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 Политика Украины
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Все про:Amnesty International (149) оружие (4150) торговля (863) Янукович (32625) Южный Судан (3) Геращенко_Антон (973)

 Переговоры по поставкам оружия в Южный Судан велись во времена Януковича, но контракт так и не был реализован, - Геращенко

геращенко

Секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко заявляет, что переговоры по поставкам оружия в Южный Судан велись во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эта информация в отчете Amnesty International не соответствует действительности. Украинская государственная корпорация "Укринмаш", которая имеет право на экспорт оружия, сделала соответствующее заявление и, кроме того, опубликовала свой официальный ответ на английском, предоставленный месяц назад Amnesty International. Они еще месяц назад спрашивали, был ли такой контракт действительно, и "Укринмаш" ответила, что были переговоры в 2012-2013 годах, но контракт так и не был реализован. Переговоры велись во времена власти Януковича. По моему мнению, Amnesty International поступила очень нечестно, у них был официальный ответ от украинской государственной компании, где были приведены все факты", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Amnesty International заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

"Министерство иностранных дел, Соединенные Штаты, наши европейские партнеры, они получили по дипломатическим каналам официальную информацию по этому поводу. Этот инцидент будет исчерпан, но доверие к Amnesty International будет подорвано", - убежден народный депутат.

Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International
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Журношлюх это интересует. Идет четкая и скоординированая атака на наше государство в информпространстве
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говорящему пингвину херащенку верить - себя не уважать
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Честную патриотическую бескорыстную власть обижают!... Со всех сторон...
Хай клевещуть...
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чем больше оправдываетесь - тем больше замарываетесь
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А тому amnesty аби Україну обплювати,до росії претензій майже ніколи не мають.
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И шоколадный продал оружие подпольно, как автобусы Богдан в Абхазию.
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Перефразируя Шендеровича: - ..А что у вас так мочой воняет? Так то при Януковиче нассали!
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Не бреши вора ,вы всё готовы продать и всем,включая Украину ....
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Опять "папередники"))) Ничего не меняется за 26 лет. Странно еще, что в поставках ракет КНДР Овоща не обвинили)
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Гераша... Правдоруб вы наш...
Ну так подавай на AI в международный суд, за оскорбление чести и достоинства целой страны.
И в очередной раз убеждаюсь, что Антуану насрать на нашу страну.
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Вчера они утверждали что вообще не было ни каких поставок, сегодня оказывается что это наследие попередников. Кому вы лапшу вешаете, стране которая знает вас как предателей, лгунов и патологических воров??? И особенно "честно" это звучит из рта этого недоноска антошки, известного вора колеса обозрения и проститутки этой власти.
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Теперь можно сказать что никаких миротворцев ООН в Украине не будет, если подтвердится поставка оружия в Судан, в Судане работают миротворцы ООН с 2005 года и поставка оружия в зону конфликта там где есть миротворцы ООН запрещена.
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Блин-капец Кто-то из форумчан может мне подсказать хоть одну тему, которую Антоха не прокомментировал???????????? Во зубрище........ Фсе знает и всем владеет...... Я у шоці
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день рождения Порошенко ещё вроде не коментировал
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Це коментувати неможна(( Це святе........ Не раскачивайте лодку, а то Антоха на...бнеться
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Хоть какое то просветление было для зрадо -мрази и адептов кремлевской калясочница.. А т ут на тебе, и опять зрадоговнюкам обтекать..
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всем известный врун, жулик и правая рука известного негодяя, использующий сайт "миротворец" в личных с целью шантажа политиков и патриотов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры по поставкам оружия в Южный Судан велись во времена Януковича, но контракт так и не был реализован, - Геращенко
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