(39)
Історія Лавриновича: як він зрадив Чорновола, а його самого – підвели власні слухняність і керованість(0)
Лавринович легализировал изменение Конституции в обход парламента, - прокурор(0)
Рада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса в октябре, - Геращенко. ВИДЕО(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хай клевещуть...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну так подавай на AI в международный суд, за оскорбление чести и достоинства целой страны.
И в очередной раз убеждаюсь, что Антуану насрать на нашу страну.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить