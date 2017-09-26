 Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в РФ посещением Крыма нарушают международное право, - Консульство

Как передает

, об этом говорится в комментарии Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, опубликованном на странице в Facebook.

В Консульстве уточняют, что задекларированной целью фестиваля значится "сохранение ценностей мира и демократических принципов", что "резко отличается от действий организаторов этого мероприятия", поскольку в программе запланировано посещение иностранными делегатами оккупированной в результате вооруженной агрессии России территории Украины - городов Севастополя и Симферополя. Более того, в официальных сообщениях организаторов фестиваля эти украинские города указываются как части регионов России.

"Запланированное в рамках мероприятия пересечение украинской границы и посещение аннексированной Россией части территории Украины является грубым нарушением государственного суверенитета и законодательства Украины, а также общепризнанных норм международного права", - подчеркивают дипломаты, напоминая, что с огласно ст. 10 закона Украины "об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" въезд иностранцев на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению через соответствующие контрольные пункты.

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Также, как отмечается в комментарии Консульства, посещение АР Крым с территории РФ является нарушением Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A / Res / 68/262 от 27 марта 2014 и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь" A / Res / 71 / 205 от 19 декабря 2016 года, Бакинской декларации и резолюций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и других многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.