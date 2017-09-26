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 Политика Украины
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 Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ посещением Крыма нарушают международное право, - Консульство

крым

Задекларированная цель XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который должен пройти в России 14-22 октября, противоречит действиям организаторов этого мероприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, опубликованном на странице в Facebook.

В Консульстве уточняют, что задекларированной целью фестиваля значится "сохранение ценностей мира и демократических принципов", что "резко отличается от действий организаторов этого мероприятия", поскольку в программе запланировано посещение иностранными делегатами оккупированной в результате вооруженной агрессии России территории Украины - городов Севастополя и Симферополя. Более того, в официальных сообщениях организаторов фестиваля эти украинские города указываются как части регионов России.

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"Запланированное в рамках мероприятия пересечение украинской границы и посещение аннексированной Россией части территории Украины является грубым нарушением государственного суверенитета и законодательства Украины, а также общепризнанных норм международного права", - подчеркивают дипломаты, напоминая, что с огласно ст. 10 закона Украины "об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" въезд иностранцев на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению через соответствующие контрольные пункты.

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Также, как отмечается в комментарии Консульства, посещение АР Крым с территории РФ является нарушением Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A / Res / 68/262 от 27 марта 2014 и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь" A / Res / 71 / 205 от 19 декабря 2016 года, Бакинской декларации и резолюций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и других многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

"В связи с изложенным, и во избежание негативных последствий рекомендуем участникам Фестиваля воздержаться от участия в указанных мероприятиях на временно оккупированной территории Украины, организаторы которого грубо игнорируют государственный суверенитет Украины, общепризнанные нормы международного права и законодательство Украины", - говорится в комментарии Консульства.

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Ну так занесите их всех в миротворец и делов-то.
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Лугандония, Абхазия, Приднестровье. А в качестве VIP гостей - Северная Корея))))
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От- удивили,,, -- Организаторам международного фестиваля нарушить международное право - что два пальца об асфальт... Ну - а если в Крыму их таких ждут - то кто кому доктор???
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***анекдот***
Она лежала перед ним, раскачиваясь в прекрасном хрустальном гробу.
И вскричал он:
- Ветер, ветер, ты могуч! Расскажи же что мне делать?
- А ты целовать не пробовал?
- Пробовал! И мальчика в живот, и тигра, и щуку, и лошадь и псину!
- Да?! Ну… значит, сдохла она, твоя россия!
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граждане паРашии, засветившиеся в незаконных посещениях Крыма и Донбасса, если затем захотят поехать в Штаты, должны будут получать визу В КИЕВЕ!
Естессно, в Украину они не въедут)))
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Несіть інформацію в маси.Відповідальність за незаконний перетин кордону і т.д і т.п.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОрганизаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ посещением Крыма нарушают международное право, - Консульство
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